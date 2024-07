per Mail teilen

Bei einem Fahrradunfall in Freiburg ist ein 13-jähriger Junge gestorben. Laut Polizei ist er gegen einen Baum geprallt. In der Nacht auf Dienstag erlag er seinen Verletzungen.

Im Freiburger Stadtteil Wiehre ist ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad tödlich verunglückt. Noch ist unklar, warum genau der Junge mit seinem Fahrrad aus einer Kurve geriet und stürzte. Laut Polizei ist der 13-Jährige am Montagabend gegen einen Baum geprallt.

Der Junge verletzte sich am Kopf

Bei dem Unfall verletzte sich der Junge lebensgefährlich am Kopf. Er wurde in einer Freiburger Klinik behandelt. In der Nacht von Montag auf Dienstag erlag er seinen Verletzungen. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.