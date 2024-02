Motorrollerfahrerin stirbt bei Unfall in Freiburg

Eine Motorrollerfahrerin ist am Freitagmorgen in Freiburg mit ihrem Roller auf Straßenbahngleisen ausgerutscht und in den Gegenverkehr geraten. Sie erlag ihren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6:15 Uhr. Eine 23 Jahre alte Frau soll in Freiburg nahe des Pressehauses auf der Basler Straße stadteinwärts auf den Straßenbahngleisen mit ihrem Roller ausgerutscht und gestürzt sein. Durch den Sturz geriet sie laut Polizei in den Gegenverkehr und wurde dort von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Sie verstarb am späten Vormittag in einer Freiburger Klinik. Rettungseinsatz mitten im Berufsverkehr Der morgendliche Berufsverkehr nahe des Freiburger Verkehrsknotens Süd war wegen des Rettungseinsatzes zeitweise behindert. Auch die Straßenbahnlinie 5 der Freiburger VAG war demnach betroffen.