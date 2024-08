per Mail teilen

Am frühen Montagabend sind im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein Linienbus und eine Straßenbahn kollidiert. Laut Polizei wurden dabei zwölf Menschen leicht verletzt.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Bus entgleiste die Straßenbahn. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Eschholzstraße war nach der Kollision komplett blockiert. Die Polizei sprach von einem "wahnsinnigen Verkehrsaufkommen" gerade im Feierabend. An der Unfallstelle waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei und Krankenwagen im Einsatz.

Mehrere verletzte Fahrgäste

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Zusammenstoß zwölf Menschen leicht verletzt. Neun von ihnen seien mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Alle hätten im Bus gesessen, als der Zusammenprall passierte. Bus und Straßenbahnfahrer blieben offenbar unverletzt.

Noch am Montagabend sollten Straßenbahn und Bus abgeschleppt werden, so die Freiburger Verkehrs AG. Das könne aber mehrere Stunden dauern. Spätestens am Dienstagmorgen sollten die Eschholzstraße und die Schienen wieder freigegeben werden. Die Unfallstelle liegt auf einer Hauptverkehrsachse, westlich der Freiburger Innenstadt.

Unklar ist noch, wie der Unfall genau passiert ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.