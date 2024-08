Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord wird die A8 in der Nacht von Samstag auf Sonntag komplett gesperrt. Beide Fahrtrichtungen sind davon betroffen.

Die A8 bei Pforzheim wird am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung beginnt am Samstag ab 22 Uhr und dauert bis Sonntag 6 Uhr, das hat das Unternehmen TransnetBW GmbH mitgeteilt. Grund seien Arbeiten an den neuen Stromleitungen, die direkt über der Autobahn entlangführen.

Sperrung A8: Verkehr wird bei Pforzheim umgeleitet

Der Verkehr wird während der Sperrung umgeleitet, teilt TransnetBW mit. Die Umleitung in Fahrtrichtung Karlsruhe erfolgt über die U26a und U28 ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10. Hier führt die Umleitung nach Mühlacker und weiter über Ötisheim, Ölbronn-Dürrn und die B294 bei Pforzheim-Nord zurück auf die Autobahn.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird über die Stadt Pforzheim entlang der U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart umgeleitet.

Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten. Damit sollen die Belastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich gehalten und unnötige Staus auf "Schleichwegen" vermieden werden, so TRansnetBW.

Auch am zweiten Ferienwochenende dürfte es laut ADAC auf den Autobahnen zu vielen Staus kommen. Hier dürfte es besonders voll werden:

A8: Sicherheitsnetze werden über Autobahn gespannt

Während der Sperrung will der Netzbetreiber TRansnetBW unter dem Neubau der Stromleitung von Birkenfeld nach Ötisheim sogenannte Sicherheitsnetze anbringen. Sie sollen verhindern, dass Bauteile auf die Autobahn fallen und die Arbeiten auch bei laufendem Verkehr gefahrlos durchgeführt werden können.

Der Neubau der Stromleitung befinde sich mittlerweile auf der "Zielgeraden", heißt es in der Mitteilung. Im Oktober soll die Autobahn im Rahmen des Leitungsbauprojekts ein letztes Mal gesperrt werden. Dabei werden die Sicherheitsnetze wieder abgebaut. Die Inbetriebnahme der Leitungsanlage ist für Dezember 2024 geplant.

Die Großbaustelle auf der A8 bei Pforzheim im Überblick: