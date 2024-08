Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:52 Uhr Mann raubt 90-Jährige in Kirche aus und verletzt sie Ein Mann soll eine 90-Jährige in einer Kirche in Heilbronn verletzt und ausgeraubt haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei beleidigte der 40-Jährige die Seniorin zuerst und forderte Geld von ihr. Dann soll er sie auf den Boden der Kirche getoßen und auf sie eingetreten haben. Schließlich flüchtete er mit der Tasche der Frau aus der Kirche in die Innenstadt. Die Seniorin erlitt den Ermittlern zufolge eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den Verdächtigen wenig später in der Nähe der Kirche fest. Er soll, noch bevor er die 90-Jährige ausraubte, den Messner der Kirche beleidigt haben. Der Vorfall geschah schon am vergangenen Donnerstag, wurde von den Ermittlern aber jetzt erst mitgeteilt.

9:51 Uhr Unfall auf der A5: Gaffer behindern Verkehr Für die Aufräumarbeiten nach der Serie von Unfällen auf der A5 und zur Ermittlung der Ursache für den Zusammenstoß der Fahrzeuge musste die A5 in Fahrtrichtung Heidelberg komplett gesperrt werden. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Karlsruhe gab es Stau durch Schaulustige. Die Unfallstelle auf der A5 heute Morgen. René Priebe, PR-Video

9:43 Uhr Triathleten holen Gold in der Mixed Staffel Die deutschen Triathleten haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Medaillenflaute mit Gold beendet. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann triumphierten in der Mixed Staffel und holten die erste deutsche Medaille seit 16 Jahren. In einem packenden Dreikampf mit Großbritannien und den USA setzte sich die deutsche Schlussstarterin Lindemann durch.

9:39 Uhr Dachzelt statt Hotel: Familie aus dem Remstal macht Heimaturlaub Viele sind grade im Urlaub, manche auch auf einem kleinen Campingplatz am Mannheimer Rheinufer: Hier genießen viele Heimaturlauberinnen und -urlauber ihre Freizeit. Darunter auch die vierköpfige Familie Ragwitz aus dem Remstal. Statt in einem teuren Hotel übernachtet die Familie in einem Dachzelt und will damit in Zukunft auch längere Reisen machen - für große Sprünge reicht das Geld jedoch nicht. "Hier im Land ist es doch auch sehr schön", sagt Rahel Ragwitz. Ihrer Familie geht es vor allem um einen Tapetenwechsel. Und das empfinden viele Reisende genauso. Der Campingplatz sei häufig ausgebucht, erzählt Campingplatzbesitzer Harry Sturm: "Wenn die Sonne scheint und es Sommer ist, dann ist das hier ein Hotspot, das ist der Wahnsinn." Video herunterladen (42,3 MB | MP4)

9:15 Uhr Heilbronner Polizei auf Raserkontrolle Die Polizei in Heilbronn will diese Woche verstärkt Raser kontrollieren. Beim sogenannten Blitzermarathon werden besonders viele Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Dabei sollen Laser auch an Straßen zum Einsatz kommen, die sonst selten kontrolliert werden. Damit reagiert die Polizei auch auf politische Pläne: Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, Todesopfer und Schwerverletzte im Straßenverkehr bis 2030 um 60 Prozent zu reduzieren. Derzeit sterben im Land jährlich etwa 300 Menschen und 6.000 Menschen werden schwer verletzt.

9:03 Uhr Familie bei Schloss Lichtenstein in Not geraten Am Samstagnachmittag sind vier Mitglieder einer Familie am Albtrauf bei Schloss Lichtenstein im Kreis Reutlingen in Not geraten. Die Frauen und Mädchen im Alter von 8, 13, 38 und 86 Jahren wollten ins Tal hinunterlaufen, landeten aber auf einem schmalen und zum Teil mit Gehölz bedeckten Pfad. Weil die 86-Jährige mehrfach ausrutschte, setzen sie einen Notruf ab. Polizei, Rettungskräfte und Bergwacht rückten aus. Alle wurden wohlbehalten gerettet.

8:59 Uhr A5: Serie schwerer Unfälle Der Hergang der Unfälle auf der Autobahn 5 bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist laut Polizei noch völlig unklar. Beteiligt waren fünf Autos und drei Lastwagen. Nach einem ersten Unfall habe es mehrere Unfälle gegeben. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Norden zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal gesperrt. Der Verkehr wird ab- und umgeleitet. Die Aufräumarbeiten werden laut Polizei noch bis zum Mittag dauern. SWR

8:49 Uhr 4. Jahrestag der Hafen-Explosion: STELP-Gründer Eren berichtet aus Beirut Eine riesige Explosion im Hafen von Beirut: Gestern vor vier Jahren explodierte dort ein Lager voll Düngemittel. Mehr als 200 Menschen wurden damals getötet - und tausende wohnungslos. Angehörige der Toten haben gestern in der Stadt mit einem Gedenkmarsch an die Opfer der Explosion erinnert. Mit dabei war auch der Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP, Serkan Eren. Mit meiner Kollegin Diana Hörger hat Eren gestern darüber gesprochen - und erklärt, die Situation im Libanon gleiche auch heute einem Pulverfass. Grund ist die drohende Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen und vom Iran gestützten Hisbollah-Miliz im Libanon. Video herunterladen (42,3 MB | MP4)

8:36 Uhr Elektro-Festival NATURE ONE: Drogenfund bei Abreise Gestern ist im Hunsrück das Elektro-Festival NATURE ONE mit rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern zu Ende gegangen. Für eine Gruppe junger Erwachsener aus dem Großraum Freiburg verlief die Abreise nicht ganz reibungslos: Wie die Polizei mitteilte wurde der Reisebus mit seinen 36 Fahrgästen auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße kontrolliert. Bei insgesamt vier Personen seien kleine Mengen Kokain, Ecstasy und Amphetamin entdeckt worden, hieß es. Sie erwarten nun Strafanzeigen.

8:24 Uhr Stromausfall in Stuttgart Ein Stromausfall in Stuttgart-Neugereut und -Mühlhausen hat gestern am Nachmittag etliche Haushalte lahmgelegt. Bei der Feuerwehr Stuttgart gingen drei Notrufe wegen steckengebliebener Aufzüge ein. Dem Betreiber Netze Stuttgart zufolge waren zehn Umspannstationen betroffen. Ursache für den Ausfall sei ein beschädigtes Kabel gewesen, das einen Kurzschluss ausgelöst hatte. Am späteren Nachmittag war der Schaden behoben.

8:12 Uhr Barrierearme Zimmer für Geflüchtete Der Bedarf an barrierearmen Unterkünften für geflüchtete Menschen ist sehr groß, auch in Radolfzell am Bodensee. Das bestätigt die Leiterin des Amtes für Migration und Integration im Landkreis Konstanz. Viele Geflüchtete in Baden-Württemberg, auch im Kreis Konstanz, seien aufgrund von körperlichen Einschränkungen, Alter und Verletzungen auf Gehhilfen, Rollatoren oder Rollstühle angewiesen. Doch der entsprechende Wohnraum fehle oft. In Radolfzell sind deshalb 20 von 60 Plätzen in der neuen Anschlussunterbringung für Menschen vorgesehen, die eine barrierearme Wohnung brauchen.

8:00 Uhr "Akute Erkrankrung": Anastacia sagt Konzert in Freiburg ab Die amerikanische Sängerin Anastacia hat gestern ein für den Abend geplantes Konzert in Freiburg kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. "Es tut mir so leid, aber ich kann heute Abend nicht beim Zelt Musik Festival in Freiburg auftreten", hieß es in einer Erklärung der 55-jährigen Sängerin, die auf der Internetseite des Festivals veröffentlicht wurde. "Von den Ärzten wurde mir angeraten, nicht aufzutreten. Ich hatte mich so auf den Auftritt gefreut und hoffe, dass ich bald wiederkommen kann." Details zu ihrer Erkrankung blieben zunächst unklar. Ihr Team arbeite daran, einen neuen Termin zu finden. "Also haltet bitte die Augen offen für Neuigkeiten in den nächsten Tagen. Nochmals Entschuldigung und ich hoffe, euch alle bald zu sehen!" Nach Angaben der Veranstalter behalten alle Tickets ihre Gültigkeit.

7:48 Uhr Feuchtwarmes Wetter bringt Öko-Winzern Probleme Öko-Winzer haben in diesem Sommer Probleme mit dem wechselhaften Wetter. Durch die Feuchtigkeit breiteten sich Pilzkrankheiten an den Reben besonders aus, so der Bundesverband ökologischer Weinbau. Der Verband fordert, die erlaubte Kupfermenge auf Öko-Weinbergen im kommenden Jahr anzuheben.

7:24 Uhr Maue Zugriffszahlen auf Podcasts von Grün-Schwarz Die Landesvertretung und das baden-württembergische Finanzministerium betreiben je einen Podcast. Die Resonanz darauf ist mau, die Opposition hält die Ausgaben für überflüssig. Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz und der Chef der Landesvertretung in Berlin, Rudi Hoogvliet (beide Grüne), befragen in ihren jeweiligen Podcasts "Cäshflow" und "SpätzlesPress" ihre Gäste selbst. Für das Format von Bayaz, bei dem es um Geld und Politik geht, interessieren sich durchschnittlich knapp 760 Nutzer je Ausstrahlung bei bisher 21 Folgen, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Staatsministeriums auf eine Landtagsanfrage der SPD hervorgeht. Der Podcast der Landesvertretung stößt auf deutlich weniger Interesse: Er zählt durchschnittlich 220 Nutzer je Folge. Er war 2020 unter dem Namen "Druck Sache" an den Start gegangen. Der Podcast von Bayaz kostete seit 2022 bisher knapp 19.300 Euro. Die Kosten für das Format der Landesvertretung beliefen sich auf bisher knapp 150.000 Euro. Der Landeschef des Bundes der Steuerzahler, Eike Möller, kritisierte die Ausgaben der Landesvertretung. Da müsse die Reißleine gezogen werden. Sascha Binder von der SPD sagte: "Die Social-Media-Strategie der Landesregierung 'Viel hilft viel' ist erfolglos und deshalb zu teuer."

7:11 Uhr Anstoßen mit Bier und anderen Getränken: Tettnanger knacken Weltrekord Am Hopfenwandertag rund um Tettnang (Bodenseekreis) ist gestern ein neuer Weltrekord im Anstoßen aufgestellt worden: Insgesamt 2.995 Menschen machten mit und prosteten sich dabei zu. Die Teilnehmenden standen auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern und stießen mit ihren Getränken an. Offiziell heißt der Weltrekordversuch "Längste Kettenreaktion im Anstoßen". Der bisherige Rekord lag bei 1.616 Menschen, die im Juni 2022 in Luzern in der Schweiz miteinander angestoßen haben. Organisiert wurde der aktuelle Versuch vom Hopfenpflanzerverband Tettnang. Der neue Rekord wird nun in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

6:59 Uhr Olympia: Hier sind heute BW-Sportler dabei In Paris geht es heute unter anderem in der Leichtathletik weiter. Um 10:40 Uhr beginnt die Qualifikation im Stabhochsprung der Frauen - dabei ist auch Anjuli Knäsche vom VfB Stuttgart. Am Abend um kurz nach 19 Uhr steht der 3.000-Meter-Hindernislauf an, mit Frederik Ruppert aus Tübingen und Velten Schneider vom VfL Sindelfingen. Um 21:10 Uhr läuft das 5.000-Meter-Finale der Frauen - leider ohne Hanna Klein aus Tübingen, die im Vorlauf ausgeschieden ist. Um 12:30 Uhr steht das Viertelfinale der Hockey-Damen zwischen Argentinien und Deutschland an. Im Kader steht die Ex-Mannheimerin Sonja Zimmermann. Im Springreiten beginnt um 14 Uhr die Einzel-Qualifikation. Mit dabei ist auch Richard Vogel aus Mannheim auf dem Hengst United Touch S. Am Nachmittag gehen die Ringer auf die Matte. Im griechisch-römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm (Schwergewicht) ist unter anderem Jello Krahmer vom ASV Schorndorf dabei. Die Achtelfinale beginnen um 15 Uhr, die Viertelfinale starten ab 16:20 Uhr und die Halbfinale um 21:20 Uhr.

6:35 Uhr So wird heute das Wetter in BW Das Hochdruckgebiet Kai über dem Mittelmeerraum sorgt auch bei uns zum Wochenbeginn für ruhigeres Wetter. Montag und Dienstag bringen viele Sonnenstunden und Temperaturen zwischen 24 und knapp 30 Grad, bevor am Mittwoch eine Kaltfront mit Regen über Baden-Württemberg zieht. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend mit Thomas Ranft seht ihr hier: Video herunterladen (32,6 MB | MP4) Sendung am So. , 4.8.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:23 Uhr Das wird heute wichtig Im Sommer nutzen Regierungsmitglieder die etwas ruhigeren politischen Wochen, um sich im Land umzuschauen. Agrarminister Peter Hauk (CDU) besichtigt heute Schutzzäune gegen die Afrikanische Schweinepest. Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis grenzen an die Ausbruchsgebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz - und wollen sich weiträumig mit Zäunen sichern. Wildschweine sollen das Virus nicht einschleppen können. Und auch BW-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) setzt seine Sommertour heute in Friedrichshafen am Bodensee fort, er informiert sich dort über die therapeutische Pflege im Seniorenzentrum der Bruderhaus Diakonie. Es sind noch ein paar Wochen, bis in Stuttgart das 177. Cannstatter Volksfest steigt. Am 27. September geht's los mit dem Wasen - aber schon heute beginnt der Aufbau der Fruchtsäule auf dem Wasen-Gelände. Sie ist das Wahrzeichen des größten und bedeutendsten Festes in Baden-Württemberg.

6:06 Uhr Zahl der Hasspostings gestiegen Die Hasskriminalität im Internet nimmt weiter zu. Nach SWR-Informationen hat sich die Zahl der Fälle im ersten Quartal dieses Jahres fast verdoppelt. Von Januar bis März hat die Polizei in Baden-Württemberg 77 Hasspostings erfasst - 42 waren es im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Damit setzt sich der besorgniserregende Trend nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums fort. Besonders stark zugenommen hat die politisch motivierte Kriminalität von rechts - mehr als die Hälfte der Hasspostings haben einen rechtsextremistischen Hintergrund. Weil Hasskommentare der Nährboden sein können für Gewalttaten im realen Leben, dürfe man diese Entwicklung nicht nur beklagen, man müsse sie auch konsequent bekämpfen, so Innenminister Thomas Strobl (CDU) gegenüber dem SWR.

6:02 Uhr Mann stirbt nach Badeunfall in Lörracher Schwimmbad Nach einem tödlichen Badeunfall im Parkschwimmbad in Lörrach bleibt das Bad heute geschlossen. Momentan wird noch ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ein Mann war gestern Nachmittag offenbar ins Schwimmbecken gesprungen und ohnmächtig geworden. Ein Rettungsschwimmer versuchte noch, ihn wiederzubeleben - allerdings ohne Erfolg.