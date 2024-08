per Mail teilen

Er wollte einer Verkehrskontrolle in Teningen entgehen. Mit seinem Auto soll der Angeklagte daraufhin auf eine Polizistin zugerast sein. Nun wird in Freiburg das Urteil erwartet.

Die Liste der Anklagepunkte gegen den 35-jährigen Angeklagten ist lang. Er soll im Dezember vergangenen Jahres versucht haben eine Polizistin bei einer Verkehrskontrolle in Teningen (Landkreis Emmendingen) zu ermorden. Mit seinem Auto soll er stark beschleunigt haben und auf die Polizistin zugerast sein. Nur durch einen Sprung zur Seite habe sich die Beamtin noch retten können. Das Auto habe sie am Knöchel erfasst, wodurch sie sich eine Prellung zuzog. Am Donnerstag soll nun das Urteil fallen.

Die Liste der Anklagepunkte ist lang

Nun muss sich der 35-Jährige am Landgericht Freiburg wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Nötigung verantworten. Darüber hinaus ist er auch wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angeklagt.

Der Mann sei ohne Führerschein unterwegs gewesen, als er in die Verkehrskontrolle in Teningen geraten war. Für die Verkehrskontrolle sollen die Beamten die Straße mit dem Polizeiauto verengt haben. Als die Beamtin dem Angeklagten ein Zeichen zum Anhalten gegeben habe, sei dieser mit hoher Geschwindigkeit unmittelbar auf die Beamtin zugefahren. Seit Mitte Juni läuft der Prozess am Freiburger Landgericht.