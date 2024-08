Die Sommerferien haben in Baden-Württemberg bereits vergangene Woche begonnen. Doch auch am zweiten Ferienwochenende dürfte es auf den Autobahnen zu vielen Staus kommen.

Viele Menschen in Baden-Württemberg und auch in Bayern starten erst am kommenden Wochenende in den Urlaub. Reisende aus anderen Bundesländern sind dann schon auf dem Rückweg. Auf den meisten Autobahnen in Deutschland wird laut ADAC viel los sein - das Wochenende zählt zu den verkehrsreichsten der Sommerreisesaison. Der Weg in den Sommerurlaub und zurück ist daher mit vielen Staus verbunden.

Auf diesen Autobahnen dürfte es besonders voll werden: Autobahnnetz in den Großräumen Hamburg, Köln und München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A3 Frankfurt - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock - Rostock

A24 Berlin - Hamburg

A72 Chemnitz - Hof

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

In BW drohen Staus auf A5, A6 und A8

In Baden-Württemberg rechnet der Automobilclub vor allem auf der A5 zwischen Karlsruhe und Basel, auf der A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg sowie der A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg mit der größten Staugefahr. Viele Reisende zieht es in den Süden, andererseits sind Urlauberinnen und Urlauber aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wieder auf dem Heimweg, so dass jeweils beide Richtungen betroffen sein dürften. In diesen Bundesländern enden in Kürze die Ferien.

Wer flexibel ist, fährt unter der Woche los, etwa am Dienstag oder am Mittwoch. Die meisten Zwangsstopps wird es an Autobahnbaustellen geben, bei denen Fahrstreifen reduziert oder die besonders lang sind. Viele von ihnen bleiben auch während der Sommerreisezeit in Betrieb. Der ADAC zählt derzeit allein in Baden-Württemberg 58 Baustellen auf den Autobahnen. Insbesondere auf der A6 und der A8 kann sich der Verkehr daher immer wieder stauen. Eine Übersicht aller Autobahn-Baustellen gibt es auf der Baustellenkarte der Autobahn GmbH.

Wegen Olympia: Grenzkontrollen halten Verkehr zusätzlich auf

In Paris laufen noch bis zum 11. August die olympischen Spiele. Daher wird an den deutsch-französischen Übergängen verstärkt kontrolliert. Auch an anderen deutschen Grenzen gehören Kontrollen, zumindest stichprobenartig, zum Alltag. Schwerpunkt der Kontrollen von deutscher Seite ist seit Jahren die Einreise aus Österreich. Aber auch an den Ländergrenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz wird verstärkt kontrolliert. Das kann schon mal bis zu 60 Minuten dauern. Aufenthalte von mehreren Stunden muss einplanen, wer nach Griechenland und in die Türkei reist oder von dort zurückkehrt.

Viel Reiseverkehr auf Brenner, Gotthard und Co

Geduld müssen Reisende nach der Prognose des ADAC auch auf Auslandsrouten mitbringen. Die meisten Engpässe sind auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner-, Phyrn-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie generell auf den Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten zu erwarten. Verzögerungen werde es zudem auf Fernstraßen von und nach Skandinavien, Polen und den Niederlanden geben.