Rastatt-Ottersdorf: Feuer bricht in Einfamilienhaus aus

Am Mittwochabend hat in Rastatt-Ottersdorf ein Einfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde nach übereinstimmenden Angaben von Polizei und Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

In der Gemeinde Ottersdorf bei Rastatt hat am Mittwochabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Laut Feuerwehr hat sich das Feuer bis in den Dachstuhl ausgebreitet. Das Dach sei dann auch relativ schnell eingestürzt, darum habe man das Feuer nicht mehr von innen sondern nur von außen bekämpfen können, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Rastatt Thomas Reiff.

Einsatzkräfte kämpften am frühen Mittwochabend gegen das Feuer in Rastatt SWR

Abgestürzte Stromleitungen zusätzliche Gefahr

Anfangs habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, darum habe man auch die Nachbargebäude geräumt. Die Straße sei ohne Atemschutzgerät nicht mehr begehbar gewesen, so Reiff. Außerdem habe man Probleme gehabt mit Stromleitungen, die sich vom Dach gelöst und auf dem Gelände gelegen hätten.

Die starke Rauchentwicklung sorgte in Rastatt zwischenzeitlich für Probleme SWR

Das war eine große Herausforderung. Dafür, dass es als Anbau-Brand angefangen hat, sind wir jetzt ein paar Hausnummern drüber.

Weil Teile des Gebäudes eingestürzt sind, soll das Technische Hilfswerk (THW) unterstützen, um Trümmer, Restbrände und Glutnester zu beseitigen. Verletzt wurde nach Angaben von Polizei und Feuerwehr niemand. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.