Die Menschen in Baden-Württemberg können in den nächsten Monaten zeigen, ob ihnen die Größe des Landtags noch passt. Nun wurden die weitere Schritte des Volksbegehrens vorgestellt.

Der Landtag in Baden-Württemberg könnte nach dem Konzept eines Volksbegehrens deutlich kleiner werden. "Landtag verkleinern" heißt das Vorhaben, das im Juni dieses Jahres vom Innenministerium zugelassen wurde.

Dafür waren mehr als 10.000 Unterstützer-Unterschriften und ein zulässiger Gesetzentwurf notwendig. Initiiert wurde das Volksbegehren von einem 81-jährigen pensionierten Chemiker aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg).

Wo das Volksbegehren gerade steht, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer mit Filiz Kükrekol aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart gesprochen.

Initiative "Landtag verkleinern" geht in die nächste Phase

Bei einer Pressekonferenz informierten unter nun anderem der FDP Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke (FDP), die baden-württembergische Generalsekretärin Judith Skudelny (FDP) und Dieter Distler von der Initiative "Landtag verkleinern" über die weiteren Schritte.

Die nächste Phase der Initiative werde am Montag starten. Bei verschiedenen Aktionen, unter anderem auf Marktplätzen und mit einer eigenen Webseite, sollen Bürgerinnen und Bürger die Anträge für das Volksbegehren erhalten. Die Sammlung von Unterschriften für das Volksbegehren geht insgesamt sechs Monate. Außerdem werden in jedem Rathaus ab September für drei Monate Listen bereitliegen, in der die Zustimmung zum Volksbegehren bekundet werden kann.

770.000 Menschen müssen Volksbegehren unterstützen

Für einen Erfolg der Initiative ist die Unterstützung von zehn Prozent aller Wahlberechtigten erforderlich, das sind etwa 770.000 Menschen. Gelingt das, muss der BW-Landtag über das Volksbegehren - also den Gesetzentwurf - abstimmen. Stimmen die Abgeordneten diesem unverändert zu, ist das Gesetz damit beschlossen und das Verfahren beendet. Andernfalls kommt es zur Volksabstimmung.

FDP war mit eigenem Volksbegehren gescheitert

Die FDP hatte eigentlich ein eigenes Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags angestrebt und dafür Unterschriften gesammelt. Das Innenministerium stoppte das Vorhaben jedoch im vergangenen Dezember. Die Liberalen hätten zwar ausreichend Unterschriften eingereicht, der angestrebte Gesetzentwurf sei aber aus verfassungsrechtlichen Grünen unzulässig, teilte das Innenministerium damals mit. Hans-Ulrich Rülke betonte bei der Pressekonferenz, das Volksbegehren Distlers weiter zu unterstützen.

Hans-Ulrich Rülke (FDP) unterstützt das Volksbegehren für einen kleineren Landtag. Die FDP wollte durch ein eigenes Volksbegehren bereits einen kleineren Landtag umsetzen. Das hatte das Innenministerium abgelehnt. Derzeit klagt die FDP vor demVerfassungsgerichtshof gegen die Entscheidung des Innenministeriums.

Die Kritik von BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU), dass der kleinere Landtag ein schlechtes Betreuungsverhältnis zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern zur Folge habe, hatte Rülke von sich gewiesen und nannte diese Annahme sogar "skurril". Rülke unterstellte dem Innenministerium, bewusst dafür zu sorgen, dass das Volksbegehren nicht mehr vor der Landtagswahl 2025 umgesetzt werden kann. Deswegen habe das Innenministerium einerseits das Volksbegehren der FDP abgelehnt, aber auch in Distlers Initiative Fristen ausgeschöpft, so Rülke.

FDP vs. Distlers Initiative: Worin unterscheiden sich die Vorschläge? Die Initiative von Dieter Distler will, genauso wie die FDP, die Wahlkreise von 70 auf 38 reduzieren. Die Wahlkreise wären dann die gleichen wie bei der Bundestagswahl und teilweise deutlich größer als jetzt. Durch die Änderung sollen weniger Überhang- und Ausgleichsmandate entstehen. Dieter Distlers Gesetzentwurf sieht allerdings auch vor, den Landtag auf eine Mindestgröße von 68 Mandaten (derzeit: mindestens 120 Mandate) zu verringern. Die FDP hat das in ihrem Vorschlag nicht vorgesehen. Das ist der Grund, warum das Innenministerium den Gesetzesentwurf der Initiative um Dieter Distler mit dem Grundgesetz und der Landesverfassung für vereinbar hält und den Vorschlag der FDP nicht. Er führt in seiner Begründung an, dass der Landtag nach einem Verfahren gewählt werden müsse, das die Persönlichkeitswahl (Erststimme) mit den Grundsätzen der Verhältniswahl (Zweitstimme) verbindet. Bei Dieter Distlers Gesetzesentwurf ist das aus Sicht des Innenministeriums der Fall (38 Direktmandate bei einer Mindestgröße von 68 Mandaten), weil der Anteil vergleichbar mit dem im geltenden Landtagswahlgesetz sei (70 Direktmandate bei einer Mindestgröße von 120 Abgeordneten).

Initiative will BW-Landtag kleiner machen

Der eingereichte Gesetzentwurf "Landtag verkleinern" sieht vor, die Anzahl der Landtagswahlkreise und damit der Direktmandate von aktuell 70 auf 38 reduziert werden. Zugleich soll die Mindestgröße des Landtags auf 68 Mandate verringert werden, die aktuell bei 120 liegt.

Kritik und Verständnis für Volksbegehren von anderen Parteien

Andreas Deuschle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, kann verstehen, dass die Initiatoren die Steuergelder im Blick haben. "Was ich weniger nachvollziehen kann, ist, dass man dann ausgerechnet bei der Vertretung des Volkes anfängt zu sparen", sagte er dem SWR. Die Aufgabe der Parlamentarier sei, die Regierung zu kontrollieren. "Da zu sparen, ist am Ende ein starker Einschnitt in die Demokratie in unserem Land", bekräftigte Deuschle.

Kritik am Vorhaben kommt sowohl von CDU als auch von FDP und AfD. v.l. Andreas Deuschle (CDU), Sascha Binder (SPD-Fraktion), Ruben Rupp (AfD)

Für Sascha Binder, den Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, bedeutet das Vorhaben einen erheblichen Einschnitt in die Bürgernähe. "Und es bedeutet, dass Wahlkreise praktisch immer künstliche Gebilde über Landkreisgrenzen hinweg werden - genau das, was die Menschen bei den Wahlkreisen für Bundestag und Europaparlament immer beklagen." Aktuell kämen auf jedes Landtagsmitglied über 51.300 Wahlberechtigte - nur in einem einzigen anderen Bundesland in ganz Deutschland müssten die einzelnen Abgeordneten noch mehr Menschen vertreten.

Außerdem erweckt das Volksbegehren laut Binder auch den Anschein, als werde der Landtag unweigerlich enorm anwachsen. "Dabei wäre das nur in wenig wahrscheinlichen Szenarien so, und auch die würden dann eben den Willen der Wählerinnen und Wähler abbilden", sagte Binder. Schließlich unterstellten die Initiatoren pauschal, der Landtag sei eine enorme Kostenbelastung für die Bürgerinnen und Bürger, was schlicht nicht stimmt. Für seinen Landtag gibt Baden-Württemberg laut Binder aktuell gerade einmal 0,22 Prozent des Landeshaushalts aus. "Auch das ist im Ländervergleich deutlich unter dem Durchschnitt."

BW-Landtag: Wie kommt es zu Überhang- und Ausgleichsmandaten? Wählerinnen und Wähler haben bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg seit einer Änderung des Landtagswahlrechts 2022 eine Erst- und Zweitstimme - genauso wie bei der Bundestagswahl. Das Kräfteverhältnis der Parteien im Landtag von Baden-Württemberg richtet sich in erster Linie nach dem Ergebnis der Zweitstimmen. Mit der Zweistimme wählt man eine bestimmte Partei. Mit der Erststimme entscheidet man, welche Person aus dem eigenen Wahlkreis in den Landtag kommt. Hier ein vereinfachtes Beispiel: Die A-Partei gewinnt durch die Erststimmen mehr Wahlkreise und damit Sitze für sich, als ihr eigentlich prozentual durch die Zweitstimmen zustehen. Trotzdem ziehen alle direkt gewählten Kandidatinnen und Kandidaten der A-Partei in den Landtag ein. Dadurch sind sogenannte Überhangsmandate entstanden. Bliebe es so, wäre die A-Partei viel zu stark im Landtag vertreten. Darum erhalten alle anderen Parteien zusätzliche Sitze, sogenannte Ausgleichsmandate. Es wird also so lange aufgefüllt, bis die Mandate der A-Partei wieder dem prozentualen Teil aller Sitze entsprechen, den sie über die Zweistimmen errungen hat.

Der Abgeordnete Ruben Rupp (AfD) erklärte, dass das seines Erachtens berechtigte Anliegen, den Landtag vor einem kostspieligen Aufblähen zu bewahren, nicht aufgrund juristischer Fallstricke scheitern dürfe. Er hält allerdings das alte Landtagswahlrecht für das fairste und demokratischste Wahlrecht und kritisiert, dass dem neuen Wahlrechtsgesetz grundsätzlich nicht hätte zugestimmt werden sollen. Mit der Änderung zum neuen Landtagswahlrecht würden sich die etablierten Parteien dem Bürger die Wahlfreiheit nehmen, wer wirklich in den Landtag geschickt werden soll.