Darja Varfolomeev - mit 17 Jahren die große Medaillenhoffnung in Paris

per Mail teilen

Mit ihren sechs WM-Goldmedaillen sorgte Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden bereits für historische Momente in der Rhythmischen Sportgymnastik. Olympisches Gold wäre nun die Erfüllung ihres Kindheitstraums.

Lächelnd und mit einer beeindruckenden Ruhe absolviert die 17-jährige Darja Varfolomeev jeden Medientermin. "Ich glaube, nach meinen Erfolgen ist die Rhythmische Sportgymnastik in Deutschland mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das zeigt ja auch mein zweiter Platz beim 'Sportler des Jahres'", sagt sie stolz.

Darja Varfolomeev träumte schon als kleines Kind von Olympia

Darja Varfolomeev ist der Shootingstar in der internationalen Gymnastikszene. Sie ist Welt- und Europameisterin und die Schülerin, die für den TSV Schmiden turnt, sicherte sich im Juli 2024 auch noch den Gesamtweltcup. Die Konkurrentinnen betrachten ihre Entwicklung staunend. "Jetzt wissen alle, was ich zeigen kann. Auch meine Gegnerinnen schauen jetzt mehr auf mich", erzählt sie.

Seit sie drei Jahre alt ist, arbeitet Darja Varfolomeev für ihren großen Traum - die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dafür ist sie mit zwölf Jahren ganz alleine, ohne Sprachkenntnisse und ohne Familie, von Barnaul in Sibirien nach Fellbach-Schmiden gekommen und hat sich durchgekämpft. Für dieses eine große Ziel. "Ich freue mich schon lange auf Olympia, weil ich ja noch nie dort war und ich habe mir auch schon vorgestellt wie alles sein wird und in meinen Vorstellungen ist alles mega", strahlt Varfolomeev.

Darja Varfolomeev (TSV Schmiden 1902) bei der Qualifikation für die Junioren-WM 2019. IMAGO IMAGO / Beautiful Sports

Darja Varfolomeev ist ein Familienmensch

Moralisch unterstützt wird sie in Paris von ihrer Familie: den deutschen Großeltern, Vater, Bruder - und Mama Tatjana reisen aus Sibirien an. "Für mich ist es wichtig, dass meine Familie dabei ist. Ich fühle, dass jemand den Stress von mir nimmt."

Die Erwartungen sind riesig. Den größten Druck mache sie sich aber selbst. "Dascha", wie sie genannt wird, ist eine Perfektionistin. Nach ihren historischen WM-Medaillen in Valencia, wo sie alle fünf Einzelentscheidungen sensationell gewann, hat sie ihre Übungen nochmals schwerer gemacht. Jetzt ist sie absolut am Limit des körperlich Machbaren angekommen.

Darja Varfolomeev auch als Foto-Model gefragt

Sie trainiert sechsmal pro Woche zehn Stunden in Fellbach-Schmiden. Varfolomeev bringt alles mit, was eine Rhythmische Sportgymnastin haben muss: Beweglichkeit, Artistik, Akrobatik und vor allem Disziplin.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sie als Cover-Model für das Olympia-Magazin Paris 2024 auserwählt. "Fotoshootings machen mir ganz viel Spaß und ich finde auch, dass ich ganz viel mit meinem Körper machen kann, wegen meinem Sport", sagt sie.

An Fotoshootings - hier für das Olympia-Magazin für Paris 2024 des Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) - hat Darja Varfolomeev "sehr viel Spaß". IMAGO DOSB

Darja Varfolomeev will Olympische Sportgymnastik-Medaille seit 1984

Darja Varfolomeev brennt für die Rhythmische Sportgymnastik, sie ist mental stark und besitzt ein wahnsinniges Durchhaltevermögen. Wenn sie das im Olympischen Mehrkampf mit Reifen, Ball, Keulen und Band zeigen kann, ist in Paris alles möglich.

Seit 1984 (Los Angeles) hat es für Deutschland keine olympische Medaille mehr in der Gymnastik gegeben. Regina Weber, die Mutter des Fußball-Nationalspielers Leroy Sané, gewann damals Bronze. Die Vorzeichen stehen gut, dass die 17-jährige Darja Varfolomeev in Paris wieder für einen historischen Moment sorgen kann.