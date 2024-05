Schlechte Nachrichten gab es kürzlich für Eltern in Neckarsulm. Die einzige Kinderarztpraxis wird schließen - zumindest vorübergehend. Ein Krisengipfel soll jetzt helfen.

Ein Krisengipfel in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) soll am Donnerstagabend klären, wie es mit der einzigen Kinderarztpraxis der Stadt weitergeht. Vergangene Woche teilte die Stadtverwaltung mit, dass diese Ende Juni schließen werde. Für das kommende Jahr gebe es bereits eine vielversprechende Dauerlösung, sagt Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD). Beim Krisengipfel gehe es aber um die Übergangslösung bis dahin.

Übergangslösung gesucht

Es gehe darum, dieses halbe Jahr von Juli bis Dezember zu überbrücken, sagt Hertwig dem SWR. Dafür gebe es gute Aussichten. Das Hauptproblem seien nicht etwa Kinder mit einer Atemwegsinfektion. Damit könne man auch zum Hausarzt gehen. Die Kindervorsorgeuntersuchungen, die sogenannten U-Untersuchungen, jedoch können und dürfen Hausärzte nicht vornehmen. Der Krisengipfel soll also etwa klären, auf welche Kinderarztpraxen die rund 4.700 Neckarsulmer Kinder während der Versorgungslücke ausweichen könnten. Bei dem Gipfel werden Kinderärzte, Vertreter der schließenden Kinderarztpraxis und der Oberbürgermeister am Tisch sitzen.

OB Hertwig: Gute Dauerlösung ab Januar gefunden

Schon länger war die Praxis auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Laut Hertwig hat man dabei auch alles unternommen. Zuletzt hatten verschiedene Kinderärzte aus der Umgebung die Praxis tageweise unterstützt. Doch das sei eben keine Dauerlösung. Da es keinen Erfolg gab, sei die Nachfolgersuche inzwischen aber aufgegeben worden.

Die Mitteilung, die Stadtverwaltung wolle sich jetzt aktiv um eine Nachfolge kümmern, habe viel in Bewegung gesetzt. Für das Kalenderjahr 2025 gibt es laut Hertwig bereits eine gute und seriöse Perspektive. So soll ein junger Kinderarzt großes Interesse haben, sich zu engagieren. Zudem arbeitet in der Praxis bereits jetzt eine Ärztin aus Syrien, die derzeit aber noch eine Weiterbildung absolviert. Während sie praktiziert, muss ihr rein rechtlich noch ein Kinderarzt an die Seite gestellt werden. Daher kann sie alleine die Praxis nicht übernehmen, wird dem künftigen Team aber erhalten bleiben.