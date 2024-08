Adele holt Geschwister aus Bietigheim-Bissingen bei Konzert in München auf die Bühne

Beim Eröffnungskonzert von Weltstar Adele in München dürfen zwei junge Bietigheim-Bissinger auf die Bühne - ein Zufall, den sie noch immer kaum fassen können.

Einmal vom größten Idol umarmt werden - davon träumen sicher viele Fans. Für zwei Geschwister aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist dieser Traum am Freitag in Erfüllung gegangen. Vor rund 70.000 Zuschauern holte Popikone Adele die 17-jährige Era und ihren 7-jährigen Bruder Dion kurzerhand zu sich auf die Bühne.

Era und Dion im Glück: Der beste Zufall ihres Lebens

Niemals hätte sie damit gerechnet, erzählt Era am Montag im SWR. Der Schock sitzt ihr immer noch in den Knochen - aber es ist ein durch und durch positiver Schock. Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Dion ergatterte sie Tickets für das begehrte Eröffnungskonzert in München - sie befanden sich im Bereich "front of stage", also direkt an der Bühne.

35-Euro-Ticket für ein Adele-Konzert in München

Reines Glück sei es gewesen, dass sie dann aber auch noch direkt vorne am Zaun gelandet seien, berichtet Era. Plötzlich habe sie gehört, wie Adele sagte: "I'm looking for a child" - also dass sie ein Kind suche. Adeles Blick sei auf den kleinen Dion gefallen, als er ihr zugewunken habe, berichtet seine große Schwester - und sie habe zur Unterstützung ihres kleinen Bruder mitkommen dürfen.

Ab über den Zaun, Mikro in die Hand und plötzlich stehen sie da - direkt neben ihrem Idol auf der Bühne. Adele unterhält sich mit den beiden auf Englisch, vor rund 75.000 neugierigen Fans.

Dann steht da dieser Superstar vor mir und dann dreh ich mich zu meiner Rechten und dann sind da 75.000 Leute, die dich alle mit ganz großen Augen anstarren und dann dachte ich: 'Oh mein Gott, das passiert gerade wirklich!'

Dion bei Adele auf der Bühne: "How old are you?" "Good!"

Selbstverständlich filmen viele Adele-Fans diesen Moment mit dem Handy und stellen Videos der Szene ins Netz. Vor allem, dass der 7-Jährige auf Adeles Frage nach seinem Alter ("How old are you?") mit "Good" beantwortet, bringt viele zum Schmunzeln. Era erzählt, sie habe das überhaupt nicht mitbekommen und ihr kleiner Bruder habe es in der Aufregung wohl so verstanden, dass Adele ihn fragte, wie es ihm geht ("How are you?").

Adele sagte zu ihm außerdem vor aller Welt, wie clever er aussehe. Das, erzählt seine große Schwester lachend, reibe Dion jetzt natürlich allen unter die Nase. Auch, dass ihn hinterher so viele Leute auf den Moment angesprochen hätten, mache ihn ganz schön stolz.

Dion war total am Staunen. Der fand's richtig cool, dass ihn die Leute alle angesprochen und ihm gesagt haben, er sei ein richtiger Superstar.

Eine Umarmung von Adele. Dieser Moment bleibt der Abiturientin aus dem Kreis Ludwigsburg sicher für immer in Erinnerung. Quelle: privat

Weltstar in München mit den Fans auf Augenhöhe

Eras Highlights waren zwei Umarmungen von Adele auf der Bühne. Hinterher sei sie von anderen Fans gefragt worden, wie die Sängerin denn gerochen habe. Era erzählt lachend: Süß, total gut - aber darüber habe sie in dem Moment gar nicht nachgedacht.

Erst im Nachhinein hab ich realisiert: Ich stand wirklich bei ihr auf der Bühne. Einfach total crazy!

Und mit nach Hause nehmen durften Era und Dion außer Fan-T-Shirts und einem signiertem Katalog auch einen persönlichen Brief der Künstlerin, in dem sie offen ihr Lampenfieber vor Shows thematisiert. Nahbar und einfach cool sei Adele, findet Era. Seit sie mit zehn Jahren zu Adeles Songs Balett getanzt hat, ist sie leidenschaftlicher Fan des britischen Popstars. Ihre Beziehung zu Adeles Songs sei jetzt noch emotionaler, weil sie sie für immer mit diesem Moment verbinden werde, erzählt die 17-Jährige aus Bietigheim-Bissingen.