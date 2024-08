Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Ab heute Abend um 21 Uhr bis zum 30. August ist die Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden gesperrt. Grund ist der milliardenschwere Ausbau der Rheintalbahn. Während der dreiwöchigen Sperrung soll unter anderem das südliche Ende des Tunnels in Rastatt an das Streckennetz angebunden werden. Im Anschluss sind bis zum 9. September um 5 Uhr weitere Einschränkungen geringeren Ausmaßes zu erwarten. Heute Mittag wird die FDP/DVP-Landtagsfraktion in Stuttgart über die Initiative "Landtag verkleinern" informieren. Thema wird sein, was die nächsten Schritte des Volksbegehrens sind, das zum Ziel hat, den Landtag zu verkleinern. Unter anderem ist vorgesehen, die Mandate von derzeit 120 auf 68 zu reduzieren. Auftakt der Karlsruher Schlossfestspiele: Herbert Grönemeyer spielt heute live vor dem Karlsruher Schloss. Nach Veranstalterangaben soll es ein "einzigartiges" Konzert mit Projektion auf die 170 Meter breite Schlossfassade und einer eigens für den Karlsruher Abend zusammengestellten Setlist werden. Zum 75. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes widmen sich die Schlosslichtspiele Karlsruhe inhaltlich den Themen Recht und Demokratie.

6:06 Uhr Obergrenze für Dönerläden in Heilbronn gefordert Zugegeben, das ist ziemlich kurios: In Heilbronn soll der Gemeinderat nach der Sommerpause über eine Obergrenze für Dönerläden, Nagelstudios und Barbershops in der Innenstadt diskutieren. Die Stadtverwaltung teilte mit, ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion werde derzeit geprüft. Sie kritisiert, dass das übrige Angebot in der Stadt immer kleiner werde. Die Stadt müsse etwas dagegen tun. Nach dem Plan der CDU sollen beispielsweise neue Dönerläden nicht verboten werden - sie sollen nur besser über das Heilbronner Stadtgebiet verteilt werden und nicht alle in der Innenstadt aufmachen.

6:03 Uhr Fast 40 Prozent mehr Insolvenzen in BW Erneut ist die Zahl der Unternehmen und Privatpersonen, die in Baden-Württemberg Insolvenz angemeldet haben, gestiegen. Von Januar bis Mai 2024 beantragten knapp 40 Prozent mehr Unternehmen Insolvenz bei den Amtsgerichten als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In absoluten Zahlen haben sich 2024 bislang 1.058 Betriebe für zahlungsunfähig erklärt - das sind 302 mehr als in den ersten fünf Monaten 2023. Besonders das Baugewerbe und der Handel sind betroffen. Aber auch bei Privatpersonen sind die Zahlen gestiegen. Baden-Württemberg Baugewerbe und Handel besonders betroffen Steigende Zahl an Insolvenzen: Fast 40 Prozent mehr Verfahren in BW In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres haben erneut mehr Unternehmen Insolvenz beantragt. Auch die Zahl der Privatschuldner steigt.