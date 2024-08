Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

6:34 Uhr Das bringt der Tag bei Olympia Unsere Handballerinnen haben es gestern ja leider nicht geschafft und sind im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden. Die Männer können es heute erneut gegen Gastgeber Frankreich wieder gut machen. Los geht es um 13:30 Uhr. Direkt heute Morgen findet um 7:30 Uhr das Finale im Marathon-Gehen Mixed statt. Das deutsche Team mit Christopher Linke und Saskia Feige ist auch dabei. Abends ab 18 Uhr duellieren sich dann noch die deutschen Basketballerinnen im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich. Die Basketballer sind gestern mit einem Sieg gegen Griechenland bereits ins Halbfinale eingezogen.

6:27 Uhr Olympia-Sieger Michael Jung in Heimatstadt empfangen "Ich bin wirklich gerührt und berührt" - so hat Olympiasieger Michael Jung den Empfang in seinem Heimatort Horb (Kreis Freudenstadt) kommentiert. Ein Spielplatz wurde ihm zu Ehren benannt und das Ortsschild des Stadtteils Altheim in "Jungheim" abgeändert, vorläufig zumindest. In Paris hatte der Vielseitigkeitsreiter bereits zum vierten Mal Gold geholt. Rund 300 Fans feierten das gestern Abend. Wie sich das angefühlt hat, hat Jung unserer Kollegin Judith Hüwelmeier geschildert: Video herunterladen (81,7 MB | MP4)

6:20 Uhr Das wird heute wichtig In Basel findet heute eine Debatte statt zu bilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Dabei ist unter anderem die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Die "trinationale Region Basel" will mit ihrem Europa-Dialog Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft der Dreiländerregion zusammenbringen. Die EU hatte im März grünes Licht für einen neuen Versuch gegeben, sich der Schweiz anzunähern. Bei den Verhandlungen könnte es beispielsweise darum gehen, das die Schweiz an EU-Förderprogrammen teilnimmt. Das Alpenland hatte 2021 die Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen abgebrochen. Zu den Gründen zählten unter anderem Unstimmigkeiten über das Thema Zuwanderung. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt: In St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein damals 17-Jähriger seine Ex-Freundin erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 25. Januar in der gemeinsamen Schule in St. Leon-Rot bei Heidelberg mit einem Fleischermesser auf die gleichaltrige Schülerin eingestochen zu haben. Die Abiturientin starb noch vor Ort. Anschließend flüchtete der Jugendliche mit einem Auto und verursachte in Niedersachsen einen schweren Unfall, bei dem er selbst und ein weiterer Mann verletzt wurden. Vor Gericht hat der mittlerweile 18-Jährige die Tat gestanden. Ein Urteil könnte am Nachmittag oder morgen früh fallen. Himmelsgucker können sich auf die kommenden Nächte freuen: Schon jetzt sind die ersten Meteorströme aktiv. Damit gibt es gute Chancen, auch in Baden-Württemberg Sternschnuppen zu sehen. Die bekanntesten Meteore sind die Perseiden. Sie erreichen nach Angaben der Internationalen Meteor Organisation ihr Maximum am Abend des 12. August.

6:08 Uhr Wetter in BW: Schauer und Gewitter vor der nächsten Hitze Nach einem sehr heißen Dienstag mit Temperaturen von über 30 Grad, sind die nächsten Schauer und Gewitter nach Baden-Württemberg in Anmarsch. Schon am Morgen kann es im südlichen Teil des Landes regnen, im Norden ist es zunächst noch sonnig. Am Nachmittag gibt es weitere Regenfälle und Gewitter, die sich dann auch im Norden ausbreiten. Die Temperaturen fallen erst einmal wieder auf unter 30 Grad. Am Donnerstag ziehen sich die letzten Gewitter zurück und zum Wochenende meldet sich die Hitze zurück. Dann sind am Oberrhein wieder Höchstwerte von über 30 Grad möglich. Für die kommende Woche, so deuten es zumindest die Wettermodelle an, könnte es sogar noch heißer werden, mit Werten zwischen 34 und 38 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (34,7 MB | MP4)

6:05 Uhr Autobauer kämpfen mit sinkenden Verkaufszahlen Es könnte besser laufen für die Autobauer in Deutschland. Im Schnitt waren die Werke der großen Hersteller im vergangenen Jahr nur zu etwas mehr als zwei Drittel ausgelastet. Das geht aus einer Auswertung des Datenspezialisten Marklines für die Deutsche Presse-Agentur hervor. Mehrere Standorte waren nur zur Hälfte ausgelastet, etwa das Stammwerk von Mercedes-Benz in Sindelfingen. Im ersten Halbjahr 2024 gingen die Produktionszahlen weiter nach unten. Einige Unternehmen ziehen Konsequenzen - im Audi-Werk in Neckarsulm wird die Produktion gedrosselt, indem die Nachtschicht gestrichen wurde. Auch das Audi-Werk in Brüssel steht auf der Kippe. An anderen Stellen hingegen läuft es besser: So war Porsche in Stuttgart 2023 mit knapp 100 Prozent voll ausgelastet. Einer der Gründe für die teilweise Überkapazität ist die gesunkene Nachfrage an E-Autos.