SWR-Redakteur Matthias Deggeller Matthias Deggeller

Was mit Multimedia und Medien - genauer gesagt: Nachrichtenjournalismus aus BW-Sicht für die Menschen in BW. Das macht Matthias Deggeller beim SWR, obwohl er sich als Ruhrgebietsspross nur auf Weihnachtsfeiern auf Schwäbisch zu verständigen versucht. Stets bemüht fokussiert er sich auf das tägliche Weckle eines Journalisten: das Interesse des Lesers an die erste Stelle zu setzen.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR hat Matthias Deggeller ganz klassisch an der Universität Leipzig im Master Journalismus studiert. Praktischerweise war dort ein Zeitungsvolontariat inbegriffen, was ihm nicht nur zeitweise ein klappriges Auto bescherte, sondern auch Lokaljournalismus-Erfahrungen in den östlichsten Ausläufern Brandenburgs. Weil man dort nur zugelassen wird, wenn man zuvor über den Notizblockrand geschaut hat, hat er vorher in Düsseldorf Geschichte und Politik studiert. Zum Glück machte der parallele Studentenjob beim WDR so viel Spaß, daher durfte die Zeit dort ein geschmeidiges Jahr überzogen werden. Hilfreich bis heute ist seine Bankausbildung - seitdem vertraut er fest auf Anlagetipps aus dem E-Mail-Spamkonto.