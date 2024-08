Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:43 Uhr Neues zum Bushaltestellen-Ärger im Ostalbkreis Seit Wochen beschweren sich Anwohner über eine Bushaltestelle an einer vielbefahrenen Landstraße im Neresheimer Ortsteil Stetten im Ostalbkreis. Auch der SWR hatte berichtet. Die Haltestelle wurde verlegt, damit ein Schnellbus nicht zu viel Zeit verliert. Keine Haltebucht, kein Fußweg und kein Zebrastreifen. Nur ein wenig Schotter und ein Haltestellenschild - so gestaltete sich das Warten seitdem. Nun ändert das Landratsamt seine Entscheidung. Die Haltestelle kommt zurück in den Ortsteil, dafür fahren neben Schul- nur noch Rufbusse. Ob das für Frieden sorgen wird? Sendung am Di. , 6.8.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Nachrichten

9:08 Uhr Kinderarzt-Versorgung in Neckarsulm gesichert Monatelang wurde in Neckarsulm nach einem neuen Kinderarzt gesucht. Rund 4.700 Kinder und Jugendliche waren betroffen. Nun die gute Nachricht: Zum neuen Jahr soll eine Kinderärztin in die Praxis am Bahnhof einziehen. Bislang war nur klar, dass die derzeitige Kinderarztpraxis mindestens bis Ende des Jahres betrieben wird. Die Stadt Neckarsulm unterstützt die neue Praxis nach eigenen Angaben finanziell. Neckarsulm Monatelange Suche beendet Kinderarzt-Versorgung in Neckarsulm gesichert In Neckarsulm ist die lange Suche nach einem neuen Kinderarzt nun erfolgreich verlaufen. Die Stadt könnte sogar noch einen zweite Praxis bekommen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:25 Uhr Buttersäure-Protest: Strafe für 1. FC Heidenheim Der 1. FC Heidenheim ist nach einer Buttersäure-Attacke seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Unbekannte hatten im April vor Öffnung der Stadiontore im Heimspiel gegen RB Leipzig Flüssigkeit im Gästeblock ausgeschüttet. Der betroffene Bereich war laut eines FCH-Clubsprechers zwar so gut wie möglich gesäubert worden. Dennoch hatte es während der Partie nach Erbrochenem gerochen. "Da fehlt es manchen an Intelligenz", kommentierte Heidenheims Trainer Frank Schmidt damals die Aktion. Heidenheim Fußball | Bundesliga 1. FC Heidenheim für Buttersäure-Protest gegen RB Leipzig bestraft Nach der Buttersäure-Attacke gegen RB Leipzig hat der DFB den 1. FC Heidenheim wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger verurteilt. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 6.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Nachrichten

7:59 Uhr Gedenkfeier für getötete Café-Besitzerin in Nonnenhorn Vor zwei Wochen war die Leiche einer 70-jährigen Café-Besitzerin in Nonnenhorn (Kreis Lindau, Bayern) gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus - auch wenn das Obduktionsergebnis noch nicht bekannt gegeben wurde. Das spätere Opfer habe auf dem nächtlichen Heimweg von ihrem Café in Kressbronn (Bodenseekreis) ins benachbarte Nonnenhorn die Tageseinnahmen bei sich gehabt. Gestern Abend gab es in der Kirche St. Christophorus in Nonnenhorn eine Gedenkfeier. Die getötete Frau war im Ort sehr bekannt. Nonnenhorn Große Anteilnahme am Bodensee Hunderte Menschen bei Gedenkandacht für getötete Frau in Nonnenhorn Vor zwei Wochen war die Leiche einer 70-Jährigen in Nonnenhorn am Bodensee gefunden worden. Die Gemeinde hat am Montagabend zu einer Gedenkandacht für die Frau eingeladen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 6.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Nachrichten

7:28 Uhr Staupe-Virus bedroht Hunde In Rudersberg im Rems-Murr-Kreis ist bei drei erlegten Waschbären wieder das Staupe-Virus nachgewiesen worden. Bereits im Februar hatten sich Fälle im Kreis gehäuft. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich, Hunde können sich aber über die Luft infizieren und sterben, warnt das Landratsamt.

7:10 Uhr Sonne und blauer Himmel für ganz Baden-Württemberg Sonne satt heißt es auch am Dienstag in ganz Baden-Württemberg. Laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke wird es der sonnigste Tag der ganzen Woche - erst am Nachmittag könnten sich über den Bergen vereinzelt kleine Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen fast überall im Land auf 30 bis 32 Grad. Am Mittwoch ziehen dann vor allem in der Nordhälfte und der Mitte Schauer und Gewitter heran, auch wenn es noch warm bleibt. Ab Donnerstag kehrt dann auch die Sonne zurück. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,5 MB | MP4)

7:09 Uhr Bayaz: Viele junge Menschen haben Sehnsucht nach bürgerlichem Leben Grünen-Politiker Danyal Bayaz leitet aus den jüngsten Wahlergebnissen gerade mit Blick auf junge Menschen nach eigenen Worten einen "Arbeitsauftrag" für seine Partei ab. "Bei einem Teil hat in der Tat eine Entfremdung stattgefunden", sagte der baden-württembergische Finanzminister dem "Mannheimer Morgen". Das bereite ihm Sorgen. "Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, dass junge Menschen eine Partei wählen, die sich als Markenkern der Zukunft verschrieben hat." Man solle "auf die jungen Menschen zugehen und verinnerlichen, dass viele auch eine Sehnsucht nach einem normalen bürgerlichen Leben haben", sagte Bayaz der Zeitung. "Vielleicht mit einer Doppelhaushälfte plus Garten, gewiss aber einem sicheren Ausbildungsplatz oder Job und einer Rente, die auch für sie noch funktioniert." Nicht nur der Klimaschutz sei wichtig.

6:50 Uhr Die Verkehrslage in Baden-Württemberg Vorsicht auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim. Dort steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Eine ähnliche Situation gibt es auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad. Hier steht ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Aktuelle Infos rund um den Straßenverkehr in Baden-Württemberg findet ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:38 Uhr Gemeinderat Crailsheim wird im Frühjahr neu gewählt Im kommenden Frühjahr soll in Crailsheim die Gemeinderatswahl wiederholt werden. Das hat das Gremium am Abend in einer Sondersitzung entschieden. Die Wahl vom Juni hatte das Regierungspräsidium für ungültig erklärt. Stein des Anstoßes ist die "unechte Teilortswahl". Sie ist ein Passus, der es jedem noch so kleinen Teilort garantieren soll, im Gemeinderat präsent zu sein. Bis zu 70 Prozent war manch kleinerer Stadtteil dadurch überrepräsentiert, so die Stadtverwaltung. Daraufhin gab es zwei Einsprüche, denen das Regierungspräsidium stattgab. Die Wahl wurde für ungültig erklärt. Crailsheim Keine Klage gegen das Regierungspräsidium Stadt Crailsheim wiederholt ungültige Gemeinderatswahl Das Regierungspräsidium hatte die Kommunalwahl in Crailsheim für ungültig erklärt. Jetzt hat der Gemeinderat entschieden, keine Rechtsmittel dagegen einzulegen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 6.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Nachrichten

6:37 Uhr Das bringt der Tag bei Olympia Sensationell holten Deutschlands 3x3-Basketballerinnen gestern Abend Gold. Das Quartett aus Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert besiegte das spanische Team mit 17:16. Heute startet auch unsere Gold-Hoffnung Malaika Mihambo aus Heidelberg in die olympischen Wettkämpfe. Für die amtierende Olympiasiegerin und Europameisterin im Weitsprung, die auch zwei Weltmeistertitel hat, geht es heute um die Qualifikation für das Finale am 8. August. Die Weitsprung-Entscheidung bei den Männern steht schon heute an und Simon Blatz aus Mannheim ist am Abend dabei. Los geht's um 20:15 Uhr. Für Bahnradsportlerin Franziska Brauße, die in Eningen (Kreis Reutlingen) wohnt, geht es heute um die Qualifikation für die Team-Verfolgung. Außerdem können wir noch Athletinnen und Athleten aus Rheinland-Pfalz die Daumen drücken: Beim 3.000-Meter-Hindernislauf geht Gesa Krause aus Trier an den Start und im Bahn-Teamsprint der Männer im Radfahren ist Luca Spiegel aus Kaiserslautern dabei. Ohne deutsche Beteiligung wird am Abend die Königin über die 200-Meter ermittelt. Den Weltrekord hält seit nunmehr 36 Jahren die US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner mit 21,34 Sekunden.

6:25 Uhr Zahl der Erkrankungen durch Legionellen gestiegen Die Zahl der aufgrund von Legionellen erkrankten Menschen in Baden-Württemberg ist gestiegen. Bis Ende Juli wurden nach Angaben des Sozialministeriums schon 222 Fälle gemeldet. Im gesamten Jahr 2023 waren es 350, im Jahr 2022 insgesamt 248. Legionellen können bei Menschen grippeartige Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen auslösen. Die Erreger werden häufig durch zerstäubtes Wasser übertragen, etwa in Duschen, Whirlpools, durch Luftbefeuchter oder über Wasserhähne. Laut Robert Koch-Institut (RKI) könnten mögliche Ursachen für die allgemein steigenden Zahlen eine bessere Erkennung von Fällen, die älter werdende Bevölkerung und die Veränderungen beim Klima sein. Um sich zu schützen, empfiehlt das Sozialministerium, das Wasser in leerstehenden Wohnungen und Häusern sowie wenig benutzten Duschen und Waschbecken gelegentlich laufen zu lassen. Wasser sparen ist daher nicht immer empfehlenswert.

6:20 Uhr Gebäude in Gerlingen nach Brand evakuiert Wegen eines Gebäudebrandes in der Gerlinger Innenstadt (Kreis Ludwigsburg) kam es gestern Abend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde dabei niemand. Teile des Gebäudes sind laut Polizei nicht bewohnbar. Die Betroffenen wurden in andere Unterkünfte gebracht. In dem Gebäudekomplex befinden sich neben Wohnungen auch diverse Geschäfte. Ein Großteil der Bewohner verließ selbstständig die betroffenen Gebäudeteile. Lediglich zwei Menschen mussten durch die Polizei herausgeführt werden. Der Sachschaden beläuft sich wohl auf eine halbe Million Euro. Gerlingen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr Gerlingen: Mindestens eine halbe Million Euro Schaden nach Brand in Innenstadt Am Montagabend ist ein Feuer in einem Gebäudekomplex in Gerlingen ausgebrochen und hat zwei von drei Gebäudeteilen zerstört. Das Gebäude musste evakuiert werden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:15 Uhr Viele Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Bahn in Freiburg Am frühen Abend ist gestern in Freiburg eine Straßenbahn mit einem Linienbus zusammengestoßen. Zwölf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Neun von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Durch den Aufprall sprang die Straßenbahn aus den Schienen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Bergung ist mittlerweile abgeschlossen, es gibt keine Verkehrseinschränkungen mehr. Freiburg Bergung abgeschlossen Freiburg: Straßenbahn entgleist nach Unfall mit Bus - zwölf Verletzte Am Montagabend sind im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein Linienbus und eine Straßenbahn kollidiert. Laut Polizei wurden dabei zwölf Menschen verletzt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Di. , 6.8.2024 5:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Nachrichten

6:05 Uhr Das wird heute wichtig Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) setzt seine Sommertour fort, unter anderem in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen), wo er die Kurzstationäre Allgemeinmedizinische Versorung (KAV) im Gesundheitszentrum Helfenstein besucht. Auch Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) ist weiter auf Sommertour, heute unter anderem in Metzingen (Kreis Reutlingen) bei Hugo Boss. Die Sommertour von Agrarminister Peter Hauk (CDU) sieht für heute auch einen Besuch bei der Hofmolkerei Schmidt in Münsingen-Brennelau (Kreis Reutlingen) vor. In Horb (Kreis Freudenstadt) findet heute Abend der Empfang für Olympiasieger Michael Jung statt. Nach seinem historischen dritten Einzel-Sieg bei Olympischen Spielen dürfte die Stimmung in der Heimat gut sein. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind eingeladen, dem Sportler auf dem Festplatz zu gratulieren. Am 6. August 1945 um 8:15 Uhr Ortszeit warfen die USA die erste Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima ab. Drei Tage später folgte eine zweite Bombe auf Nagasaki. Die Folgen waren verheerend. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge starben zwischen 150.000 bis 200.000 Menschen sofort oder wenige Monate später. In Stuttgart ist am Abend eine Gedenkaktion mit Musik, Reden und dem gemeinsamem Falten von Origami-Kranichen geplant. Später soll es noch eine Schweigeminute geben.