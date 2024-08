In Neckarsulm ist die lange Suche nach einem neuen Kinderarzt nun erfolgreich verlaufen. Die Stadt könnte sogar noch eine zweite Praxis bekommen.

Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) bekommt eine neue Kinderarztpraxis. Zum 1. Januar 2025 soll eine Kinderärztin in die Praxis am Bahnhof einziehen, das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Damit ist die Versorgung für rund 4.700 Kinder und Jugendliche langfristig gesichert und eine monatelange Suche beendet. Die kassenärztliche Vereinigung hat der Ansiedlung der neuen Arztpraxis bereits zugestimmt. Die angestellte Fachärztin bekommt in der Hausarztpraxis am Bahnhof eine rund 180 Quadratmeter freie Fläche zur Verfügung.

Stadt gibt finanzielle Unterstützung

Die Stadt Neckarsulm unterstützt die neue Praxis nach eigenen Angaben finanziell, "um die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen". Im Mai sorgte die Nachricht bei Eltern für einen Schock, dass die einzige Kinderarztpraxis der Stadt, die Kinder- und Jugendarztpraxis in der Marktstraße, zum 30. Juni schließen möchte. Nach einem sogenannten Krisengipfel mit Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) konnte die kinderärztliche Versorgung bis Jahresende schließlich doch noch gesichert werden.

Lösung für Praxis in der Marktstraße in Sicht

Seit Juli wird die Praxis in der Marktstraße übergangsweise weiterbetrieben. Laut der Stadt zeichnet sich eine Perspektive ab. Derzeit gebe es weitere Gespräche zum Erhalt des Praxisstandortes. "Unser Ziel ist es, auch hier eine dauerhafte Lösung zu erreichen" erklärt Oberbürgermeister Steffen Hertwig. Sollten diese Gespräche erfolgreich sein, könnte Neckarsulm sogar zwei Kinderärzte haben.