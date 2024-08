Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:54 Uhr So ging das Voting zum Weltkatzentag aus Zum Weltkatzentag konntet ihr vorhin ja abstimmen, ob ihr Katzen, Hunde, beides oder kein Tier von beiden bevorzugt. Die Abstimmung ist beendet und zeigt passend zum heutigen Tag ein klares (nicht repräsentatives) Votum für die Katze: 33,4 Prozent von euch gaben an, dass sie Katzenliebhaber sind, 23,6 Prozent bezeichnen Hunde als ihre Lieblingshaustiere. Immerhin 32,6 Prozent mögen sowohl Katzen als auch Hunde. Und 10,4 Prozent von euch können weder mit dem einen noch dem anderen Tier etwas anfangen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Pleul

9:50 Uhr Stadt Ravensburg sucht Spender für Weihnachtsbaum Bei den Temperaturen gerade denken wir wohl eher an Palmen, schattenreiche Plätze unter Linden - aber nicht an Christbäume. Bei der Stadt Ravensburg ist das anders, dort wird schon der nächste Christkindlesmarkt geplant - und ein Spender für den Weihnachtsbaum auf dem Marienplatz gesucht. Wer also einen bis zu 20 Meter hohen freistehenden Nadelbaum loswerden und spenden will, kann sich bei der Stadt Ravensburg melden. Nach einer Vorbesichtigung wird der Baum dann kostenlos gefällt und abtransportiert. Sendung am Do. , 8.8.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

9:37 Uhr NASA: ISS-Astronauten werden möglicherweise nicht mit Starliner zur Erde zurückkehren können Seit 6. Juni warten zwei NASA-Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS auf ihren Rückflug. Die beiden sind die Testbesatzung des ersten bemannten Flugs des Starliners, eines neu entwickelten Raumschiffs von Boeing. Sie sollten eigentlich nur zehn Tage auf der ISS bleiben - aber das Raumschiff machte auf dem Flug zur ISS Probleme. Die sollten vor dem Rückflug geklärt und behoben werden und so wurden aus den zehn Tagen mittlerweile über 60 Tage Aufenthalt im All. Und es könnten noch mehr werden, denn die NASA hat gestern Abend auf einer Pressekonferenz eine neue Option ins Spiel gebracht: So könnte es sein, dass die beiden gar nicht mit ihrem Raumschiff zurückfliegen.

9:31 Uhr Vorräte knapp: Kliniken in BW bitten um Blutspende Die so genannte "Babybommer-Generation" über 60 wird zunehmend von Blutspendern zu Empfängern. Dadurch würden die Vorräte knapp, sagte Sixten Körper vom Deutschen Blutspendedienst Ulm gestern Abend im SWR. Bei Instagram beantworten wir die wichtigen Fragen zum Thema Blutspende. Dort geht es zum Beispiel darum welche Blutgruppen besonders benötigt werden, was mit eurem Blut nach einer Spende passiert und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst.

9:25 Uhr Video zum Gewitter im Main-Tauber-Kreis Von dem Gewitter im Main-Tauber-Kreis habe ich euch vorhin ja schon berichtet. Dieses Video meiner Kollegen zeigt den Hagelschauer eindrücklich:

9:20 Uhr Großbrand in Pforzheim: Rund drei Millionen Euro Schaden Bei einem Großbrand in der Innenstadt von Pforzheim ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Rettungskräfte bis gestern Nachmittag damit beschäftigt, letzte Glutnester zu löschen. Ein brennendes Auto in einer Werkstatt hatte das Feuer am Dienstag ausgelöst. Die Flammen griffen auf den gesamten Gebäudekomplex über. Acht Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt. Sendung am Do. , 8.8.2024 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:09 Uhr Wissing: Riedbahn wird widerstandsfähiger bei Wetterextremen Mit der angelaufenen Grundsanierung wird die Riedbahn nach den Worten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auch weniger anfällig für Wetterextreme. "Wir haben heute anderes Wetter als in den 1960er Jahren, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir bei der Bahn beispielsweise die Entwässerungssysteme so auslegen, dass größere Mengen Starkregen abgeleitet werden können", sagte Wissing. Die Riedbahn ist eine Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Der Bahn zufolge handelt es sich um einen der am stärksten befahrenen Korridore bundesweit - er gilt als besonders störanfällig. Nun ist die Strecke die erste von 41, die bis 2031 grundlegend erneuert werden sollen. Auf rund 70 Kilometern werden auf der Riedbahn Gleise, Oberleitungen, Signale, Weichen, Brücken und Bahnhöfe modernisiert.

8:58 Uhr Stellenabbau bei der "Schwäbischen Zeitung" Bei der "Schwäbischen Zeitung" hat ein Kündigungsangebot an die Belegschaft für schlechte Stimmung gesorgt. Der Schwäbische Verlag mit Sitz in Ravensburg will dieses und nächstes Jahr je 20 Stellen abbauen bzw. umverteilen - unter anderem bei der "Schwäbischen Zeitung". Der gesamten Belegschaft des Unternehmens wurde eine Prämie bei einer Kündigung angeboten. Sendung am Do. , 8.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen

8:47 Uhr Trendwende: Immobilienpreise steigen wieder Die Preise für Eigentumswohnungen, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sind im zweiten Jahres-Quartal gestiegen. Das teilte das Institut für Weltwirtschaft in Kiel heute mit. Im Quartal zuvor waren die Immobilienpreise noch gefallen. Unter Deutschlands sieben bevölkerungsreichsten Städten stiegen die Preise für Eigentumswohnungen am stärksten in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf. In Stuttgart wurden Wohnungen nur leicht teurer. Sendung am Do. , 8.8.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:25 Uhr Ganztagsbetreuung in BW-Schulen wird Glückssache Eigentlich haben Grundschulkinder in Baden-Württemberg ab 2026 ein Recht auf Ganztagesbetreuung - so hatte es die Landesregierung 2021 per Gesetzgebung entschieden. In der Realität könnte das aber für viele nicht in Erfüllung gehen, denn es fehlt an Fördergeldern. Wie die Regierungspräsidien den Schulen schriftlich mitteilten, sind beim Land so viele Anträge auf Fördermittel von Schulen eingegangen, dass sie das vom Bund bereitgestellte Investitionsprogramm in Höhe von 1,2 Milliarden Euro um das Dreifache überschreiten. Welche Anträge zuerst geprüft werden, wird daher das Los entscheiden - und damit auch, welche Kinder eine Chance auf die rechtmäßige Ganztagsbetreuung haben. Hemmingen/Baden-Württemberg Verärgerung bei Kommunen und Verbänden Ganztagsbetreuung in der Grundschule? Über Fördergeld entscheidet in BW nun das Los Ab 2026 müssen Grundschulen Kindern einen Betreuungsplatz garantieren. In BW soll nun per Los entschieden werden, wer Fördermittel bekommt. Ein Fall aus Hemmingen (Kreis Ludwigsburg).

8:01 Uhr Brand in Rastatt: Dach eingestürzt Gestern Abend haben rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten einen Brand in einem Einfamilienhaus in Rastatt-Ottersdorf bekämpft. Verletzt wurde niemand. Das Dach sei relativ schnell eingestürzt, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr Rastatt, Thomas Reiff, dem SWR am Abend. Die Feuerwehr rückte erst gegen halb vier heute früh aus Rastatt-Ottersdorf ab. Die Brandursache ist noch unklar. SWR

7:52 Uhr Copernicus: Juli war zweitwärmster Monat Der vergangene Juli ist weltweit der zweitwärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das hat der europäische Klimadienst Copernicus mitgeteilt. Demnach lag die Durchschnittstemperatur bei gut 16,9 Grad und damit knapp 0,7 Grad über dem Juli-Durchschnitt von rund drei Jahrzehnten. Um die Werte zu ermitteln, werden Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Globus zusammengerechnet. Sendung am Do. , 8.8.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:41 Uhr Letzte Überlebende aus eingestürztem Hotel gerettet Blicken wir kurz ins Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz: Nach dem Hoteleinsturz in Kröv an der Mosel ist die letzte lebende Frau gestern am späten Abend aus den Trümmern gerettet worden. Sechs weitere Menschen wurden schon vorher rausgeholt.

7:29 Uhr A5 nach Unfall mit Brand nahe Bühl wieder frei Nach einem Unfall, bei dem ein Auto in Brand geraten ist, ist die Autobahn 5 zwischen den Anschlusstellen Bühl und Achern wieder frei. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Wagen wegen Aquaplanings ins Schleudern geraten und mit einem niederländischen Wohnwagengespann zusammengeprallt, wie die Polizei in Offenburg mitteilte. Der Wohnwagen sei auseinandergerissen worden und der Pkw, an dem er hing, in Brand geraten. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Sendung am Do. , 8.8.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:57 Uhr A8 wegen Aquaplaning-Unfällen über Stunden gesperrt Starkregen und Aquaplaning haben in der Nacht für Probleme auf der A8 in Richtung München gesorgt. Bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat es zwei Unfälle gegeben. Insgesamt wurden sechs Menschen leicht verletzt. Die A8 war deshalb für Stunden gesperrt. Sendung am Do. , 8.8.2024 5:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:45 Uhr Das wird heute wichtig Bei den Olympischen Spielen in Paris tritt heute Abend Malaika Mihambo aus Heidelberg im Weitsprung-Finale an. Ob die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin auch diesmal Gold holt, könnt ihr ab 20 Uhr in der ARD verfolgen. In Heilbronn beginnt heute ein Prozess gegen einen Mann, der seiner eigenen Großmutter mehr als eine halbe Millionen Euro gestohlen haben soll. Der Angeklagte soll im Zeitraum von Juli 2021 bis Februar 2022 von dem Konto seiner damals 85 Jahre alten Großmutter sukzessive Geld abgehoben und es ohne ihr Einverständnis für eigene Zwecke verwendet haben. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) startet heute die ehrenamtliche Photovoltaik-Initiative "Tübinger PV-Mentoren". Bürgerinnen und Bürger, die in Tübingen eine Photovoltaik-Anlage installieren wollen, bekommen Unterstützung von rund 18 ehrenamtlichen PV-Mentorinnen und Mentoren.

6:21 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Heute starten wir in Baden-Württemberg erstmal unter wolkigem Himmel in den Tag. Im Süden und Südosten kann es am Vormittag auch kurze Schauer geben. Bis zum Nachmittag lässt sich jedoch weitgehend die Sonne blicken. Dabei steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 23 und 28 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,7 MB | MP4)

6:10 Uhr Olympia: Mehrere Medaillen-Chancen für Athleten aus BW Heute könnte es in Paris gleich mehrere Medaillen für Sportler und Sportlerinnen aus Baden-Württemberg geben. So steht die gebürtige Heidelbergerin Malaika Mihambo im Weitsprung-Finale am Abend. Als amtierende Olympiasiegerin geht sie als große Favoritin auf die Goldmedaille ins Finale. Außerdem spielen die deutschen Hockey-Herren heute um die Goldmedaille. Beim Finale gegen die Niederlande wird es auch auf mehrere Spieler vom Mannheimer HC ankommen. Durch den Finaleinzug haben sie aber zumindest die Silbermedaille schon sicher. Auch der Kajak-Vierer der Frauen fährt um Medaillen. Mit dabei: Sarah Brüssler aus Karlsruhe. Und auch die Freiburgerin Annika Wendle hat im Ringen noch eine Chance auf eine Medaille - sie kämpft am Abend um Bronze.