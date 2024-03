Insolvente Rotkreuzklinik: Stiller Protest bei Lucha Besuch in Wertheim

per Mail teilen

Der Landesgesundheitsminister besucht eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung in Wertheim. Die Stadt und Bürger hoffen auf Unterstützung zum Erhalt der Rotkreuzklinik.

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wurde am Montagabend erneut über die Zukunft der Rotkreuzklinik gesprochen. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat an einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung teilgenommen. Bereits vor der Sitzung haben sich Lucha und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) gegenüber den Bürgern im Innenhof des Wertheimer Rathauses geäußert, jedoch sagten sie nichts konkretes. Sie wollten der Gremiumssitzung nicht vorgreifen und verwiesen auf den nächsten Tag, dann solle es weitere Informastionen geben, hieß es.

Rund 250 Bürgerinnen und Bürger haben erneut gegen die drohende Schließung der Rotkreuzklinik mit einem stillen Protest im Rathaus-Innenhof demonstriert. Einige waren in weiß gekleidet um Solidarität mit dem Klinikpersonal zu zeigen, andere hatten Transparente dabei. Die Wertheimer knüpfen hohe Erwartungen an den Besuch des Ministers und fordern ein klares Bekenntnis zum Krankenhausstandort Wertheim.

Stadt fordert Unterstützung für Klinikübernahme

Die Stadt hatte Ende Februar angekündigt, die Rotkreuzklinik übernehmen zu wollen. Das sei ohne finanzielle Unterstützung jedoch nicht möglich. Der Landkreis hat seine Unterstützung bereits signalisiert. Schon Anfang Februar hatte der Landesgesundheitsminister in Gesprächen mit der Stadt und dem Landkreis betont, dass eine bestmögliche Gesundheitsversorgung mit der Notfallversorgung als zentralem Baustein sichergestellt werden solle.

Millionenschweres Defizit muss gestopft werden

Im Falle einer Übernahme rechnet die Stadt Wertheim mit erheblichen Kosten. Die Bettenzahl müsse dann auf 82 halbiert und bis 2030 ein Defizit von rund 49 Millionen Euro gestemmt werden. Die Stadt könne davon rund 60 Prozent übernehmen, für die restlichen 40 Prozent könnte der Landkreis aufkommen. Landrat Christoph Schauder (CDU) hat jedoch noch weitere Details von der Stadt verlangt.

Bei der Stadt heißt es: "Gesetzlich ist es nicht vorgesehen, dass eine Stadt mit 23.500 Einwohnern die Krankenhausversorgung einer ganzen Region sicherstellt. Deshalb übersteigt die Finanzierung eines Krankenhauses eigentlich auch die Leistungsfähigkeit der Stadt Wertheim." Im Falle der Übernahme würden außerdem andere Leistungen wegfallen, warnt Herrera Torrez. Noch stehe nicht fest, welche. Der Oberbürgermeister spricht von "echten Einschnitten".