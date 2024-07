Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:53 Uhr Drogenspürhund findet Cannabis und Kokain in Reisebus Noch ein dicker Fund beim Zoll: Ein Drogenspürhund des Karlsruher Zolls hat vorgestern in einem Reisebus an der französischen Grenze mehr als drei Kilo Cannabis und knapp fünf Gramm Kokain entdeckt. Der Hund mit dem Namen Eric habe auf eine Reisetasche aufmerksam gemacht, teilte das Hauptzollamt Karlsruhe heute mit. Die darin gefundenen Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von mehr als 34.000 Euro. Der Bus kam demnach aus Frankreich und wurde auf einem Rasthof bei Bühl (Landkreis Rastatt) an der A5 kontrolliert. Die Ermittlungen würden nun vom Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen. Weitere Angaben könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

9:43 Uhr 130 tote Singvögel am Flughafen Friedrichshafen beschlagnahmt Zollbeamte haben im Gepäck einer Reisegruppe am Flughafen Friedrichshafen (Bodenseekreis) knapp 100 Kilo Fleisch, darunter 130 tiefgefrorene und für den Verzehr vorbereitete Singvögel, gefunden. Gegen einen Verantwortlichen wird Zollangaben zufolge nun strafrechtlich ermittelt. Die Reisegruppe sei bereits Ende Juni kontrolliert worden. Bei Ermittlungen zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz sei festgestellt worden, dass es sich bei den Singvögeln mutmaßlich um Wildfänge handelt. Laut Zoll werden die Vögel oft illegal mit Fangnetzen und Leimfängern während des Vogelzuges gefangen. In einigen Ländern gelten die Tiere als Delikatesse. Die Einfuhr von Fleisch aus Drittländern sei veterinärrechtlich grundsätzlich untersagt. Die Singvögel sind nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie streng geschützt und dürfen ebenfalls nicht in die EU gebracht werden, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

9:16 Uhr Update: A6 bei Öhrigen wieder frei Schnelles Update von der A6: Die Strecke von Nürnberg Richtung Heilbronn bei Öhringen ist jetzt nicht mehr gesperrt. Hier war vorhin ein Kleintransporter mit einem Lkw kollidiert und es war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

8:58 Uhr Bundeswehr macht Probeflüge über Gelände mit Tieren In Geislingen im Zollernalbkreis soll ein Absprunggelände für das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr entstehen. Jetzt finden mehrere Probeflüge über dem Gelände statt. Um 11 Uhr startet heute das erste Flugzeug, morgen und am Donnerstag plant die Bundeswehr zwei weitere Probeflüge über das Gelände "Waldhof" in Geislingen. Sie sollen zeigen, wie viel Lärm die Hubschrauber und Flugzeuge verursachen. Die Bürgerinitiative Waldhof setzt sich gegen das Absprunggelände ein und hat die Probeflüge eingefordert. Der Grund: In der Nähe des geplanten Absprunggeländes gibt es zwei Hühnerhöfe. Die Landwirte befürchten, dass ihre Hühner Angst vor dem Flugverkehr bekommen und sich dann verstecken. Das wäre für die Landwirtschaft ein großer Schaden, sagt die Bürgerinitiative. Sie ruft aber auch alle anderen Bewohner auf, sich in den nächsten Tagen einen Eindruck vom Fluglärm zu machen. Sendung am Di. , 30.7.2024 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen - Regionalnachrichten

8:46 Uhr A6 nach Unfall bei Öhringen gesperrt Noch ein Unfall: Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn ist zwischen Öhringen und Bretzfeld nach einem Unfall im Moment gesperrt. Es staut sich auf 5 Kilometern. Der Polizei zufolge ist kurz nach der Anschlussstelle Öhringen ein Sprinter mit einem Lkw zusammengekracht. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

8:41 Uhr "Muss nicht sein" - Kampagne gegen Autoposer-Lärm Um die Lärmbelästigung durch sogenannte Autoposer zu verringern, läuft in Mannheim ab sofort eine Kampagne unter dem Titel "Muss nicht sein". Unter anderem wird ein Kurzfilm im Kino-Vorprogramm gezeigt, auch eine Plakataktion ist geplant. Die Polizei und der städtische Fachbereich Sicherheit und Ordnung wollen zudem verstärkt gemeinsame Aktionen durchführen, um Verstöße gegen das Straßenverkehrsrecht schneller und in größerem Umfang zu erfassen. "Die Kampagne ist mit direkter Beteiligung der Poser-Szene im intensiven Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Innenstadt-Gastronomie und -Handel entstanden", erklärte Sicherheits-Bürgermeister Volker Proffen. "Sie appelliert an die Bereitschaft, wieder mehr Rücksicht auf andere zu nehmen und im Zweifel dafür auch den eigenen subjektiven Spaßfaktor infrage zu stellen." Eindrücke haben wir im Video für euch zusammengefasst: Video herunterladen (64,9 MB | MP4)

8:28 Uhr Feuer an Schule - Verdacht auf Brandstiftung? Bei einem Brand an einem Schulgebäude in Welzheim im Rems-Murr-Kreis ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei liegen Hinweise auf Brandstiftung vor: Im Umfeld der Schule hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes Unbekannte aufgehalten. Demnach brach gestern Abend an einem überdachten Außenbereich auf der Westseite der Schule ein Feuer aus. Die Flammen griffen laut Polizei auf eine hölzerne Überdachung des Gebäudes über. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

8:17 Uhr Immer mehr professionelle Ladendiebe in BW Da verschwindet das Parfümfläschchen schon mal heimlich in der Hosentasche, die Flasche wird verstohlen unter die Jacke gesteckt und das eine Hemd in der Umkleidekabine über das andere gezogen. Wenn niemand hinschaut im Supermarkt, im Kaufhaus oder in der Boutique, lassen Ladendiebe in Baden-Württemberg Produkte im Wert von etlichen Millionen Euro mitgehen. Und in vielen Fällen kommen sie nicht nur ein Mal. Selbst ein Hausverbot hält sie nur selten auf. Wie hat sich die Zahl der Ladendiebstähle entwickelt? Mannheim Diebe werden aggressiver und dreister Immer mehr Ladendiebstähle: Justizministerin besucht Mannheimer Supermarkt Die Zahl der Ladendiebstähle hat stark zugenommen, der Handelsverband Nordbaden fordert ein härteres Vorgehen. Darüber hat er mit Landes-Justizministerin Gentges in Mannheim gesprochen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:53 Uhr Mehr als jeder zehnte ICE aus Deutschland darf nicht in die Schweiz Die Schweiz will sich ihre hohe Pünktlichkeitsquote nicht durch die Deutsche Bahn vermiesen lassen - und lässt schon seit Jahren zu verspätete Züge aus Deutschland nicht mehr über die Grenze fahren. Inzwischen betrifft der Zwangs-Stopp an der Grenze auf der Strecke von München nach Zürich mehr als jeden zehnten ICE: Im ersten Quartal diesen Jahres waren 60 von 545 Fahrten so spät dran, dass die Reise vorzeitig beendet wurde. Das sind 11 Prozent. Im Jahr 2022 waren es lediglich 1,2 Prozent.

7:45 Uhr INTERSPORT will massiv erweitern Das Geschäft mit Sportbedarf läuft: Die Expansionsstrategie des Sporthändlerverbunds INTERSPORT geht nach Ansicht von Deutschland-Chef Alexander von Preen bislang auf. "Wir haben im aktuellen Geschäftsjahr bereits 14 Neueröffnungen - und werden wahrscheinlich auf insgesamt 18 kommen", sagte von Preen in Heilbronn. Das Geschäftsjahr von INTERSPORT dauert wie bei vielen Handelsunternehmen jeweils von Anfang Oktober bis Ende September. Es gebe Unternehmerinnen und Unternehmer, die ganz neu angefangen hätten, sagte der INTERSPORT-Chef. Aber auch größere Händler des Verbunds hätten neue Standorte eröffnet. INTERSPORT will bis zum Jahr 2030 mindestens 100 neue Geschäfte in Deutschland aufbauen. Heilbronn Expansion trotz "Gegenwind am Markt" Heilbronner INTERSPORT plant 100 neue Geschäfte in Deutschland INTERSPORT will weiter expandieren und sieht sich selbst auf gutem Kurs. 14 Geschäfte wurden neu eröffnet, 100 sollen es bis 2030 werden. Und das, obwohl es nicht optimal läuft. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4

7:35 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in BW Kleiner Trost für alle, die heute arbeiten müssen: Es ist nicht so viel los auf den Straßen wie zur Nicht-Ferien-Zeit. Auf den üblichen Berufsverkehr-Strecken staut es sich aber trotzdem ein bisschen. Etwa auf der B10 Stuttgart stadteinwärts bei Zuffenhausen, oder am Dreieck Karlsruhe auf der A5 von Frankfurt kommend. Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:25 Uhr Öffentliche E-Auto-Ladesäule wird zum Ärgernis für Anwohner Stellt euch vor, ihr wollt gemütlich im Garten mit den Kindern spielen, aber dann pfeift es plötzlich unerträglich. So schildert es eine Familie aus Stuttgart-Stammheim. Der Grund: Hinter ihrer Hecke steht eine öffentliche Ladesäule für Elektroautos und die fiept bei bestimmten Modellen. Die Stadt Stuttgart sagt, das liege nicht an der Ladesäule. Die Autohersteller sagen, die Modelle seien so zugelassen. Eine Lösung ist erstmal nicht in Sicht, Anwohnerinnen und Anwohner hoffen, dass die Stadt die Säule versetzt. Video herunterladen (69,2 MB | MP4)

7:15 Uhr Falschfahrer: 90-Jähriger verliert Führerschein Ein Falschfahrer auf der Autobahn - für viele Autofahrer die absolute Horrorvorstellung. Umso bemerkenswerter, was mehrere Verkehrsteilnehmer auf der A98 gemacht haben: Dort hatte ein 90-Jähriger gestern Nachmittag kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel gewendet und war entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Rheinfelden (Kreis Lörrach) weitergefahren. Kurze Zeit später konnte er von eben jenen anderen Verkehrsteilnehmern im Nollinger Bergtunnel zum Anhalten bewegt werden, allerdings wendete der Mann erneut und fuhr weiter. Wie die Polizei berichtete, konnten Beamte ihn im Stadtgebiet von Lörrach abfangen. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben, glücklicherweise kam es bei seiner Fahrt zu keinen Unfällen. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben.

7:07 Uhr Bundesverfassungsgericht kippt neues Wahlrecht in Teilen Kleiner Exkurs zum Wahlrecht: Im März 2023 hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition ein neues Wahlrecht beschlossen. Ziel der Reform war es, die ständige Vergrößerung des Bundestags durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate zu stoppen. Künftig soll der Bundestag eine feste Größe von 630 Abgeordneten haben. Zum Vergleich: Im aktuellen Bundestag sitzen 734 Bundestagsabgeordnete. Heute soll dazu ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kommen. Doch das Urteil ist quasi schon bekannt, denn etwa zwölf Stunden vorher kursierte die komplette Entscheidung kurzzeitig im Internet. Alle Infos dazu bei den Kollegen von der Tagesschau: Bundesverfassungsgericht Karlsruhe kippt das neue Wahlrecht in Teilen Das Urteil zur Wahlrechtsreform der Ampel ist in Teilen verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Die Entscheidung kursierte bereits etwa zwölf Stunden vor…

7:01 Uhr Karlsruhe entschärft Verjährungsfrist für Schwarzfahren Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe lockern ihre Regelungen für Schwarzfahrer. Der Aufsichtsrat des Verkehrsunternehmens hat entschieden, die Verjährungsfrist von drei auf ein Jahr zu verkürzen. Bisher verjährte Schwarzfahren erst nach drei Jahren. Mit der neuen Regelung werden Einträge bereits nach zwölf Monaten getilgt, wenn sich ein Fahrgast in dieser Zeit nichts mehr zuschulden kommen lässt. Grundsätzlich gilt also: Wer drei Mal im Verlauf von zwölf Monaten schwarzfährt, wird angezeigt. Der Karlsruher Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung im Februar dafür eingesetzt, das Schwarzfahren grundsätzlich zu entkriminalisieren. Unabhängig davon gilt aber bei den Verkehrsbetrieben weiterhin: Jeder Schwarzfahrer muss 60 Euro bezahlen, wenn er erwischt wird. Sendung am Di. , 30.7.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:52 Uhr Frauenleiche: Polizei sucht nach zufälligen Kamera-Aufnahmen Eine Woche nach dem Auffinden einer Frauenleiche am Bodenseeufer in Nonnenhorn (Kreis Lindau) sucht die Polizei jetzt nach zufälligen Kamera-Aufnahmen. Die Beamten befragen Anwohnerinnen und Anwohner, ob sie Haustür- oder Wildkameras installiert haben, die zufällig in Richtung des möglichen Tatorts oder Fundorts der Leiche gerichtet sind. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Aufnahmen vom Opfer und anderen Personen, auch einem möglichen Täter. Am Montag vergangener Woche war die 70-jährige Besitzerin eines Cafés am Landungssteg in Kressbronn (Bodenseekreis) tot auf einem Privatgrundstück am Seeufer in Nonnenhorn entdeckt worden. Nonnenhorn Todesursache der 70-Jährigen ist "Täterwissen" Frauenleiche in Nonnenhorn: Polizei sucht Damenschuh Gut eine Woche nach dem Auffinden einer Frauenleiche am Bodenseeufer in Nonnenhorn (Kreis Lindau) sucht die Polizei nach einem Schuh der Toten. Die 70-jährige Café-Besitzerin starb gewaltsam. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:43 Uhr Etwa 20 Rinder verenden in Flammen - Helfer leicht verletzt Bei einem Feuer in Forchtenberg im Hohenlohekreis sind 20 Rinder in einem Stall verendet. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb sei durch den Brand gestern ein geschätzter Schaden von 400.000 bis 600.000 Euro entstanden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zuerst hatten nach Polizeiangaben Heuballen gebrannt. Die Flammen hätten sich auf eine Maschinenhalle und den Stall ausgebreitet. Ein Helfer sei leicht verletzt worden. Er musste laut Mitteilung im Krankenhaus behandelt werden. Forchtenberg Kocher nicht vom Löschwasser verunreinigt Nach Scheunenbrand in Forchtenberg: Weniger Tierkadaver als vermutet In Forchtenberg-Ernsbach laufen nach dem Scheunenbrand am Montagnachmittag die Aufräumarbeiten. Bei dem Feuer sind weniger Tiere gestorben als zunächst gedacht. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:35 Uhr Gold für Vielseitigkeitsreiter Michael Jung: Grenzenloser Jubel in Horb und Paris Er hat es wieder geschafft: Michael Jung aus Horb im Kreis Freudenstadt hat bei den Olympischen Spielen in Paris gestern die Goldmedaille der Vielseitigkeitsreiter gewonnen - die zweite Medaille für Deutschland. Im Sportschau-Interview nach seinem dritten Einzel-Gold-Coup zeigte Jung Emotionen und offenbarte, welch wichtige Rolle sein Pferd Chipmunk bei seinem Ritt zum Olympiasieg gespielt hat: "Ich muss meinem Pferd danken, Chippie hat mich heute auch ein bisschen gerettet. Ich selbst war nicht fehlerfrei, bin manchmal zu nah rangeritten - aber Chippie war hochkonzentriert und hat das sensationell gemacht." Und auch in Horb kannte der Jubel keine Grenzen, als der fehlerfreie Ritt ins Ziel gebracht wurde. Video herunterladen (36,8 MB | MP4)

6:20 Uhr Das wird heute wichtig Heute sollen gebietsweise bis zu 37 Grad in Baden-Württemberg erreicht werden. Dazu passt die Analyse "Städte im Hitze-Check", den die Deutsche Umwelthilfe und das GKV-Bündnis für Gesundheit Baden-Württemberg am Vormittag in Berlin präsentieren. In Geislingen (Zollernalbkreis) startet die Bundeswehr mit Überflügen über die Staatsdomäne Waldhof. Bei dem Projekt sind auch zwei landwirtschaftliche Betriebe dabei. Mit den Flügen will man einen Eindruck bekommen, wie die dort gehaltenen Tiere auf den Fluglärm reagieren. Am Abend soll in Pforzheim mit einer Gedenkfahrt an den verstorbenen Fahrradaktivisten Andreas Mandalka erinnert werden. Der als "Natenom" bekannte Aktivist war vor einem halben Jahr auf seinem Rad von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

6:07 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Schwitzen ist angesagt Nachdem das Hoch "Halil" uns eh schon bestes Sommerwetter mitgebracht hat, kommt in den nächsten Tagen noch heißere Luft nach Baden-Württemberg. Der heutige Dienstag startet mit Temperaturen von 12 bis 17 Grad. Am Vormittag scheint fast überall im Land die Sonne. Abgesehen von ein paar Quellwolken in den Bergen ist der Himmel wolkenlos. Am Nachmittag zieht dann schwüle, heiße Luft ins Land und sorgt im äußersten Südwesten für Temperaturen von bis zu 37 Grad. Aber auch im übrigen Baden-Württemberg wird es heiß - mit Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad. Am Mittwoch bleibt es schwül und heiß. Mit dieser Gemengelage steigt auch die Unwettergefahr: Gewitter und Hagel sind regional möglich. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Lkw-Unfall auf A6 führt zu Verkehrsbehinderung Ein schwerer Unfall auf der A6 bei Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) führt seit der Nacht zu Behinderungen auf der Autobahn von Heilbronn in Richtung Mannheim. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Lkw auf ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Wie die Polizei weiter mitteilte, werden die Bergungsmaßnahmen noch bis in den Morgen andauern. Der Verkehr werde aktuell auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sinsheim Trümmerfeld auf Autobahn Lkw kracht in Baustelle auf A6 bei Sinsheim Ein Lkw-Unfall hat in der Nacht zum Dienstag für Behinderungen auf der A6 gesorgt. Bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) war ein Sattelzug in ein Sicherungsfahrzeug gekracht. 6:00 Uhr SWR4 am Morgen SWR4

6:02 Uhr Erwin Müller gewinnt gegen seine Adoptivkinder Monatelang hat der Streit gedauert, jetzt ist es entschieden: Der Ulmer Drogeriemarktunternehmer Erwin Müller hat gestern im Erbschaftsstreit mit seinen drei erwachsenen Adoptivkindern gewonnen. Er muss ihnen nicht den Pflichtteil vererben. Zwar kündigte der Anwalt der drei an, man werde in Berufung gehen. Die Sache hat aber einen Haken: Erst müsse sich ein Finanzier für die zweite Instanz finden, "denn die Kosten können meine Mandanten nicht aufbringen." Mein Kollege Martin Miecznik schilderte vor Ort seine Eindrücke nach dem Urteil: Video herunterladen (21,4 MB | MP4)