In Widdern im Landkreis Heilbronn ist am späten Samstagabend eine Kirche in Brand geraten. Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel.

Bei einem Feuer wurde am Samstagabend die St. Josef Kirche in Widdern (Kreis Heilbronn) zerstört. Wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte, sei das Feuer gegen 22 Uhr gemeldet worden. Zu diesem Zeitpunkt habe der Dachstuhl der 58 Jahre alten katholischen Kirche bereits in Vollbrand gestanden. Das Gebäude sei daraufhin bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Gebäude der St. Josef Kirche ist am späten Samstagabend niedergebrannt. Einsatz-Report24 Mindestens 500.000 Euro Schaden Die Feuerwehr konnte Polizeiangaben zufolge ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Zwei vor der Kirche geparkte Autos seien wegen der Hitzentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es weiter. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. Die Brandursache ist bisher unklar, das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehr als 120 Feuerwehrleute im Einsatz Nach Angaben der Polizei werden sich die Löscharbeiten noch weit in den Sonntag hineinziehen. Neben den Einsatzkräften der Polizei sei die Feuerwehr mit mehr als 120 Personen sowie der Rettungsdienst im Einsatz gewesen.