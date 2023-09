per Mail teilen

Wieder einmal geht das Bundesverdienstkreuz nach Stuttgart: Diesmal erhält es Stelp-Gründer Serkan Eren. Auf Social Media zeigt er sich angesichts der Ehrung gerührt.

Der Stuttgarter Gründer der Hilfsorganisation Stelp, Serkan Eren, erhält nach eigenen Angaben das Bundesverdienstkreuz. In einem Post auf Instagram ist ein entsprechendes Schreiben aus dem Bundespräsidialamt zu sehen. Dort wird Eren darüber informiert, dass er die Auszeichnung im Oktober in Berlin erhalten werde.

Serkan Eren erhält Bundesverdienstkreuz

Er habe für sein humanitäres Wirken höchste Verdienste erworben, heißt es in dem geposteten Schreiben. Die Verleihung sei für den 9. Oktober im Schloss Bellevue in Berlin geplant. Eren zeigt sich auf Instagram gerührt. Er schreibt beispielsweise, früher hätten manche Eltern ihre Kinder vor ihm gewarnt, weil er "immer viel zu viel Mist gebaut hat. Der kleine Junge, der nicht Feuerwehrmann sondern Gangster werden wollte", schreibt er über sich.

Auch Hitzlsperger bekam das Bundesverdienstkreuz

Mit der Auszeichnung reiht sich Eren in die Reihe Prominenter aus der Region Stuttgart ein, die ebenfalls bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten haben. Dazu zählen unter anderem Ex-VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger sowie Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart.

Serkan Eren bei SWR1 SWR

Eren war früher Fitnesstrainer

Aktuell ist Serkan Eren mit seiner Hilfsorganisation vor allem in der Ukraine und in der Türkei im Einsatz. Nach einem schweren Autounfall 2009 gründete der frühere Fitnesstrainer die Hilfsorganisation Stelp. Sie war seither in zehn Ländern aktiv.