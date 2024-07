Es gibt erste Informationen, wie mit dem in Moldau gefassten Straftäter aus der JVA Bruchsal verfahren wird: Er soll in ein anderes Gefängnis kommen, auch Ausgänge sind gestrichen.

Der in Moldau gefasste Mörder wird nicht wieder in die Justizvollszuganstalt Bruchsal zurückkommen. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft Pforzheim gegenüber dem SWR bestätigt. In welche JVA er überstellt wird, darüber werde das baden-württembergische Justizministerium entscheiden, so die Staatsanwaltschaft. An die Republik Moldau sei ein Auslieferungsantrag gestellt worden. Ob der 44-Jährige tatsächlich ausgeliefert wird, entscheide die Republik Moldau.

Justizministerium: Keine Hafterleichterung für gefassten Mörder

Zudem hat das Justizministerium dem SWR bestätigt, dass es für den Straftäter keine Haftlockerungen und keine Ausführungen mehr geben wird. Weitere Details werden im Laufe des Tages von der zuständigen Staatsanwaltschaft Pforzheim und vom Landeskriminalamt erwartet.

Geflüchteter Mörder wurde in Moldau gefasst

Neun Monate nach seiner Flucht war der verurteilte Mörder Fahndern in der südosteuropäischen Republik Moldau ins Netz gegangen. Der 44-Jährige war auf einem bewachten Freigang an einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim geflohen. Hier die ausführlichen Hintergründe zu seiner Flucht und der Festnahme: