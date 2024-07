Sportler treten bei den Beach Days in Überlingen an

In Überlingen starten am Dienstag die sogenannten Beach Days. Bis Sonntag finden in einer extra dafür aufgebauten Arena direkt am Bodensee Turniere in verschiedenen Sportarten statt.

Rund 220 Tonnen Sand und eine Tribüne für 300 Zuschauerinnen und Zuschauer: Für die Beach Days wurde eine Arena am Landungsplatz in Überlingen aufgebaut. Sechs Tage lang werden auf dem Sand Turniere und Meisterschaften in verschiedenen Sportarten ausgetragen. Am Dienstag treten laut Veranstalter Teams aus der Region im Beach-Basketball gegeneinander an. An den kommenden Tagen folgen dann Beachsoccer und Beachhandball. Das sportliche Highlight der Beach Days in Überlingen sei dann am Wochenende die baden-württembergische Meisterschaft der Damen und Herren im Beachvolleyball. "Die besten Beachvolleyballer und Beachvolleyballerinnen aus Baden-Württemberg treten dafür in Überlingen an", teilt der Veranstalter mit. Rund 700 Zuschauer können bei den Beach Days zusehen Neben den rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Tribüne können rund 400 weitere die Wettkämpfe im Stehen verfolgen. Und man kann auch selbst aktiv werden und die Beach-Sportarten testen: Laut Ankündigung sind mehrere Mitmachaktionen geplant. In den vergangenen Jahren lockten die Beach Days laut Veranstalter mehrere Tausend Besucher nach Überlingen.