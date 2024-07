Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wurde 1975 gegründet und setzt sich für Umwelt- und Verbraucherschutz ein. 2004 erkannte das Bundesverwaltungsamt die DUH als klageberechtigten Verbraucherschutzverband an, seit 2008 darf sie auch in Umweltfragen vor Gerichte ziehen. Seit 2012 darf sie Klagen eigenständig führen, etwa zur Erreichung von Fahrverboten. Die DUH war beispielsweise an der Einführung des Pfands für Getränkedosen beteiligt und spielte eine große Rolle beim Dieselskandal.

In der Kritik steht die DUH unter anderem wegen ihrer Finanzierung. Ihr Budget setzt sich zum Teil zusammen aus Steuergeldern, die Ministerien oder die EU als Fördermittel an gemeinnützige Organisationen vergeben, und aus dem Geschäft mit Abmahnungen, für die eine DUH-Abteilung zuständig ist. Sie sammelt jedes Jahr rund drei Millionen Euro an Strafgeldern ein - das sind gut 30 Prozent der Gesamteinkünfte. Der Rest des Budgets stammt von Spendern. In der Vergangenheit waren unter ihnen auch Unternehmen, etwa Hersteller von Dieselrußfiltern, wofür die DUH heftig kritisiert wurde. So auch für die Zusammenarbeit mit dem Autokonzern Toyota, der diese allerdings 2018 beendete. Im Sommer 2019 entschied der Bundesgerichtshof über die umstrittene Abmahnpraxis der DUH und stellte fest, dass die Geschäftstätigkeit der Deutschen Umwelthilfe "nicht rechtsmissbräuchlich" ist.