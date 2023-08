Temperaturen über 30 Grad und tropische Nächte werden uns in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen noch begleiten. Ein Experte erklärt, warum uns die Hitze gerade sehr belastet.

Noch bis Ende der Woche bleibt es heiß in Baden-Württemberg. Für die Oberrheinregion hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt. Die Temperaturen könnten laut DWD an einigen Orten 35 Grad erreichen.

Wetterumschwung in der Nacht von Freitag auf Samstag

An welchem Wochentag die aktuelle Hitze ein Ende finden wird, ist nach Angaben von SWR-Wetterexperte Gernot Schütz gerade nicht ganz exakt zu sagen. "Das ändert sich von Modelllauf zu Modelllauf." Der Meteorologe prognostiziert bis einschließlich Freitag hochsommerliche Hitze, im Südosten Baden-Württembergs bis 34 Grad. In der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet er Gewitter und Unwetter in Baden-Württemberg. Auch im Laufe des Samstags sei die Schwüle voraussichtlich noch nicht ganz weg, so dass es auch dann noch zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen könne.

Gefühlt noch wärmer als laut Thermometer

Die Hitze belastet. Viele Menschen im Land haben das Gefühl, dass es eigentlich noch heißer ist, als das Thermometer anzeigt. Der Grund ist der hohe Wassergehalt in der Luft, erklärt SWR-Wetterexperte Schütz. Normalerweise produzieren wir bei Hitze Schweiß, der auf der Haut verdunstet und so Verdunstungskälte erzeugt. "Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso schlechter funktioniert das mit dem Verdunsten", erklärt Schütz. Das bedeute weniger Kühlung, "es kommt uns also heißer vor, als es ist".

Das macht die Nächte tropisch

Dazu kommen noch die tropischen Nächte, die vielen den Schlaf rauben. Weil die Luftmasse an sich schon sehr warm ist, dauert es laut Schütz eben auch sehr lange, bis es nachts etwas abkühlt. "Dazu kommt, dass feuchte Luft nicht so gut auskühlt wie trockene Luft."

Gerade die kühlen Nächte wären aber nötig, um die Hitze tagsüber besser auszuhalten, sagt der Wetter-Experte. Im August seien die Nächte ja schon wieder deutlich länger als etwa im Juni, und die Luft hätte daher eigentlich genug Zeit abzukühlen. "Durch diese hohe Feuchtigkeit hält sich dann eben doch die Wärme sehr lange."

Meere überdurchschnittlich warm

Den hohen Wassergehalt in der Luft verdanken wir in Baden-Württemberg dem SWR-Wetterexperten zufolge vor allem dem Mittelmeer und dem Atlantik. Alle Meere, die uns umgeben, haben laut Schütz derzeit überdurchschnittlich hohe Wassertemperaturen. "Das Mittelmeer ist drei bis sechs Grad wärmer als eigentlich üblich zu dieser Jahreszeit", so Schütz. Und auch der Atlantik sei überdurchschnittlich warm. Dadurch werde zusätzlich einiges an Feuchtigkeit an die Luft abgegeben.

Wie wirkt sich die Hitze auf körperliche Arbeit in der prallen Sonne aus? Und was machen die Menschen in ihrer Freizeit, um sich abzukühlen? Ein Besuch bei Straßenarbeitern und im Freibad:

Nach der deutlichen Abkühlung am Wochenende kann es laut dem SWR-Wetterexperten durchaus sein, dass Anfang September die Temperaturen noch einmal in sommerliche Regionen steigen. Ob das tatsächlich kommt, könne man jetzt noch nicht sagen. "Es kann noch Temperaturen über 30 Grad geben, aber 35 oder 36 Grad oder noch mehr, das ist dann doch extrem unwahrscheinlich aufgrund der Jahreszeit." Grundsätzlich sei die heißeste Zeit des Jahres mit dem August vorbei.

Wie sorgen Menschen in BW für Abkühlung?

Was machen die Menschen in Baden-Württemberg, wenn es so heiß ist? Das wollten wir in einer nicht repräsentativen Umfrage wissen. Der größte Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, etwas mehr als 30 Prozent, sucht Abkühlung im schattigen Wald. Rund 26 Prozent bleiben daheim und schalten die Klimaanlage ein. Für knapp 20 Prozent ist das Schwimmbad der beste Platz um sich abzukühlen. 10 Prozent suchen bei extremer Hitze Kirchen oder andere kühle Orte auf. Außerdem gibt es noch eine Reihe von Menschen, die sich um Abkühlung keine Gedanken macht - 15 Prozent geben an, kein Problem mit der Hitze zu haben.

Die Abstimmung ist bereits beendet.