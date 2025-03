Im Juli 2024 ist ein Mann in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) in seinem Schlafzimmer ermordet worden. Am Montag verkündet das Heidelberger Landgericht die Urteile.

Am heutigen Montag entscheidet sich, ob zwei Frauen wegen einer möglichen Beteiligung an dem Mord in Heiligkreuzsteinach ins Gefängnis müssen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2024 war ein damals 42-jähriger Mann in seinem Schlafzimmer in Heiligkreuzsteinach mit mehreren Messerstichen getötet worden. Seit Anfang Februar müssen sich die heute 39-jährige Ehefrau des Opfers und eine 73-Jährige vor Gericht verantworten.

Ehefrau soll von der Tat gewusst haben

Die Ehefrau hatte in der Nacht selbst die Polizei verständigt und angegeben, Einbrecher seien in der Wohnung gewesen. Die Frau war aber bald selbst unter Verdacht geraten. Nur wenige Tage später wurde sie festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Zuerst waren Polizei und Staatsanwaltschaft offenbar davon ausgegangen, dass die 39-Jährige selbst die Täterin sein könnte.

Großer SEK-Einsatz in Heiligkreuzsteinach

Mehr als einen Monat nach der Tat gab es aber eine spektakuläre Entwicklung im Fall: Im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Bärsbach versuchte die Polizei in Zusammenhang mit den Mordermittlungen ein Haus am Waldrand zu durchsuchen. Dabei kam unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz. Eine Bewohnerin des Hauses, eine 48-jährige Frau, schoss auf eine Polizistin und verletzte sie leicht. Anschließend tötete sich die Frau mit der Schusswaffe selbst, so der Stand der Ermittlungen. Die heute 73-jährige Mutter der 48-Jährigen, die ebenfalls in dem Haus lebte, blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass die 48-Jährige den Mann umgebracht hat. Ihr Motiv soll gewesen sein, dass sie glaubte, der Mann habe ihren Hund vergiftet, so die Staatsanwaltschaft.

Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft für Ehefrau

Die Ehefrau des ermordeten Mannes und Freundin der mutmaßlichen Täterin soll von dem Mordplan gewusst haben. Sie soll die Tat in ihrem Schlafzimmer sogar mit angesehen haben, ohne ihrem Mann zu helfen. In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwaltschaft deshalb gefordert, sie wegen Beihilfe zum Mord und Mord durch Unterlassung zu fünf Jahren Haft zu verurteilen.

Auch Mutter der Täterin soll von Mordplan gewusst haben

Die 73-jährige Mutter der Täterin soll ebenfalls in die Pläne eingeweiht gewesen sein. In der Tatnacht soll die Seniorin vor dem Haus des Opfers Schmiere gestanden haben. Für sie forderte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Ehefrau des Mordopfers: "Nie mit Tat gerechnet"

Beim Prozessauftakt im Februar hieß es in einer schriftlichen Erklärung der Verteidigung, die Ehefrau des Getöteten sei mit der mutmaßlichen Täterin befreundet gewesen und hätte von den Vorwürfen und Racheplänen gegen ihren Mann gewusst. Die mutmaßliche Täterin hätte in der Vergangenheit öfter Mordgedanken aus Wut geäußert, aber nie in die Tat umgesetzt.

Die Angeklagte habe deshalb nie damit gerechnet, dass es wirklich zu einer Tat komme. In der Tatnacht selbst sei sie vor Ort gewesen. Sie hätte sich während der Tat in einem "emotionalen Ausnahmezustand" befunden. Aus Angst habe sie die Anweisungen der Täterin befolgt: Abwarten, nichts tun und später bei der Polizei einen Einbruch melden.

Die Mutter der mutmaßlichen Täterin äußerte sich nicht persönlich zu den Vorwürfen. Sie hätte von den Mordplänen nichts gewusst, sagte ihr Verteidiger. Sie sei unschuldig.

Prozess teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Teile des Prozesses fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Unter anderem sagte die 15-jährige Tochter des Mordopfers und der angeklagten 39-Jährigen hinter verschlossenen Türen aus. Auch während der Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung waren im Gerichtssaal keine Zuschauer und Reporter zugelassen.