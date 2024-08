per Mail teilen

In Baden-Württemberg steigt die Gefahr für Rinder und Schafe, an der tödlichen Blauzungenkrankheit zu erkranken. Immer mehr Fälle sind bekannt, 30 Tiere sind bereits daran verendet.

Die sogenannte Blauzungenkrankheit breitet sich bei Schafen und Rindern in Baden-Württemberg immer mehr aus. Zum Ende der Woche waren bereits 34 tierhaltende Betriebe betroffen. Allein vierzehn davon liegen im Ortenaukreis, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. In insgesamt zwölf Kreisen in Baden-Württemberg wurde die Tierseuche demnach bereits festgestellt.

Es ist ein Fehler beim Ausspielen des Players aufgetreten.

Mehr als 30 Tiere seien bereits an der Viruserkrankung gestorben, teilte das Ministerium mit. Darunter sind vor allem Schafe, denn bei den Tieren löst die Krankheit laut Friedrich-Loeffler-Institut schwere Symptome aus.

Was ist die Blauzungenkrankheit? Die Blauzungenkrankheit ist eine virusbedingte Krankheit von Wiederkäuern wie Rinder, Schafe und Ziegen. Krankheitssymptome sind unter anderem Hautveränderungen im Maulbereich, Rückgang der Milchleistung und schlechteres Allgemeinbefinden. Das Virus wird nicht direkt von Tier zu Tier, sondern über kleine, blutsaugende Mücken, sogenannte Gnitzen, übertragen. Daher tritt die Seuche saisonal gehäuft in der warmen Jahreszeit auf.

Impfungen gegen das Blauzungenvirus

Insgesamt waren über 170 Schafe und Rinder zum Ende der Woche infiziert. Agrarminister Peter Hauck (CDU) appelliert an viehhaltende Landwirtschaftsbetriebe im Land, das Impfangebot zu nutzen und ihre Rinder, Schafe und Ziegen gegen alle Blauzungenvirusvarianten zu impfen.

Keine Gefahr für den Menschen

Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich, so die Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Institut. Fleisch und Milchprodukte Tiere könnten ohne Bedenken verzehrt werden.