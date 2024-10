Ob Live-Reportage oder Sendungsplanung, ob oben auf der Alb, unten im Neckartal oder im Studio auf dem Österberg: seit über 20 Jahren ist Kay-Uwe Hennig als multimedialer Reporter und Redakteur für den SWR im Einsatz. Thematisch kümmert er sich um „älles megliche“, Hauptsache es gibt spannende, interessante und unterhaltsame Geschichten von den Menschen aus der Region zu erzählen.

Vor dem SWR

Schülerzeitung am Gymnasium in Kirchheim/Teck, Sport- und Geschichtsstudium in Tübingen, Praktika und freie Mitarbeit bei Lokalzeitungen und privaten Radiosendern, Volontariat, Reporter in der Sat1- ran Redaktion. Schon vor seiner Zeit beim SWR hat Kay-Uwe Hennig vielfältige journalistische Erfahrungen sammeln können.