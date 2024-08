per Mail teilen

Immer wieder soll ein Mann Geld vom Konto seiner 85-jährigen Großmutter abgehoben und für eigene Zwecke ausgegeben haben, so die Anklage. In Heilbronn startet der Prozess.

Kein falscher Enkeltrick, sondern ein echter Enkel: Immer wieder soll ein 35-Jähriger Mann im Zeitraum von Juli 2021 bis Februar 2022 Geld vom Konto seiner 85 Jahre alten Großmutter abgehoben und ohne ihr Einverständnis für eigene Zwecke ausgegeben haben. Nach und nach räumte der Beschuldigte das Konto leer - so lautet die Anklage. Die veruntreute Summe soll sich auf insgesamt mehr als eine halbe Million Euro belaufen. Am Heilbronner Landgericht startet am Donnerstag der Prozess - allerdings erst einmal mit Verspätung: Zum Verhandlungsbeginn ist der Angeklagte nicht erschienen. Im Moment sucht die Polizei nach ihm.

Auch die Verteidigerin wusste nicht, wo der Angeklagte, der ein bekannter Heilbronner Unternehmer ist, steckt. Das Gericht ordnete deswegen an, dass die Polizei den Mann sucht. Wird er gefunden, kann der Prozess direkt noch fortgesetzt werden. Wird er nicht gefunden, wird er bei Haft Befehl gesucht.

Für den Prozess sind für Donnerstag bereits Zeugen geladen. Auch wie die Veruntreuung letztlich ans Licht kam, soll in der Verhandlung geklärt werden. Geplant sind fünf Verhandlungstage mit zehn geladenen Zeuginnen und Zeugen.