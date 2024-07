Landgericht Baden-Baden: Schadenersatz im Skandal um PFC / PFAS?

In Baden-Baden wird am Donnerstag das Urteil in einem Zivilprozess um die Verschmutzung von Äckern mit dem Umweltgift PFC / PFAS erwartet. Die Gemeinde Hügelsheim fordert hohen Schadenersatz.

Die Verunreinigungen von Äckern im Raum Rastatt und Baden-Baden durch PFC / PFAS sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mit Papierschlämmen vermischten Kompost zurückzuführen. Das sagte ein Gutachter in der Verhandlung vor dem Baden-Badener Landgericht Mitte Mai. Ein Unternehmer aus Baden-Baden soll den Kompost jahrelang auf Äckern in der Region als Dünger verteilt haben. Die Zivilklage der Gemeinde Hügelsheim (Landkreis Rastatt) richtet sich auch gegen einen Fuhrunternehmer. SWR-Reporter Patrick Neumann über den PFC-Prozess in Baden-Baden und den möglichen Ausgang: Verunreinigung durch PFC: Gutachter in Baden-Baden schließt andere Ursachen aus Andere mögliche Quellen der Verunreinigung von Böden und Grundwasser schieden aus seiner Sicht aus, so der Gutachter vor Gericht weiter. Der Kompost sei mit Papierabfällen, sogenannten Papierschlämmen, vermischt gewesen. Es besteht der Verdacht, dass das Kompostunternehmen ihren Kompost regelmäßig mit Papierabfällen gestreckt haben. Der beklagte Baden-Badener Kompostunternehmer wird beschuldigt, vor etwa 18 Jahren PFC-haltigen Kompost ausgebracht zu haben. Konkrete Mengen und Zusammensetzungen des Materials sind nicht bekannt. Der Angeklagte bestreitet, für die Verunreinigungen verantwortlich zu sein. Baden-Baden Gemeinde Hügelsheim fordert Schadenersatz Boden mit PFC verseucht - Klage gegen Unternehmen vor dem Landgericht Baden-Baden Das Landgericht Baden-Baden verhandelt am Donnerstag über eine Klage der Gemeinde Hügelsheim. Es geht um ein Unternehmen, dass PFC-haltigen Kompost auf Äckern verteilt haben soll. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Gemeinde Hügelsheim fordert nach Skandal hohen Schadenersatz Die Gemeinde Hügelsheim fordert 150.000 Euro Schadenersatz und einen Ausgleich für alle weiteren Schäden durch den beklagten Kompostunternehmer und den Fuhrunternehmer. Der Gesamtbetrag könnte in die Millionen gehen. Nach Ansicht der Gemeinde sind die Firmen für die Verseuchung des Bodens verantwortlich, weil sie dem Kompost PFC-belastete Abfälle aus Papierfabriken beigemischt haben. Die beklagten Firmen behaupten, das Kompostunternehmen habe nur unbelastete Papierfasern von der Industrie angenommen. PFC / PFAS: Der große Umweltskandal im Raum Rastatt Grundwasser in Mittelbaden teilweise mit PFC verseucht Insgesamt sind im Raum Rastatt und Baden-Baden mehr als 1.000 Hektar Ackerfläche mit PFC verunreinigt. Auch das Grundwasser ist stellenweise verseucht. Auf dem Gebiet der Gemeinde Hügelsheim musste deshalb ein Trinkwasserbrunnen stillgelegt werden. Die Stadtwerke Rastatt haben in einem anderen Verfahren dasselbe Kompostunternehmen in Millionenhöhe verklagt, weil sie Brunnen stilllegen und mit Filteranlagen ausstatten mussten. Eine Entscheidung des Gerichts ist noch offen. Dieses Verfahren läuft seit Jahren.