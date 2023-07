Arsenalplatz in Ludwigsburg wird zur grünen Oase

per Mail teilen

Ein großer Schattenplatz für heiße Sommer. Der Arsenalplatz in Ludwigsburg wird umgestaltet: Bäume, Wasserspiele und verschiedene Sitzgelegenheiten sollen dort entstehen.

Der Arsenalplatz in Ludwigsburg wird sich in eine grüne Oase mit vielen Bäumen verwandeln. Bisher ist die Fläche ein Parkplatz. Der Baubeginn ist für 2024 vorgesehen. Die Fertigstellung des neuen Platzes plant die Stadt im Jahr 2025. Im Rahmen des Open-Air-Programms des NaturVision Filmfestivals gab es am Freitag auf dem Arsenalplatz eine Informationsveranstaltung.

60 Bäume für besseres Klima

Zentrales Element auf der 8.000 Quadratmeter großen Fläche ist ein Park mit 60 Bäumen. Dort sollen sich die Menschen auf unterschiedlichen Sitzgelegenheiten entspannen können. Außerdem ist ein Wasserspiel geplant. Die Umgestaltung des Arsenalplatzes sei die bedeutendste Klima-Anpassungsmaßnahme in der zentralen Innenstadt, teilte die Stadt Ludwigsburg mit.

Natürliche Vielfalt statt Parkplatz

Die Idee ist, dass unter dem schattenspendenden Blätterdach auch Veranstaltungen wie Weinfeste oder Märkte stattfinden können. Bisher wird die Fläche noch als Parkplatz genützt. In Zukunft sollen nur noch 24 Stellplätze zur Verfügung stehen. Darunter sind Behinderten-Parkplätze oder Carsharing-Stellplätze. Auch für Fahrräder sind insgesamt 64 Abstellplätze vorgesehen. Ersatz für die 144 wegfallenden Parkplätze auf dem Arsenalplatz soll die neue öffentliche Tiefgarage im Regele-Areal bieten.

Die Neugestaltung wird nach Informationen der Stadt 4,8 Millionen Euro kosten. 3,6 Millionen Euro davon trägt die Stadt selber. Bund und Land fördern das Projekt mit 1,2 Millionen Euro.