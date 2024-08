NATURE ONE mit Feuerwerk zu Ende gegangen

Das Elektro-Festival NATURE ONE im Hunsrück ist zu Ende. Viele Raver tanzten die Nacht bis Sonntagmorgen durch. Höhepunkt zum Abschluss war ein Feuerwerk.

"Der letzte DJ hat bis heute morgen um 8 Uhr aufgelegt", berichtete SWR-Reporter Christian Giese-Kessler. Nun reisen die Festivalbesucher ab. Dies wird vermutlich bis zum Nachmittag dauern. Die Wetteraussichten für die Abreise sind eigentlich ganz gut: Laut SWR-Wetterexperte Thomas Ranft wird es im Laufe des Tages zunehmend trockener. Die Höchstwerte sollen zwischen 21 und 26 Grad liegen.

Campingplatz wegen Nässe für Neuankömmlinge gesperrt

Weniger gut war das Wetter an den Festivaltagen. Starker Regen weichte das Campinggelände völlig auf. Der Veranstalter stoppte die Anreise zum Campinggelände auf der ehemaligen US-Raketenbasis Pydna deshalb schon am Freitag für Autos und andere Fahrzeuge. Wer zu Fuß oder mit dem Bus-Shuttle aus Koblenz kam, konnte aber weiter zum Campen auf das Areal. Insgesamt seien rund 40 Prozent der Campingfläche nicht mehr nutzbar gewesen, hieß es.

Festivalgelände durch Regen nicht beeinträchtigt

Auf dem Festivalgelände selbst gab es keine Probleme, wie der Veranstalter mitteilte. Die Wege im Infield seien geteert und der große Platz vor der Hauptbühne betoniert gewesen. Auch den Bühnen in den Zelten und Bunkern habe die Nässe nicht zugesetzt. Alle Auftritte hätten wie geplant stattfinden können.

Rettungsdienst und Polizei ziehen positive Bilanz

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Festivals. Gravierende Verletzungen habe es nicht gegeben, sagte ein DRK-Sprecher. Mit knapp 1.700 Einsätzen hätten die Rettungskräfte zwar etwas mehr zu tun gehabt als im vergangenen Jahr - aber ähnlich viel wie bei Festivals mit vergleichbaren Besucherzahlen. Zu einem kleinen Schockmoment sei es gekommen, als ein Festivalbesucher auf ein Gerüst geklettert sei. Er musste demnach von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus rund sieben bis acht Metern Höhe gerettet werden. Glücklicherweise sei bei der Aktion niemand verletzt worden.

Auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Nach ersten Einschätzungen habe es weniger Einsätze als in den Vorjahren gegeben, hieß es. Die Beamten hätten vor allem mit Diebstählen und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu tun gehabt. Auch hätten sie hilflose Personen unterstützen müssen. Körperverletzungen habe es kaum gegeben und auch das Verhalten gegenüber Einsatzkräften sei gut gewesen. Heute steht noch die Kontrolle des Abreiseverkehrs an. Ein Polizeisprecher appellierte an alle Besucher, sich erst dann wieder hinters Steuer zu setzen, wenn man wieder verkehrstüchtig sei.

Festival lockt 50.000 Besucher in den Hunsrück

Obwohl die NATURE ONE in den 1990er Jahren eines der ersten Festivals seiner Art in Europa war, übt sie offenbar noch immer eine große Anziehungskraft auf Elektro-Fans aus. In den vergangenen Jahren kam immer mehr Konkurrenz durch andere Festivals hinzu - etwa dem bekannten Tomorrowland im belgischen Boom. Trotzdem besuchten laut Veranstalter auch dieses Mal wieder 50.000 Menschen die NATURE ONE. Hätte es den Anreisestopp nicht gegeben, wären es sogar 60.000 gewesen, hieß es. Man werde Personen, die nicht hätten anreisen können, selbstverständlich den Ticketpreis zurückerstatten.

Die Wiesen, auf denen die Besucherinnen und Besucher campten, waren teilweise sehr nass. SWR

Viele Camper schon seit Mittwoch und Donnerstag da

Viele Festivalbesucher richteten sich bereits am Mittwoch und Donnerstag im sogenannten CampingVillage der NATURE ONE ein. Denn für eingefleischte Fans ist die Party auf den Campingplätzen bei dem Festival im Hunsrück fast wichtiger als das Feiern vor den großen Bühnen. Sie veranstalten dort eine Art Festival im Festival: "Hier können wir unser Zeug und alles aufbauen. Und das macht uns eigentlich immer am meisten Spaß", sagte etwa der Besucher Bennet, der mit seinen Freunden schon am Mittwoch alles aufbaute.

DJ Lineup: Von Lilly Palmer bis Westbam

Beim DJ-Lineup versuchen die Veranstalter seit vielen Jahren eine Mischung aus etablierten Größen der Szene und neuen Techno-Stars zu bieten. Mit dabei waren auch dieses Mal viele bekannte Künstlerinnen und Künstler: zum Beispiel Amelie Lens, Paul van Dyk, Kölsch, Charlotte de Witte, Klaudia Gawlas, Neelix, Lilly Palmer, Westbam, Moonbootica und Alle Farben.

Zum ersten Mal traten die Hauptacts bei der NATURE ONE auf fünf großen Bühnen auf - bisher waren es immer vier. Insgesamt legten 350 Acts auf - nicht nur auf den großen Bühnen, auch traditionell auf 17 weiteren Floors in Zelten und in Bunkern verteilt über das Gelände.