Bis zu 35 Grad und Sonne satt: Diese Woche verspricht zumindest zum Teil Sommer im Land. Ab der Wochenmitte sinken die Temperaturen wieder schlagartig.

Nach langem Hin und Her hat der Sommer nun doch nach Baden-Württemberg gefunden. Und diese Woche soll besonders schön werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt nämlich hochsommerliche Tage voraus, mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. Mitte der Woche sollen dann ein paar Regenschauer Abkühlung bringen.

Wetter in BW: Woche startet wolkenlos

Fast überall im Land startet die Woche wolkenlos. Regen wird nicht erwartet und es soll auch peu à peu wärmer werden, so der DWD. Bei Temperaturen von teils 32 Grad soll auch ein schwacher Wind wehen, sagt SWR-Wetterexperte Donald Bäcker.

Am Dienstag bis zu 35 Grad in Südbaden möglich

In Südbaden scheint am Montag überall die Sonne, der Himmel bleibt nahezu wolkenlos. Am späten Nachmittag erreichen die Temperaturen Spitzenwerte von bis zu 31 Grad Lauchringen (Kreis Waldshut) und Lörrach. Dazu weht ein schwacher, manchmal leicht böiger Ostwind. In der Nacht kühlt es unter sternenklarem Himmel auf 18 bis 11 Grad ab. Am Dienstag herrscht in Südbaden ebenfalls strahlender Sonnenschein, bei wenig Wind und zunehmender Schwüle wird es mit bis zu 35 Grad sehr heiß.

Bodensee, Oberschwaben und Allgäu mit Sonne und Wolken

Auch am Bodensee und in Oberschwaben bleibt es am Montag sonnig. Im Allgäu können sich vorübergehend Quellwolken bilden. Am späten Nachmittag werden Spitzenwerte bis zu 29 Grad in Gottmadingen und Singen (Kreis Konstanz) erreicht. In der Nacht bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sinken auf bis zu 10 Grad. Auch am Dienstag bleibt es in der Region sonnig - bei wenig Wind und zunehmender Schwüle kann es bis zu 33 Grad geben.

Sonne scheint auch über Ostwürttemberg

Über Sonne satt dürfen sich auch die Menschen in Ostwürttemberg freuen. Am späten Montagnachmittag gibt es Temperaturen von bis zu 28 Grad in Mutlangen und Heubach (Ostalbkreis). In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 10 Grad. Auch am Dienstag scheint die Sonne über Ostwürttemberg, bei wenig Wind und zunehmender Schwüle wird es 29 bis 32 Grad heiß.

Warmer Montag und kühle Nacht in Tauberfranken und Hohenlohe

Sehr warm wird es am Montagnachmittag auch in Tauberfranken und Hohenlohe. Mit bis zu 27 Grad ist in Schrozberg und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zu rechnen, bis zu 30 Grad werden in Neckarsulm und Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) erreicht. In der sternenklaren Nacht zum Dienstag kühlt es allerdings wieder deutlich ab auf Tiefstwerte zwischen 10 und 15 Grad. Am Dienstag wird es in Tauberfranken und Hohenlohe wieder sehr warm und sonnig bei Temperaturen bis zu 34 Grad.

Temperaturanstieg bis zur Wochenmitte - dann Schauer und Gewitter

Am Dienstag und Mittwoch soll sich der Temperaturanstieg in Baden-Württemberg weiter fortsetzen - als "Höhepunkte einer kleinen Hitzewelle" so ein DWD-Experte. An diesen Tagen sei mit Höchsttemperaturen von 35 Grad zu rechnen. Der Mittwoch wird in Baden-Württemberg schwül und heiß - bereits im Tagesverlauf kann es örtlich kräftige Gewitter geben. Gewittrig und schwül soll das Wetter auch am Donnerstag bleiben. Dann sinken die Temperaturen aber wieder unter die 30-Grad-Marke. Bis zum Samstag könnten die Schauer schon wieder abziehen.