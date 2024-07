Er hat es wieder geschafft: Michael Jung aus Horb hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille der Vielseitigkeitsreiter gewonnen. Große Freude bei Familie und Fans.

Bis zum Schluss haben Michael Jungs Fans auf dem heimischen Reiterhof in Horb-Altheim (Kreis Freudenstadt) mitgefiebert. Als dann kurz vor 16 Uhr klar war, Jung gewinnt seine vierte olympische Goldmedaille, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Jungs Tränen-Interview und Dank an "Chippie"

Nach dem Triumph kamen die Tränen! Im Sportschau-Interview nach seinem dritten Einzel-Gold-Coup zeigte Michael Jung Emotionen und offenbarte, welch wichtige Rolle sein Pferd Chipmunk bei seinem Ritt zum Olympiasieg gespielt hat: "Ich muss meinem Pferd danken, Chippie hat mich heute auch ein bisschen gerettet. Ich selbst war nicht fehlerfrei, bin manchmal zu nah rangeritten - aber Chippie war hochkonzentriert und hat das sensationell gemacht."

Mit so viel Freude und Stolz fiebern Michael Jungs Ehefrau Faye Füllgraebe-Jung und Sohn Lio bei Olympia in Paris mit. Das Bild entstand am Sonntag, als die Aussicht auf Gold schon gut war. Privat

Nach dem Jubel ist vor der Feier

In Jungs Reitschule freute man sich mit dem vierfachen Olympiasieger, der am Mittwoch seinen 42. Geburtstag feiert. Parallel dazu wird in Horb natürlich die Feier für Pferd und Reiter vorbereitet. Chippie soll besonders viele Äpfel, Karotten und eine große Weidefläche bekommen.

Gold-Jung schreibt Olympia-Geschichte

Was für eine Erfolgsgeschichte: Michael Jung hat als erster Vielseitigkeitsreiter in der Olympia-Geschichte drei Einzeltitel gewonnen. In Versailles ritt der 41-Jährige auf Chipmunk zum Sieg und bescherte Deutschland nach Schwimmer Lukas Märtens das zweite Gold in Paris. Der Druck war unfassbar groß gewesen: Jung musste im abschließenden Springen fehlerfrei bleiben - und genau das bekam er dann auch hin.