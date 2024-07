Lkw kracht in Baustelle auf A6 bei Sinsheim

per Mail teilen

Ein Lkw-Unfall hat in der Nacht zum Dienstag für Behinderungen auf der A6 gesorgt. Bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) war ein Sattelzug in ein Sicherungsfahrzeug gekracht.

Auf der A6 zwischen Sinsheim und Rauenberg ist es bis zum frühen Dienstag-Morgen zu Behinderungen gekommen. Laut Polizei war ein Sattelzug bei Balzfeld in die Autobahnbaustelle gekracht. Offenbar hatte der 50-jährige Fahrer ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei übersehen. Der Sattelzug schob das Fahrzeug in die Baustelle.

Bergungsarbeiten dauern an

Kurz nach Mitternacht sei der Unfall passiert - so die Polizei. Der 50-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. In der Baustelle sorgte der Unfall für ein Trümmerfeld. Zudem mussten Sattelzug und Sicherungsfahrzeug abgeschleppt werden. Die A6 Richtung Mannheim wurde immer wieder kurzfristig gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten laut Autobahnmeisterei bis in den frühen Morgen.

Baustellen-Arbeiter hatte Glück

Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro aus. Bauarbeiter, die an der Baustelle waren, seien nicht verletzt worden.