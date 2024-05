Darja Varfolomeev zeigt bei den Titelkämpfen in Budapest einen Mehrkampf mit Höhen und Tiefen und kann sich am Ende über die Bronzemedaille freuen.

Mehrkampf-Europameisterin wurde Stiliana Nikolova aus Bulgarien vor Sofia Raffaeli aus Italien. Die zweite Deutsche, Margarita Kolosov aus Potsdam, belegte Rang sieben.

Die sechsmalige Weltmeisterin Varfolomeev startete nervenstark mit einer gelungenen Keulenübung in den Mehrkampf, der zweitbesten der gesamten Konkurrenz. Die Übungen der 17-jährigen vom TSV Schmiden waren vom Schwierigkeitswert absolut am Maximum.

Darja Varfolomeev legt tolle Ball-Übung hin

Mit dem Band leistete sich Varfolomeev außergewöhnlich viele Fehler, nur Platz sechs nach zwei von vier Handgeräten. Dann kam die mentale Stärke von Varfolomeev zum Vorschein, die Aufholjagd begann: mit dem Reifen und vor allem mit einer fantastischen Ball-Übung.

Mit "In the closet“ und exzellenten Tanzmoves von Michael Jackson inspiriert begeisterte sie die rund 3.000 Zuschauer in der Budapester Sportarena. Am Ende fehlen ihr 5,3 Punkte zum Sieg.

"Ich bin zufrieden, denn ich konnte meine Fehler von gestern abhaken und heute mit neuer Motivation angreifen. Auch wenn nicht alles fehlerfrei lief, so freue ich mich, dass ich mich zum Schluss stark steigern und zeigen konnte, was ich kann", erklärte Varfolomeev nach ihrer Performance.