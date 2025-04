Die Polizei hat in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und Remseck (Kreis Ludwigsburg) zwei Männer festgenommen. Sie sollen an einer Schießerei bei München beteiligt gewesen sein.

Die Polizei hat am Donnerstag in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) und in Remseck (Kreis Ludwigsburg) einen 33-Jährigen und einen 34-Jährigen festgenommen. Sie sollen am Mittwoch an einer Schießerei im bayerischen Starnberg beteiligt gewesen sein.

Bei den Festnahmen waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Am Freitag sollen die beiden Männer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit.

Weiterer Beteiligter mit Schusswunde am Bein

Die Schüsse fielen am Mittwochabend in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Demnach waren die beiden Männer dort in Streit mit vier anderen Personen geraten. Eine Anwohnerin habe die Polizei alarmiert. Die Beamtinnen und Beamten fanden vor Ort Patronenhülsen aus Faustfeuerwaffen und beschädigte Fahrzeuge.

Laut Polizei ließ sich ein weiterer beteiligter 33 Jahre alter Mann am späten Mittwochabend mit einer Schusswunde am Bein in einem Münchener Krankenhaus versorgen. Am Donnerstagnachmittag sei sein Zustand stabil gewesen, es bestehe keine Lebensgefahr mehr, berichtete ein Polizeisprecher. Weitere Verletzte seien nicht bekannt.

Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur der beiden Männer aus Baden-Württemberg. Die genauen Hintergründe des Vorfalls soll nun die Ermittlungsgruppe "Sonnenhof" der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck klären.