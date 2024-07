per Mail teilen

Pünktlich zum Ferienstart kommt es auf der Autobahnen um Karlsruhe zu Stau. Einige Reisende suchen auf der Raststätte in Pforzheim nach einer Pause vom Verkehrschaos.

Vor der Raststätte bei Pforzheim rollen die Autos nur langsam vorbei. Die Großbaustelle an der A8 und der Reiseverkehr sorgen für zähfließenden Verkehr. Immer wieder biegt ein Auto rechts auf den Parkplatz der Raststätte ein. Hunde springen vom Rücksitz und gönnen sich eine wohlverdiente Pause, Kinder strecken die Arme und schütteln die Beine aus. Aber auch die Erwachsenen brauchen eine Pause.

Stau bei Pforzheim trübt Urlaubsstimmung

Dirk und Christine haben schon einige Urlaubstage im Allgäu hinter sich. Eigentlich sollten sie entspannt zu Hause ankommen, die volle Autobahn bei Pforzheim fordert ihre Nerven. Der Urlaub sei zwar schön gewesen, die Heimreise nehme dem Urlaub aber viel, findet Dirk.

Dirk und Christine nutzen die Raststätte bei Pforzheim um sich vom Fahren im Stau zu erholen. SWR

Reisende geben Tipps für einen erträglichen Stau

Auch eine Freundesgruppe aus Südtirol sucht auf der Raststätte bei Pforzheim etwas Ruhe vom Verkehr. Die vier Freundinnen sind schon seit etwa sieben Stunden unterwegs und wollen noch bis nach Belgien weiterfahren. Bis jetzt seien sie gut durchgekommen, doch kurz vor der Raststätte hätte der Stau angefangen, sagt Annalena.

Annalena, Verena, Greta und Elisa fahren zum Tomorrowland-Festival nach Belgien. Auf einer Raststätte bei Pforzheim machen sie eine Pause. SWR

Trotz der langen Fahrt ist die Stimmung unter den vier Frauen gut. Sie wissen, wie sie einen Stau erträglich gestalten können. "Mit Musik", sagt Annalena. "Und Gossip" (deutsch: Tratsch), ergänzt Elisa und Verena hat auch eine Idee: "Spiele!"

Von der italienischen Adria nach Pforzheim

Dass sie auf ihrer Reise in einen Stau kommen würden, war Frauke und Hudson klar, bevor sie ins Auto gestiegen sind. "Irgendwie kommt man immer in den Stau", sagt Frauke. Besonders auf einer so langen Strecke wie zwischen der Adriaküste und Köln. Etwa zwölf Stunden hat das Paar schon hinter sich. Drei Stunden kommen noch auf sie zu. Die Kühltasche darf da nicht fehlen.

Kalte Getränke retten die Stimmung.

Frauke und Hudson haben eine kleine Kaffeepause an der Raststätte bei Pforzheim eingelegt, bevor sie ihre Reise im Stau fortsetzen. SWR

Gerade bei langen Reisen und viel Verkehr weiß Hudson: "Man muss das timen und früh losfahren."

ADAC warnt: Freitag wird Stauhöhepunkt

Das empfiehlt auch ADAC-Experte Jürgen Herbrich. Reisende sollten zwischen vier und fünf Uhr morgens losfahren, idealerweise noch früher. Besonders am Freitag erwartet der ADAC volle Autobahnen, denn dann sind alle Bundesländer in den Ferien. Letztes Jahr sei der erste Freitag in den Sommerferien der staureichste Tag im Sommer gewesen, sagt der Experte. Dieses Jahr erwarte der ADAC Ähnliches.

Das wird richtig chaotisch!

Um ein Reisechaos zu vermeiden, empfiehlt Jürgen Herbrich am Samstag ab 16 Uhr in den Urlaub zu fahren.

Viel Stau bei Baustellen auf A8 und A5 erwartet

Mit besonders viel Stau rechnet der ADAC Nordbaden rund um die Großbaustelle auf der A8 bei Pforzheim. "Die A8 ist eine der stärkst befahrenen Ost-West-Autobahnen, die wir in Deutschland haben", betont der ADAC-Experte.

Außerdem würde die Baustelle auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau für eine Verengung der Fahrbahn sorgen und schließlich zu Stau führen. Wer dem entkommen möchte, sollte laut Jürgen Herbrich auf die B9 oder die A65 ausweichen.