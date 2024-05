Durch Streiche in der Nacht auf den 1. Mai ist die Polizei in der Region Heilbronn-Franken mehrmals im Einsatz gewesen. Unter anderem wurden auch Raketen gezündet.

Auch in diesem Jahr hat es in der Region Heilbronn-Franken wieder viele Maistreiche gegeben, einige sorgten auch für Polizeieinsätze. In Talheim (Kreis Heilbronn) schütteten laut dem Polizeipräsidium Heilbronn zwei unbekannte Männer um kurz nach Mitternacht Spülmittel in den Brunnen am Rathausplatz. Um ein riesiges Schaumbad zu vermeiden, musste der Brunnen am Mittwoch zunächst ausgeschaltet bleiben. Einen ähnlichen Vorfall gab es vor zwei Jahren in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Damals hatten Unbekannte Duschgel oder Waschmittel in den Brunnen am Marktplatz geschüttet.

Hund verirrt sich durch Feuerwerkskörper auf der A81

Auf der A81 kam es am Dienstagabend am Tunnel Hölzern bei Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) zu Verkehrsbehinderungen, weil ein Hund auf der Autobahn unterwegs war. Das Tier hatte sich durch Feuerwerkskörper erschreckt und war seinem Besitzer in Eberstadt (Kreis Heilbronn) ausgebüxt. Mehrere Einsatzkräfte versuchten das Tier von der A81 zu bekommen. Es konnte letztlich eingefangen und der Tierrettung übergeben werden, die den Hund wieder bei seinen Besitzern ablieferten. Auch in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) wurden am späten Montagabend drei Feuerwerkskörper gezündet. Zu den Verursachern hat die Polizei bislang noch keine Hinweise.

Klopapierrollen in Neuenstein verteilt

In Neuenstein am Kocher (Hohenlohekreis) hatten Unbekannte an der Brücke zwischen der Haller Straße und der Bahnhofstraße zahlreiche Klopapierrollen angebracht und ließen die Streifen herunterhängen. Auch auf der Straße lag etliches Klopapier. Größere Schäden entstanden in der Region Heilbronn-Franken in der Mainacht aber nicht.