Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

Ciao! Wie schnell doch die Zeit vergeht: Es ist schon 10 Uhr - damit ist der Ticker für heute zu Ende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Montag ist dann meine Kollegin Samantha Ngako mit den Nachrichten aus und für Baden-Württemberg für euch da.

9:57 Uhr Wieder viel Verkehr am Wochenende erwartet Das zweite Sommerferienwochenende steht vor der Tür - und viele Menschen aus Baden-Württemberg und Bayern starten erst jetzt in die Ferien. Auf dem Weg nach Süden dürfte es daher wieder voll werden auf den Autobahnen. Aber auch Richtung Norden könnte es sich stauen, warnt der ADAC. Denn in einigen Bundesländern kommen schon die ersten Urlauberinnen und Urlauber zurück. Wer am Wochenende in BW unterwegs ist, sollte an die Sperrungen auf der A5 und A8 denken. Mehr dazu lest ihr unten im Ticker. Baden-Württemberg Urlaubsstarter und Reiserückkehrer ADAC-Stauprognose: Starker Reiseverkehr am Wochenende Die Sommerferien haben in Baden-Württemberg bereits vergangene Woche begonnen. Doch auch am zweiten Ferienwochenende dürfte es auf den Autobahnen zu vielen Staus kommen.

9:53 Uhr Kritik an historischem Gefangenenaustausch Blicken wir noch kurz über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus. Nach dem größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg zwischen Russland, Belarus und fünf Nato-Staaten gibt es Kritik. Denn unter den 24 Inhaftierten, die ausgetauscht wurden, befand sich auch der in deutscher Haft befindliche sogenannte Tiergarten-Mörder. Angehörige des Mordopfers nannten es eine niederschmetternde Nachricht, dass der Russe jetzt freikomme. In einer Erklärung ihrer Anwältin heißt es sinngemäß, die Familie sei enttäuscht, dass selbst in Deutschland offenbar keine Gesetze gelten würden. Der Mann war 2021 von einem Berliner Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er im August 2019 einen Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin erschossen hatte. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einem "hochsensiblen Dilemma". Die Entscheidung zu dem Austausch habe "sich niemand in der Bundesregierung leicht gemacht". Historischer Gefangenenaustausch Umarmungen und ein Dank nach Deutschland Es waren berührende Szenen, als die drei freigelassenen US-Bürger von ihren Familien und Präsident Biden sowie Vizepräsidentin Harris empfangen wurden. Ein ausdrücklicher Dank gin… Sendung am Fr. , 2.8.2024 9:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:20 Uhr Polizeiuniformen in der Kritik: Zu warm bei der aktuellen Hitze Seit einigen Tagen ist es recht warm in BW - und unter der Hitze leiden auch Polizistinnen und Polizisten im Außendienst. Nun gibt es Kritik an deren Uniformen: Sie seien zu dick und zu warm für die derzeitigen heißen Temperaturen, sagte der Textilforscher Jan Beringer vom Hohenstein-Institut in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) dem SWR. Der Experte kritisiert das Material der Uniformen. Das Innenministerium müsse bei der Beschaffung den Klimawandel mehr berücksichtigen, so Beringer. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass die Dienstkleidung entsprechend überprüft wird. Heilbronn BW-Innenministerium weist Kritik zurück Forscher kritisiert Polizeiuniform in BW: Unerträglich bei Hitze Nur ein kurzärmeliges Hemd und ein paar Luftlöcher in der Mütze sorgen bei der Polizeiuniform in Baden-Württemberg bei Hitze für etwas Linderung. Dabei gäbe es gute Alternativen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Fr. , 2.8.2024 9:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:09 Uhr Galloway-Rinder für Naturschutz bei Überlingen In der Lippertsreuter Weiherlandschaft bei Überlingen (Bodenseekreis) grasen seit Kurzem Galloway-Rinder. Sie stehen das ganze Jahr draußen und sind eine Art Landschaftspfleger. Denn die Tiere fressen auf den Wiesen und im Uferbereich Gras, Wildkräuter, Wurzeln und Schilf. Dabei kämen sie in Ecken, die ein Rasenmäher nicht schaffe, sagt Projektleiterin Julia Brantner. Zudem fressen die Rinder ungleichmäßig ab, dabei entsteht laut Brantner Lebensraum für Käfer, Amphibien und Libellen. Dadurch sollen die Rinder zur Biodiversität beitragen. Überlingen Wiedervernässung von Wiesen Galloway-Rinder im Einsatz für den Naturschutz in Überlingen-Lippertsreute In Überlingen-Lippertsreute sind Galloway-Rinder im Einsatz für den Naturschutz. Durch die Tiere wird die von der Heinz Sielmann Stiftung initiierte Weiherlandschaft natürlich gepflegt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Fr. , 2.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

8:54 Uhr Vier Millionen Euro Förderung für Weinbau am Kaiserstuhl Der Weinbau in Oberrotweil im Kaiserstuhl soll sich für die örtlichen Winzer auch in Zukunft lohnen. Dafür hat das Landwirtschaftsministerium nun rund 4,2 Millionen Euro an Fördergeldern bewilligt. Mit dem Geld wird die typische Terrassenlandschaft des Kaiserstuhls auf einer Fläche von rund 30 Hektar umgestaltet. Durch neue Wege sollen die Weinreben besser zugänglich werden und die Bewirtschaftung effizienter werden. Die Branche müsse sich angesichts einer sinkenden Nachfrage nach Wein ein Stück neu erfinden, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids. Sendung am Fr. , 2.8.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden - Regionalnachrichten

8:33 Uhr Sperrungen auf A5 und A8 Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der A5 auf Behinderungen einstellen. Das Teilstück zwischen Weinheim und Heppenheim wird Richtung Frankfurt ab heute Abend 22 Uhr gesperrt - bis Montagmorgen 5 Uhr. Da an diesem Wochenende wieder starker Urlaubsverkehr erwartet wird, gibt es weiträumige Umleitungen. Bereits an den Autobahnkreuzen Walldorf und Heidelberg soll über dynamische Anzeigetafeln auf die Sperrung und die Umfahrung über die A6 hingewiesen werden. Ab dem Autobahnkreuz Weinheim sei dann die Umleitung über die A 659 und das Viernheimer Kreuz auf die A67 ausgeschildert. Dadurch wird auf diesen Autobahnen, aber auch der Bundesstraße 3 zwischen Hemsbach und Heppenheim mit mehr Verkehr gerechnet. Grund der Sperrung ist die Beseitigung von Mängeln in der Fahrbahn-Ebenheit, die nach der Erneuerung im vergangenen Jahr festgestellt wurden. Auch die A8 bei Pforzheim wird am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung beginnt am Samstag um 22 Uhr und dauert bis Sonntag 6 Uhr, wie das Unternehmen TransnetBW GmbH mitteilte. Grund seien Arbeiten an den neuen Stromleitungen, die direkt über der Autobahn entlangführen. Pforzheim Umleitungen beachten A8 bei Pforzheim am Wochenende komplett gesperrt Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord wird die A8 in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesperrt. Beide Fahrtrichtungen sind davon betroffen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 2.8.2024 7:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:27 Uhr Trauerfeier in Albstadt-Lautlingen Ein Mann soll Mitte Juli in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) seine Schwiegermutter, seinen Sohn und dann sich selbst erschossen haben. Heute findet in Lautlingen die Trauerfeier statt - laut einer Verfügung ohne Presse. "Eine ungestörte Trauerfeier wäre ohne diese Verfügung bei dem erwartenden hohen Medieninteresse nicht zu gewährleisten", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Albstadt. Rund um die Kirche in Lautlingen, in der die Trauerfeier stattfindet, werden Absperrungen errichtet, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse nicht überschreiten dürfen. Damit sollen die Persönlichkeitsrechte der Familie und der Angehörigen geschützt werden. Die Frau und die Tochter des 63-jährigen Mannes haben die Tat schwer verletzt überlebt. Sendung am Fr. , 2.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

8:13 Uhr Tourismusexperte: Zahl von Eintrittskarten in BW beschränken Der Tourismusexperte Christian Buer von der Hochschule Heilbronn fordert, die Touristenströme an den bekanntesten Attraktionen in Baden-Württemberg zu regulieren. In der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" schlug Buer gestern Abend nur noch eine bestimmte Zahl an Eintrittskarten vor. Man müsse die Zahl an Touristen steuern, sagte Buer. Wenn es nur 100 Eintrittskarten gebe, dann sei klar, dass nur der reinkomme, der sich vorher angemeldet habe. Das sei beim schiefen Turm von Pisa auch so. Für eine ganze Stadt wie Heidelberg etwa sei das aber schwierig, gibt Buer zu. Städte hätten zu viele Öffnungen und könnten nicht dicht gemacht werden. Die baden-württembergische Tourismusministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) verwies auf Maßnahmen zur Verkehrssteuerung. Es sei wichtig, dass mehr Autos aus der Stadt rauskämen. Allerdings müssten Städte und Kommunen selbst vor Ort entscheiden, ob sie Touristenströme regulieren wollten und wenn ja, wie, so die CDU-Politikerin. Einen Übertourismus in Baden-Württemberg sieht Hoffmeister-Kraut nicht. Sendung am Fr. , 2.8.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:05 Uhr Blutspende-Aktion in Tripsdrill: DRK mit Resonanz sehr zufrieden Seit Montag sind tausende Menschen zum Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) gekommen, um dort in einem großen weißen Zelt Blut zu spenden. Heute geht die Aktion zu Ende. Der Andrang war bisher enorm: "Wir werden auf rund 3.800 Spenderinnen und Spender rauslaufen", sagte Rudolf Feix vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen dem SWR. Er ist damit sehr zufrieden. Im vergangenen Jahr waren es nur rund 3.200. Besonders auffällig: Viele Spender waren in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Die Aktion in Tripsdrill findet seit 24 Jahren in den Sommerferien statt und soll vor allem die Stammspender ersetzen, die in dieser Zeit im Urlaub sind. Cleebronn Größte Blutspendeaktion in Deutschland Tripsdrill: Rund 3.800 potentielle "Lebensretter" spenden Blut Es war die größte Blutspendeaktion in Deutschland. Rund 3.800 Menschen haben in dieser Woche beim Erlebnispark Tripsdrill Blut gespendet. Das waren mehr als im vergangenen Jahr. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Fr. , 2.8.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

7:40 Uhr Mannheim: Schüsse aus Schreckschusswaffe am Wasserturm Gestern Abend haben in Mannheim Schüsse für Aufregung gesorgt. Gegen 20:30 Uhr gingen bei der Mannheimer Polizei mehrere Notrufe ein: Zeugen hatten in der Nähe des Wasserturms Schüsse gehört. Wie sich später herausstellte, kamen sie aus einer Schreckschusswaffe. Vorher hatten offenbar mehrere Jugendliche andere verfolgt, so die Polizei. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Eine Zivilstreife konnte einen Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen und bei ihm die Waffe sicherstellen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Mannheim Drei Männer und eine Frau beteiligt - Schütze unter Drogen Schüsse aus Schreckschusspistole am Mannheimer Wasserturm Am Donnerstagabend haben Schüsse aus einer Schreckschusswaffe am Mannheimer Wasserturm für Aufregung gesorgt. Hintergrund war ein Streit unter drei Männern und einer Frau. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 2.8.2024 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:31 Uhr Pforzheim reagiert auf Probleme in Zulassungsstelle In Pforzheim sorgt die Kfz-Zulassungsstelle seit Wochen für Wut und Ärger. Der Grund: extrem lange Wartezeiten auf einen Termin - der dann häufig wieder gestrichen wird. Der eklatante Personalmangel sei der Hauptgrund für die Zustände in der Zulassungsstelle, teilte Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk Büscher mit. Wenn dann, wie zuletzt, noch Krankheitsausfälle und Urlaubszeit dazukämen, sei schnell Land unter. Zudem sei die Zahl der zu bearbeitenden Fälle deutlich gestiegen: von monatlich 4.800 auf 5.700 in den letzten beiden Jahren. Die Stadt reagiert jetzt. Kurzfristig habe man Mitarbeiter aus anderen Bereichen abgezogen, die in der Zulassungsstelle aushelfen sollen, so Büscher. Zum September werde die Einrichtung um zwei Stellen aufgestockt und weitere drei Stellen seien ausgeschrieben. Mit spürbaren Verbesserungen rechnet Büscher aber erst, wenn alle neuen Stellen voll besetzt seien. Sendung am Fr. , 2.8.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

7:15 Uhr Das ist heute bei Olympia geboten Bittere Tränen gab es gestern bei Judoka Anna-Maria Wagner aus Ravensburg: In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm verlor die deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier den Kampf um Bronze und landete am Ende auf Rang 5. Voller Hoffnung dürfte heute Zehnkämpfer Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart in den Wettkampf starten. Nach starken Leistungen bei den US-College-Meisterschaften im Juni könnte er ein Medaillenkandidat sein. Ebenfalls am Start beim Zehnkampf ist der Europa- und Weltmeister Niklas Kaul vom USC Mainz. Die zehn Disziplinen werden heute und morgen ausgetragen - dann steht fest, wer der neue König der Leichtathleten ist. Beginn ist heute um 10:05 Uhr. Die deutschen Springreiter reiten ab 14 Uhr um Gold. In der Qualifikation legte die deutsche Equipe, zu der auch Richard Vogel aus Mannheim gehört, drei sensationelle Null-Fehler-Ritte hin. Im Finale starten jedoch alle Mannschaften wieder bei Null. Zur Einstimmung hier noch einmal der Goldritt von Vielseitigkeitsreiter Michael Jung aus Horb-Altheimer (Kreis Freudenstadt) und seinem "Chippie". Video herunterladen (36,8 MB | MP4) Für die Handballer geht es um 16 Uhr gegen Spanien. Im Olympiakader stehen gleich drei Rhein-Neckar-Löwen: Juri Knorr, David Späth und Jannik Kohlbacher. Allerdings fehlt Kohlbacher beim Spanien-Spiel, der Kreisläufer fällt wegen einer Verletzung aus. Nach der 26:31-Niederlage gegen Kroatien am Mittwoch hatte der 29-Jährige über Beschwerden geklagt, er wird derzeit intensiv behandelt. Um 20:15 Uhr heißt es dann Daumen drücken für die Feldhockey-Herren. Sie müssen im letzten Vorrundenspiel gegen Großbritannien ran. Sie sind zwar bereits für das Viertelfinale qualifiziert, kämpfen aber um den Gruppensieg. Mit Gonzalo Peillat und Justus Weigand sind auch Spieler vom Mannheimer HC dabei. Korrekturhinweis: Wir hatten ursprünglich gemeldet, dass beim BMX-Wettbewerb heute Abend auch Alina Beck aus Kornwestheim und Philip Schaub vom MSC Ingersheim (beide Kreis Ludwigsburg) dabei seien. Das ist leider nicht der Fall: Im Viertelfinale landeten beide jeweils auf Platz 21 - Rang 20 hätte für beide zumindest für den Einzug in den Hoffnungslauf gereicht.

Auf den Straßen ist es derzeit vergleichsweise ruhig. Vorsicht auf der A81 von Singen Richtung Stuttgart, hier steht zwischen Sindelfingen-Ost und Kreuz Stuttgart ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur und dort sind Menschen auf der Fahrbahn. In Stuttgart hat sich auf der B10 zwischen Rosensteintunnel und Poststraße nach einem Unfall auf der rechten Spur ein Stau von etwa zwei Kilometern gebildet. Rechnet mit einer guten halben Stunde Verzögerung.

7:04 Uhr Flüchtlingsrat fordert Schutz für Jesiden Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg fordert die Landesregierung auf, die Abschiebung von Jesiden in den Irak auszusetzen. Den Überlebenden des vom Bundestag anerkannten Völkermordes müsse Schutz geboten werden, forderte der Flüchtlingsrat in Stuttgart. In ihrer Herkunftsregion Sinjar im Irak kämpften staatliche und nicht staatliche Akteure rücksichtslos um Macht und Einfluss. Der Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom April 2024 bestätige, dass die Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven dort schwierig blieben. Morgen jährt sich der Völkermord an den Jesiden durch die Terrormiliz Islamischer Staat zum zehnten Mal.

6:57 Uhr Wie steht es um den Stuttgarter Fernsehturm? Das Wahrzeichen von Stuttgart ist in die Jahre gekommen: Im Beton des Fernsehturms haben sich zum Beispiel kleinere Risse gebildet. Nun wollen der SWR und die SWR Media Services, die den Fernsehturm betreiben, im nächsten Jahr die Betonfassade wieder instand setzen. Seit Mittwoch seilen sich Kletterer am Turm ab, bringen Mess-Sensoren an und inspizieren den Zustand des Gebäudes. Sendung am Do. , 1.8.2024 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten

6:25 Uhr So wird das Wetter heute und am Wochenende in BW Heute bilden sich nochmal einige Schauer und Gewitter in Baden-Württemberg - zwischendurch kommt aber auch mal die Sonne heraus. Bei weiterhin großer Schwüle erreichen die Temperaturen 22 bis 28 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung. Am Wochenende wird es ähnlich warm und schwül, die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad. Insgesamt wird es etwas freundlicher, nur vereinzelt gibt es gewittrige Schauer. Zeitweise lässt sich auch die Sonne blicken. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,9 MB | MP4)

6:14 Uhr Das wird heute wichtig Vor 80 Jahren, in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944, wurden in den Gaskammern des Konzentrationslagers von Auschwitz-Birkenau die letzten inhaftierten 4.300 Sinti und Roma von SS-Angehörigen ermordet. Bei den Ermordeten handelte es sich um als arbeitsunfähig eingestufte Frauen, Kinder und ältere Menschen. Anlässlich des Internationalen Gedenktags an den Völkermord an Sinti und Roma findet heute Abend in Stuttgart eine Veranstaltung an der Gedenkstätte Stuttgarter Nordbahnhof statt. Der Naturschutzbund (NABU) ruft ab heute bis 11. August wieder zum Insektenzählen auf. Im Mittelpunkt des "NABU-Insektensommers" steht in diesem Jahr die rot-schwarz gezeichnete Feuerwanze. Mitmachen kann jeder. Gezählt werden sollen alle Insekten, die innerhalb einer Stunde gesichtet werden. Heute beginnt in Mannheim die AnimagiC, eine der größten Anime- und Manga-Conventions in Deutschland. Zahlreiche Fans der japanischen Comic- und Zeichentrickkultur kommen bis Sonntag im Mannheimer Rosengarten zusammen - sicher auch mit aufwendigen Kostümen. Erwartet werden außerdem deutsche, japanische und internationale Branchengrößen.

6:09 Uhr SPD in BW fordert Fortbildung für Lehrer in den Ferien Lehrerweiterbildungen während der Schulzeit sind der zweithäufigste Grund für Unterrichtsausfälle in Baden-Württemberg. Die Sozialdemokraten wollen deshalb mehr Fortbildungen während der Ferien. "Der ständige Unterrichtsausfall in Baden-Württemberg ist eine Zumutung", sagte der Generalsekretär der baden-württembergischen SPD, Sascha Binder, dem SWR. Nach Angaben des Kultusministeriums gab es im Schuljahr 2022/23 genau 16.506 Lehrer-Fortbildungen. Davon fanden 62 in der unterrichtsfreien Zeit statt - also 0,38 Prozent. 178.000 Lehrkräfte waren während des Schuljahres bei Fortbildungsveranstaltungen. Dadurch unterrichteten die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer mehr als eine Million Stunden nicht. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Monika Stein, hält die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte generell für zu hoch und fordert eine stärkere Vertretungsreserve.

6:04 Uhr Zahl der E-Scooter-Unfälle erneut deutlich gestiegen Immer mehr Menschen nutzen E-Scooter - und darum passieren auch immer mehr Unfälle mit den kleinen Elektrorollern. In Baden-Württemberg wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres insgesamt 583 Unfälle gezählt, das sind 29 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2023, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, 43 wurden schwer und weitere 398 leicht verletzt. Es sei wichtig, die E-Scooter wegen dieser steigenden Zahlen im Blick zu haben, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Im gesamten vergangenen Jahr waren Menschen in BW mit E-Scootern in 1.098 Verkehrsunfälle verwickelt, drei Menschen starben bei diesen Unfällen. Baden-Württemberg Debatte über geplante Regeln für E-Roller Zahl der Unfälle in BW erneut gestiegen: Wie E-Scooter sicherer machen? Die Zahl der Unfälle mit E-Rollern nimmt immer weiter zu. Tödliche Unfälle sind zwar selten, aber es gibt immer mehr Verletzte. Die Bundesregierung plant neue Regeln. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Fr. , 2.8.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten