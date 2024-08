Heilbronner Gemeinderat diskutiert nach Ferien über Döner-Obergrenze

per Mail teilen

Heilbronn hat zu viele Dönerläden, Barbershops und Nagelstudios – so sieht es zumindest die CDU und will eine Obergrenze. Ein Antrag wird nach der Sommerpause behandelt.

Der Heilbronner Gemeinderat soll nach den Sommerferien über eine Forderung der CDU-Fraktion nach einer Obergrenze für Dönerbuden, Nagelstudios und Barbershops diskutieren. Ein entsprechender Antrag der Christdemokraten werde derzeit geprüft, teilte eine Stadtsprecherin der dpa mit. "Der Antrag wird nach der Sommerpause im Gemeinderat behandelt." Kurz vor den Kommunalwahlen im Juni hatte die CDU das Thema ins Gespräch gebracht.

Konzept von der Stadt gefordert

Die Stadt soll deswegen nach dem Willen der CDU ein Konzept erarbeiten, um Gastronomie- und Dienstleistungsangebote steuern zu können - also Bereiche festlegen, in denen bestimmte Arten von Geschäften gar nicht mehr oder nur noch weniger angesiedelt werden dürfen. Die Christdemokraten möchten eine möglichst vielfältige Innenstadt haben mit einem breiten Angebot. Die Läden sollten besser verteilt werden und nicht alle in der Innenstadt öffnen. Bestehende Läden wären von der Obergrenze nicht betroffen.

Es tut mir weh, dass das Angebot immer einseitiger wird: Immer nur Dönerläden, Barbershops, Nagelstudios oder Handyläden.

Rathaus prüft den Vorstoß

Im Wahlkampf bekam die CDU für ihre Forderung scharfe Kritik, andere Parteien sprachen von Populismus oder von Wahlkampfgetöse. Die SPD-Fraktion hält die von der CDU geforderten Obergrenzen für "rechtlich und stadtplanerisch fragwürdig", das sagte der Fraktionsvorsitzende Rainer Hinderer dem SWR. Das Rathaus äußerte sich zurückhaltend zu dem Vorstoß. "Die Frage, ob Obergrenzen für bestimmte Gewerbebetriebe möglich sind, ist sehr komplex und umfasst verschiedene Rechtsgebiete", sagt eine Stadtsprecherin.