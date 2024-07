Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Wolfgang Lickert.

9:55 Uhr Rund 10 Prozent mehr Arbeitslose in BW Im Juli waren in Baden-Württemberg deutlich mehr Männer und Frauen arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr: knapp 270.000. Die Regionaldirektion für Arbeit hat eine Quote von 4,2 Prozent ermittelt. Im laufenden Monat haben zwar 22 Prozent mehr Menschen einen Job gefunden und ihre Arbeitslosigkeit beendet - gleichzeitig haben sich saisonbedingt aber auch mehr Männer und Frauen neu arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. Unterm Strich bleiben im Vergleich zum Juli des Vorjahres 10,4 Prozent mehr Menschen ohne Arbeit. Das liegt den Angaben zufolge unter anderem daran, dass im Sommer viele junge Menschen ihre Ausbildung abschließen, aber nicht sofort einen Job finden. Die Arbeitsagentur verzeichnet auch einen Anstieg bei den Langzeitarbeitslosen: Ihr Anteil unter allen Menschen ohne Job sei schon seit dem Ende der Corona-Pandemie Anfang 2023 überproportional gestiegen - mittlerweile liege er bei 30 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist den Angaben zufolge in Baden-Württemberg mit 1,2 Prozent doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Besonders betroffen ist die Metall- und Elektrobranche. Sendung am Mi. , 31.7.2024 10:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:11 Uhr Weinkönig für Württemberg? Für viele war es wohl bisher ganz selbstverständlich, dass Frauen die Weine der verschiedenen Anbaugebiete präsentieren. Doch zumindest in Württemberg könnte es künftig keine Weinkönigin, sondern einen Weinkönig geben. Denn wenn sich nicht genügend Frauen bewerben würden, sollen auch männliche Bewerber zugelassen werden. Das sagte der Geschäftsführer des Weinbauverbands Württemberg, Hermann Morast. Andere Wege will auch der Verein Pfalzwein gehen. Statt einer Weinkönigin soll es dort in Zukunft eine Botschafterin oder einen Botschafter für den Pfalzwein geben. Sendung am Mi. , 31.7.2024 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:38 Uhr Hitzetelefon in Freiburg hilft älteren Menschen Tipps fürs richtige Verhalten bei hohen Temperaturen brauchen natürlich auch wir Menschen. Denn Hitze kann für den Organismus schädlich sein, der Wasserverlust kann sich auf das gesamte Kreislaufsystem negativ auswirken. Daher ist es unter anderem wichtig, viel zu trinken. Das gilt besonders für ältere Menschen. Doch weil das nicht immer bedacht wird, gibt es in Freiburg im Sommer das Hitzetelefon des Haus-Notrufdienstes. Video herunterladen (76,8 MB | MP4) Sendung am Mi. , 31.7.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

7:41 Uhr Autositzhersteller Recaro meldet Insolvenz an Der schwierige Markt für Autozulieferer und der Wegfall eines Großauftrags sind der Grund für die Insolvenzanmeldung des traditionsreichen Autositzherstellers Recaro aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Das teilte das Unternehmen gestern Abend mit, nachdem es zuvor bereits über die Insolvenz informiert hatte. Die Löhne und Gehälter der etwas mehr als 200 Beschäftigten seien in dem Verfahren in vorläufiger Eigenverwaltung durch das Insolvenzgeld gesichert. Die Produktion werde in vollem Umfang aufrechterhalten, um alle Aufträge sowie Neu-Anfragen von Kunden weiterhin zu erfüllen. Recaro beabsichtige, sich durch das Insolvenzverfahren in vorläufiger Eigenverwaltung unter gerichtlicher Aufsicht regional und global stärker aufzustellen. Die IG Metall hatte sich von dem Insolvenzantrag überrumpelt gefühlt. Betriebsratschef Frank Bokowits sagte, das Management habe Vertrauen bei der Belegschaft verspielt: "In den vergangenen Jahren haben die Beschäftigten auf viel verzichtet, um das Unternehmen zu unterstützen." Sendung am Mi. , 31.7.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:19 Uhr Stau auf A8 bei Pforzheim durch defekten Lkw Heute Morgen macht wieder einmal die A8 bei Pforzheim Probleme: In Richtung Stuttgart steht zwischen Karlsbad und Pforzheim-Ost ein defekter Lkw. Der sorgt derzeit für fünf Kilometer Stau und eine Verzögerung von bis zu 45 Minuten. Ich wünsche euch eine gute Fahrt!

6:50 Uhr Heidelberger Schwimmer im Freistil-Finale - und was Olympia heute außerdem bringt Was ist heute bei den Olympischen Spielen los? Schauen wir auf die Team-Wettbewerbe, die euch interessieren könnten: Handball Männer: Drittes Vorrundenspiel, Deutschland gegen Kroatien. Es beginnt um 11 Uhr. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel hätte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Viertelfinale praktisch sicher. Hockey Frauen: Einen Schritt in Richtung Runde der letzten Acht möchten auch die Hockeyfrauen ab 12:45 Uhr im Duell mit Frankreich machen. Ein Sieg und eine Niederlage lautet die bisherige Bilanz der "Danas" in Paris. Hockey Männer: Bereits zwei Siege (bei einer Niederlage) konnten die deutschen Hockeymänner in der Vorrunde feiern. Mit einem weiteren Sieg gegen den Erzrivalen Niederlande (Beginn 17:30 Uhr) würde der Einzug ins Viertelfinale näher rücken. Fußball Frauen: Deutschlands Fußballerinnen wollen sich mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Sambia sicher für das Viertelfinale qualifizieren. Die Partie in St. Etienne beginnt um 19:00 Uhr. Außerdem stehen diese Einzel-Wettbewerbe mit an: Im olympischen Tennis-Turnier steht Dominik Koepfer vor einer richtig schweren Aufgabe. In der Runde der letzten 16 trifft der 30-Jährige aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) heute auf Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic (Serbien). Josha Salchow aus Heidelberg schwimmt am Abend im Finale über 100 Meter Freistil. Dem 25-Jährigen gelang im Halbfinale die Überraschung, er qualifizierte sich mit einer Zeit von 47,94 Sekunden als Achter für den Endlauf. Der Triathlon der Männer kann am Vormittag nachgeholt werden. Laut Aussage der Veranstalter passen die Wasserwerte der Seine mittlerweile. Damit kommt es heute zu einem Doppel-Event: Um 8 Uhr starten die Triathlon-Frauen, direkt danach um kurz vor 11 die Männer. Sendung am Mi. , 31.7.2024 6:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Die baden-württembergische Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Vormittag die Arbeitsmarktdaten für Juli bekannt. Nach Einschätzungen von Experten dürfte die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat gestiegen sein. Im Juli 2023 hatte die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent gelegen. Damals hatten 243.870 Menschen in Baden-Württemberg keine Beschäftigung. Die Deutsche Bahn gibt heute im hessischen Mörfelden-Walldorf einen Einblick in die Baustelle der Riedbahn-Generalsanierung. Vor Ort wird der Einsatz von Spezialtechnik demonstriert. Heute gibt es das nächste Sommerinterview von SWR Aktuell - diesmal mit Markus Frohnmaier (AfD).

6:02 Uhr Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Stuttgart Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte, ist es gestern Abend auf der oberen Stuttgarter Königstraße zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen gekommen. Dabei seien insgesamt drei Personen mit einem Messer verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Laut Polizei wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen. Was genau zu der Auseinandersetzung geführt hat, ist bislang noch unklar. Der Bereich vor der Stadtbahn-Haltestelle Rotebühlplatz wurde zeitweise abgesperrt. Video herunterladen (13,2 MB | MP4) Sendung am Mi. , 31.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:01 Uhr Auch heute steht uns ein heißer Tag bevor 35,4 Grad - bei diesem Wert fängt man fast von allein zu schwitzen an. So warm war es gestern in Müllheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald - der deutsche Spitzenwert für das bisherige Jahr 2024. Auch die bundesweit zweit- und dritthöchsten Temperaturen wurden demnach im äußersten Südwesten von Baden-Württemberg gemessen: In Rheinfelden (Kreis Lörrach) wurde es bis zu 34,6 Grad heiß, in Wutöschingen-Ofteringen (Kreis Waldshut) bis zu 34,0 Grad. Auch für heute sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sonniges Hochsommerwetter voraus - es kommen aber auch Gewitter auf uns zu! Zunächst scheint die Sonne. Später entstehen vermehrt Quellwolken und örtlich kräftige Gewitter. Bei großer Schwüle erreichen die Temperaturen nochmal 29 bis 35 Grad. Zur Höchsttemperatur kann es an Rhein und Neckar kommen. Abgesehen von möglichen Sturmböen in Gewitternähe ist Wind kaum ein Thema. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,4 MB | MP4)