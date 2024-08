Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in BW Der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen (Bodenseekreis) gibt am Vormittag eine virtuelle Pressekonferenz zu seinen Halbjahreszahlen. ZF hatte zuletzt mit der Streichung Tausender Stellen Schlagzeilen gemacht. Die Nummer zwei der Welt im Judo (Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm), Anna-Maria Wagner aus Ravensburg, tritt heute bei den Olympischen Spielen in Paris an. Sie sicherte sich mit ihrer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2024 in Abu Dhabi das Olympia-Ticket für Paris.

6:09 Uhr BW-AfD-Chef Frohnmaier wünscht sich Höcke als Ministerpräsident in Thüringen Der baden-württembergische AfD-Landeschef Markus Frohnmaier hofft, dass seine Partei bei den Landtagswahlen in Thüringen im September an die Macht kommt und den Regierungschef stellt. Auf die Frage, ob er dem dortigen AfD-Landeschef und Spitzenkandidaten Björn Höcke den Posten des Ministerpräsidenten wünschen würde, sagte Frohnmaier gestern im Sommerinterview mit SWR Aktuell: "Natürlich. Höcke ist ein erfolgreicher Landesvorsitzender." Frohnmaier, der den Landesverband in Baden-Württemberg seit zwei Jahren zusammen mit Emil Sänze führt, will seiner Partei ein gemäßigteres Image verpassen, um stärker bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten. Video herunterladen (180,9 MB | MP4)

6:05 Uhr Prominenter Grüner stellt Gewinnchancen von Özdemir infrage Als erster prominenter Grüner hat Dieter Salomon große Zweifel an den Erfolgsaussichten eines möglichen Spitzenkandidaten Cem Özdemir geäußert. Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister sei zwar ein sehr beliebter und erfahrener Politiker. "Aber ich habe schon Bedenken, ob er über die grüne Kernklientel hinaus so viel Stimmen kriegen kann, wie das Winfried Kretschmann getan hat", sagte der Ex-Oberbürgermeister von Freiburg im neuen SWR-Videopodcast "Zur Sache intensiv". In Stuttgart oder Freiburg interessiere es niemanden, dass Özdemir türkische Wurzeln habe, führte Salomon weiter aus. Aber er wisse nicht, ob das auch für den Rest des Landes gelte - Baden-Württemberg sei "ein konservatives Land". Özdemir ist in Bad Urach (Kreis Reutlingen) geboren, seine Eltern waren aus der Türkei eingewandert. Baden-Württemberg Neuer SWR-Videopodcast "Zur Sache intensiv" Erster prominenter Grüner stellt Gewinnchancen von Özdemir als Spitzenkandidat infrage Lange Zeit galt Dieter Salomon selbst als Kretschmanns Kronprinz. Doch der frühere Freiburger OB winkte ab. Er glaubt: Die grüne Ära in BW könnte mit Kretschmann enden.