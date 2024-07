Mehrere CDU-Innenminister wollen, dass die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschlands Nachbarländern auch nach Olympia weitergehen. Dafür plädierten die Innenminister von Baden-Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Der "Rheinischen Post" sagten sie, die Kontrollen sollten so lange bleiben, bis die EU-Außengrenzen nachhaltig gesichert sind. Danke der Kontrollen seien illegale Einreisen verhindert und Schlepper und Kriminelle festgenommen worden.

Biogas und Kompost: 70 Prozent des Biomülls in BW 2023 verwertet

Bioabfall ist nicht gleich Abfall - aus ihm kann man Biogas und andere Stoffe wie Kompost gewinnen. Um bald 100 Prozent des Biomülls wiederzuverwerten, fordert BW Investitionen in Biogasanlagen.

Geflüchteter Mörder aus JVA Bruchsal in Moldau gefasst

Neun Monate nach seiner Flucht bei einem bewachten Ausgang ist ein verurteilter Mörder aus der Justizvollzugsanstalt Bruchsal gefasst worden. Er ging in der Republik Moldau Fahndern ins Netz.

6:00 Uhr

Schönen guten Morgen!

Es ist Montagmorgen nach einem sonnigen Sonntag, viele von euch sind trotz Schulferien bestimmt schon wach und vielleicht bald schon auf dem Weg zur Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und freue mich, heute wieder mit euch auf die Nachrichtenlage im Land zu schauen. Mein Name ist Samantha Ngako und ich bin bis 10 Uhr mit dem heutigen Newsticker am Morgen für Baden-Württemberg da. Wenn euch unser Angebot gefällt oder ihr Fragen, Wünsche oder Kritik habt, schreibt mir gern eine Mail an newsticker-bw@SWR.de.