BW-Newsticker am Morgen: Brandanschläge auf Schnellzugnetz in Frankreich, Olympische Spiele starten, ADAC rechnet mit heftigen Staus am Wochenende

Kommunalverbände: Krankenhäuser in BW vor finanziellem Kollaps Die kommunalen Spitzenverbände warnen vor möglichen Klinikschließungen in Baden-Württemberg. Die Kliniken bräuchten dringend finanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft wollen Landkreistag und Städtetag heute über die Lage informieren. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft befürchten 85 Prozent der Kliniken im Land für 2024 hohe Defizite. Allein in diesem Jahr fehlten ihnen 900 Millionen Euro. In vielen Gegenden tragen die Landkreise die örtlichen Krankenhäuser - und damit am Ende auch die Defizite. Springe der Bund nicht ein - was absehbar sei - müsse das Land noch in diesem Jahr ein 300 Millionen Euro schweres Nothilfeprogramm aufstellen, damit die Patientenversorgung gesichert werden könne, so die Forderung des Landkreistags.

Massive Verspätungen und Ausfälle bei Zugverbindungen nach Paris Wegen der Anschläge auf technische Einrichtungen des Schnellzugnetzes in Frankreich sind die ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Stuttgart/Karlsruhe und Paris derzeit massiv verspätet, ebenso die Verbindungen Mannheim-Paris. Laut Bahn-App brauchen die Züge bis zu zwei Stunden länger. Mindestens eine Verbindung Stuttgart-Paris fällt laut Fahrplan der DB ganz weg. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF teilte mit, es müssten viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen gestrichen werden. Dies gilt am Freitag auch für ICE- und TGV-Verbindungen von Paris über Kaiserslautern nach Mannheim und umgekehrt. Möglicherweise ist die Strecke nach Paris auch am Samstag und Sonntag noch blockiert. Von Mannheim besteht die Möglichkeit, über eine andere Route in die französische Hauptstadt zu gelangen. Der Umweg dauert aber fast zwei Stunden länger.

9:35 Uhr Prozess wegen Geiselnahme im Schwarzwald beginnt Am Vormittag startet vor dem Landgericht Offenburg (Ortenaukreis) ein Prozess um eine Geiselnahme im Kinzigtal. Angeklagt ist ein 23-jähriger Landwirt, der eine 18-jährige Frau tagelang in seiner Wohnung festgehalten und mehrfach sexuell missbraucht haben soll. Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden im Februar in der Wohnung der 18-Jährigen in Berlin verabredet. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte die Frau mit einer Schreckschusswaffe bedroht und gegen ihren Willen in eine Wohnung im Schwarzwälder Kinzigtal gebracht haben.

9:19 Uhr Brandanschläge wohl Ursache für Streckenstörungen in Frankreich Hintergrund der aktuellen Störung im französischen Schnellzugnetz sind offenbar Brandanschläge, die Unbekannte auf mehrere Bahnanlagen verübt haben. Der Verkehr sei stark beeinträchtigt, teilte die französische Bahn SNCF mit. Drei der vier TGV-Linien seien betroffen, darunter die Strecke von Straßburg nach Paris. Ein Fahrgastverband berichtete über Brände entlang der Strecken.

8:50 Uhr "Massiver Angriff" auf Schnellzugnetz in Frankreich Kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hat Frankreichs Bahngesellschaft SNCF einen "massiven Angriff" auf das Schnellzugnetz gemeldet. Viele Bahnverbindungen mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen müssten gestrichen werden, gab die SNCF heute gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Die "Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, während die Reparaturen durchgeführt werden".

Umweltskandal in Baden: Unternehmer muss für PFC-Verseuchung zahlen Ein Kompostunternehmer aus Baden-Baden muss wegen der Verseuchung von Böden und Grundwasser mit PFC Schadensersatz zahlen. Das hat das Landgericht Baden-Baden gestern entschieden. Demnach soll der Unternehmer seinen Kompost mit PFC-belasteten Abfällen aus der Papierindustrie gestreckt haben. Andere mögliche Quellen der Verunreinigung schieden aus seiner Sicht aus, hatte ein Gutachter vor Gericht gesagt. Der Angeklagte bestritt, für die Verunreinigungen verantwortlich zu sein. Das Kompostunternehmen habe nur unbelastete Papierfasern von der Industrie angenommen. Insgesamt sind im Raum Rastatt und Baden-Baden mehr als 1.000 Hektar Ackerfläche mit PFC verunreinigt. Auch das Grundwasser ist stellenweise verseucht. Auf dem Gebiet der Gemeinde Hügelsheim musste deshalb ein Trinkwasserbrunnen stillgelegt werden. Die Höhe des Schadenersatzes müsse im weiteren Verlauf des Verfahrens festgelegt werden, so das Gericht. Die Gemeinde Hügelsheim hatte auf Zahlung von 150.000 Euro geklagt. In einem anderen Verfahren fordern die Stadtwerke Rastatt Entschädigung in Millionenhöhe von dem Unternehmer.

8:25 Uhr Lebensmittelüberwachung: Verstöße in jedem siebten Betrieb Bei den Kontrollen der Lebensmittelüberwachung sind im vergangenen Jahr in jedem siebten Betrieb in Baden-Württemberg Verstöße festgestellt worden. Dies entspreche dem Niveau der Vorjahre, sagte Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) bei der Vorstellung des neuen Jahresberichts. 68.000 Lebensmittelhändler, Bauernhöfe, Gaststätten oder Imbissbuden sind 2023 kontrolliert worden, in fast 10.000 Fällen gab es Beanstandungen. 800 vor allem gastronomische Betriebe mussten wegen unhaltbarer hygienischer Zustände geschlossen werden, etwa weil sich Mäuse, Ratten oder Kakerlaken in der Küche befanden. Als gefährlicher Trend ist den Lebensmittelkontrolleuren die sogenannte Hot Chip Challenge aufgefallen. Die scharfen Chili-Chips können zu Übelkeit, Erbrechen oder Bluthochdruck führen, es gab Rückrufe und Verkaufsverbote. Lebensmittel aus ökologischem Landbau wurden nach den Worten von Verbraucherschutzminister Hauk dagegen kaum beanstandet. Das Vertrauen in Bioprodukte sei erneut bestätigt worden.

Trinkwasser in Metzingen verunreinigt Weil bei einer Trinkwasseruntersuchung ein Grenzwert überschritten wurde, gilt in Metzingen (Kreis Reutlingen) derzeit ein Abkochgebot für Leitungswasser. In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt werde eine Desinfektion mit Chlor sowie Spülmaßnahmen für das betroffene Netzgebiet durchgeführt, teilte das baden-württembergische Innenministerium durch die Auslösestelle der Berufsfeuerwehr Reutlingen mit. Trotz der Chlorierung sollen Bewohnerinnen und Bewohner das Leitungswasser zunächst nur abgekocht trinken. Das Wasser muss einmalig aufsprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen - am besten mit einem Wasserkocher. Auch für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden empfiehlt das Gesundheitsamt ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

ADAC rechnet mit heftigen Staus am Wochenende Gestern haben für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die Sommerferien begonnen. Weil nun viele Familien in den Urlaub wollen, rechnet der ADAC insbesondere am ersten Ferienwochenende mit vollen Straßen. "Ganz Deutschland befindet sich dann in den Ferien, daher gehen wir im Hinblick auf die Staugefahr vom heftigsten Wochenende des Sommers aus", so Holger Bach vom ADAC Baden-Württemberg. Wer kann, sollte daher lieber auf andere Anreisetage ausweichen. "Zeitlich flexible Urlauber sollten idealerweise im Zeitraum Dienstag bis Donnerstag in der ersten Ferienwoche starten", rät Bach. "Hier gehen wir von einem deutlich ruhigeren Verkehrsgeschehen auf den Autobahnen aus." Wer am ersten Ferienwochenende fahren muss, sollte vor 8 oder nach 18 Uhr losfahren.

7:44 Uhr 29-Jähriger stirbt nach Unfall mit gestohlenem Motorrad Bei einem schweren Unfall auf einer Kreisstraße bei Sankt Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist gestern Nachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 29-Jährige fuhr auf seiner Maschine zu schnell in eine Kurve und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit einem Auto zusammen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Der 57 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass der Motorradfahrer keine Fahrerlaubnis hatte und er mit einer Maschine unterwegs war, die vor mehreren Jahren in Luxemburg gestohlen worden war.

7:22 Uhr Kreis Sigmaringen: Autofahrer prallt frontal gegen Lkw und stirbt Bei einem schweren Unfall auf der B32 ist gestern Abend ein 25-Jähriger gestorben. Der Autofahrer kam am Donnerstagabend in einer Linkskurve nahe Herbertingen (Kreis Sigmaringen) auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte sein Auto mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 25-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw brannte aus. Die B32 war in beiden Richtungen gesperrt.

6:54 Uhr Volocopter wartet weiter auf Flugerlaubnis für Paris Obwohl die Olympischen Spiele in Paris bereits heute offiziell eröffnet werden, ist noch immer unklar, ob das Unternehmen Volocopter aus dem badischen Bruchsal (Kreis Karlsruhe) seine elektrischen Flugtaxis wie geplant während der Spiele präsentieren kann. Die Flugerlaubnis liegt nach Angaben einer Sprecherin nicht vor. Solche Genehmigungen würden in der Regel sehr zeitnah erteilt. Zuständig seien in diesem Fall die französische Aufsichtsbehörde für die zivile Luftfahrt DGAC und die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit EASA. Die Fluggeräte vom Typ Volocity des Herstellers starten und landen senkrecht. Sie haben einen riesigen Ring mit Rotoren auf dem Dach.

Traumstart bei Olympia für deutsche Fußballerinnen Ich hatte es eingangs bereits erwähnt - heute Abend steigt in Paris die Eröffnungsfeier für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die Wettkämpfe haben trotzdem schon begonnen - zum Beispiel beim Fußball. Und die deutschen Frauen starteten gestern Abend mit einer Klasse-Leistung ins Turnier. Gegen Australien gelang dem Team um Kapitänin Alexandra Popp ein beeindruckender 3:0 (1:0)-Sieg. Den dritten Treffer erzielte die ehemalige Hoffenheimerin Jule Brand.

6:28 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Das Wetter bei uns in Baden-Württemberg wird wieder etwas wechselhafter: Der Freitagvormittag startet etwas zweigeteilt: Im Norden ist es schon stärker bewölkt, zwischen Mannheim und Karlsruhe fällt erster Regen. Im Süden ist es anfangs noch ziemlich sonnig, hier bleibt es den ganzen Tag trocken, nördlich der Alb wird es ab dem Nachmittag immer wieder regnen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 25 und 29 Grad. Der Samstag wird wechselhaft mit Schauern und Gewittern, am Sonntag kommt der Sonnenschein wieder bei uns an und bringt hochsommerliche Temperaturen zum Wochenbeginn mit. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,8 MB | MP4)

Klimaaktivisten protestieren am Stuttgarter Flughafen Mehrere Aktivisten haben gestern zum Start der Sommerferien am Stuttgarter Flughafen mit Bannern für mehr Klimaschutz protestiert. Sie seien im Terminal 1 und 3 auf erhöhte Position geklettert, teilte eine Airport-Sprecherin mit. Die Aktivisten kletterten eigenen Angaben zufolge unter anderem auf Ticketschalter. Der Flugbetrieb sei laut Airport-Sprecherin aber normal und reibungslos weitergelaufen. Zu der Störaktion bekannte sich die Gruppe "Letzte Generation". Man wolle ein Zeichen gegen den wachsenden Flugverkehr, die Klimastrategie des Flughafens und den fehlenden raschen Ausstiegsplan aus fossilen Energieträgern seitens der Bundesregierung setzen. Auf den Plakaten stand laut einer Mitteilung unter anderem "Umbuchen - Es brennt! Flüge reduzieren". Am Stuttgarter Airport hatten bereits in der Vergangenheit Aktivisten in den Terminals friedlich protestiert.

Lkw brannte auf A8 bei Pforzheim Viel Geduld mussten Autofahrerinnen und Autofahrer gestern Abend auf der A8 bei Pforzheim aufbringen. Dort brannte in Fahrtrichtung Stuttgart ein Lkw. Nach Polizeiangaben fing er gegen 20 Uhr Feuer. Wegen des Einsatzes wurde die A8 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt, denn die Feuerwehr stand auf der Gegenfahrbahn und löschte den Brand über die Leitplanke. Als Ursache vermutet die Polizei einen Motorbrand. Verletzte gab es demnach nicht.

Evakuierung nach Brand in Konstanzer Altstadt Weil nach dem Brand in der Konstanzer Altstadt die Fassaden der betroffenen Häuser einsturzgefährdet sind, mussten auch die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser diese gestern Abend verlassen. Zuvor hatte ein Gutachten des Technischen Hilfswerks (THW) und eines Statikers ergeben, dass vor allem die Giebel der denkmalgeschützten Häuser einstürzen könnten. Für die Betroffenen sei eine Sporthalle in Konstanz vorbereitet worden. Außerdem habe man den Absperrbereich um den Brandort sicherheitshalber vergrößert, heißt es. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag in der Zollernstraße 10 in der Altstadt ausgebrochen. Es handelt sich laut einer Polizeisprecherin um das "Stadlerhaus", einen Gebäudekomplex, der aus drei aneinandergebauten Häusern besteht. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen im zweiten Stock eines der Vorderhäuser ausgebrochen, die Flammen griffen schnell auf das dahinter liegende Gebäude über. Sieben Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt, dass ein Schaden in Millionenhöhe entstanden ist.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Vor seiner Ankunft im Museum am 28. Juli muss das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 noch eine letzte Herausforderung nehmen. Denn eine enge Wegstrecke muss auf dem Weg nach Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) noch überwunden werden. Der auf mehrere Wochen veranschlagte Transport gilt als technische Herausforderung, weil das rund 350 Tonnen schwere Boot mehrfach gekippt werden muss. In Paris findet heute die Olympia-Eröffnungsfeier auf der Seine statt. Judoka Anna-Maria Wagner aus Ravensburg und Basketballer Dennis Schröder führen gemeinsam das deutsche Team an. Viele Krankenhäuser im Land stehen wirtschaftlich nicht gut da. Bei einer Pressekonferenz mit dem Titel "Krankenhäuser vor dem Kollaps" informieren Landkreistag, Städtetag und die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft über den aktuellen Stand und erklären, welche Maßnahmen sie fordern. Unter den defizitären Krankenhäusern seien auch solche, die geforderte strukturelle Veränderungen umgesetzt hätten, heißt es vorab.