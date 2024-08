per Mail teilen

In der Pforzheimer Innenstadt ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr gab es vier Leichtverletzte. Mehrere benachbarte Gebäude wurden evakuiert.

In der Innenstadt von Pforzheim ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Am frühen Abend war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle.

Brandausbruch am späten Dienstagnachmittag

Gegen 17 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über den Brand ein. Nach ersten Informationen der Polizei ging das Feuer von einem Fahrzeug aus, eine Werkstatt stehe in Flammen. Angrenzende Gebäude wurden evakuiert. Drei Anwohner waren vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt worden. Die Feuerwehr sprach am Abend von insgesamt vier Leichtverletzten.

In Pforzheim ist am Spätnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Pressestelle EinsatzReport24

Die Feuerwehr beschrieb den Einsatz am Abend zunächst als unübersichtlich.

Das habe ich selten erlebt. Wir waren bei Alarmstufe 6 von 9. Wir haben einen Moment gebraucht uns einen Überblick zu verschaffen.

In der Ferien- und Urlaubszeit seien solche Einsätze besonders herausfordernd, so der Einsatzleiter Guido Lobermann. Umso dankbarer sei man für die Unterstützung aus den Nachbargemeinden.

Guido Lobermann, Einsatzleiter der Feuerwehr Pforzheim, beschrieb den Einsatz als herausfordernd SWR

Anwohner in Pforzheim kommen mit dem Schrecken davon

Zwölf Menschen hatten am Dienstagnachmittag vorsorglich die umliegenden Gebäude verlassen müssen und wussten zwischenzeitlich nicht, was mit ihren Wohnungen passiert.

Ich habe alles gesehen von der gegenüberliegenden Seite. Das waren meterhohe Flammen.

Am Abend war noch nicht klar, wie sehr der Rauch in die Nachbargebäude gezogen ist und ob er Schäden angerichtet hat. Die Feuerwehr musste die Wohnungen zunächst noch kontrollieren, bevor sie wieder freigegeben werden konnten.

Extreme Rauchentwicklung am Brandort in Pforzheim

Über der Innenstadt von Pforzheim stand am Spätnachmittag und frühen Abend eine dicke, schwarze Rauchwolke. Das Innenministerium hatte daraufhin eine Gefahrenmeldung herausgegeben.

Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen des Brands hatten die Einsatzkräfte daraufhin gewiesen, dass in der Pforzheimer Innenstadt auch die Wasserversorgung beeinträchtigt sein könnte. Der Bereich rund um den Brandort war weiträumig abgesperrt.

Pforzheimer Feuerwehr forderte Einsatzkräfte aus der Umgebung an

Insgesamt waren rund 110 Feuerwehrleute am Brandort. Neben der Berufsfeuerwehr Pforzheim wurden auch die Wehren aus Birkenfeld und Niefern-Öschelbronn alarmiert. Das Feuer habe auch auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen, das ebenfalls nicht bewohnt war.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Dienstagabend in der Pforzheimer Innenstadt im Einsatz SWR

Der Feuerwehr gelang es, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Das Feuer warm am Abend weitgehend gelöscht.

Die Nachlöscharbeiten werden laut Feuerwehr bis in die Nacht andauern. Brandermittler konnten am Abend den Brandort wegen Einsturzgefahr noch nicht betreten. Das THW Pforzheim sicherte den Brandort am Abend ab. Die Schadenshöhe war noch unklar.