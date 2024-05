per Mail teilen

Auf einem Grillplatz in Korb (Rems-Murr-Kreis) soll eine Gruppe ausländerfeindliche Parolen gerufen haben, angelehnt an das Video auf Sylt zum Lied "L'Amour Toujours".

Am Donnerstagnachmittag soll eine Gruppe auf dem Grillplatz des "Kleinheppacher Kopf" in Korb (Rems-Murr-Kreis) ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Die sieben Personen zwischen 19 und 27 Jahren sollen dabei die rassistischen Zeilen des viralen Videos von Sylt zum Lied "L'Amour Toujours" gerufen haben.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen die Gruppe von vier Männern und drei Frauen aufgenommen.

Party-Song wird von rechter Szene gekapert

Seit einigen Monaten wird das Lied "L'Amour Toujours" aus den 1990er-Jahren für rechte Parolen missbraucht. Der bisher bekannteste Fall ereignete sich im "Pony"-Club in Kampen auf Sylt. Ein Video dazu kursiert seit Tagen in den sozialen Medien. Seitdem werden immer wieder neue Fälle bekannt, in denen rassistische Parolen zu dem Lied gerufen werden. Der Interpret distanzierte sich auf Anfrage des Magazins "Der Spiegel" von den Vorfällen.