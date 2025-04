Was ist Kindeswohlgefährdung?

Kindeswohlgefährdung umfasst körperliche, sexuelle und emotionale Misshandlungen von Kindern. Laut dem Statistischen Bundesamt wiesen 2023 rund 60 Prozent der betroffenen Kinder in Deutschland Anzeichen auf Vernachlässigung auf. In 36 Prozent der Fälle wurden Hinweise auf psychische Misshandlungen gefunden. Dazu zählen beispielsweise Einschüchterungen, Demütigungen und Isolierung. In 27 Prozent der Fälle gab es Indizien für körperliche Misshandlungen, bei 6 Prozent Anzeichen für sexuelle Gewalt.