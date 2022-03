PFC-Umweltskandal: Prozessbeginn vor dem Landgericht Baden-Baden

per Mail teilen

Wegen der Verschmutzung des Trinkwassers mit dem Umweltgift PFC wird am Montag vor dem Landgericht Baden-Baden die Schadensersatzforderung der Stadtwerke Rastatt verhandelt. Die Stadtwerke verlangen Entschädigung in Millionenhöhe von einem Kompostunternehmen.

Die Stadtwerke Rastatt klagen wegen der Vergiftung des Grundwassers mit PFC als Folge der Düngung mit der gesundheitsschädlichen Chemikalie gegen einen Komposthersteller aus Bühl (Kreis Rastatt). Bis Ende 2008 soll sein Unternehmen mit Papierschlämmen versetzten Kompost auf Äckern in der Region als Dünger verteilt haben.

Was ist PFC? PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien. Sie werden unter anderem zur Herstellung von atmungsaktiver Sportkleidung und in der Papierindustrie zur Herstellung von schmutz-, fett- und wasserabweisenden Papieren verwendet, wie etwa Einmalverpackungen von Fertiggerichten. PFC breiten sich schnell im Boden und in Gewässern aus. Einige der Verbindungen gelten als krebserregend.

Komposthersteller soll für Verunreinigung des Grundwassers haften

Rund 6,5 Millionen Euro Schadenersatz fordern die Stadtwerke Rastatt von dem Unternehmer. Das Problem in dem Zivilverfahren: Das Gericht muss dem Komposthersteller konkret nachweisen, dass er in den Jahren 2006 bis 2008 Papierschlämme angenommen hat - was grundsätzlich nicht verboten war.

Weiter muss nachgewiesen werden, dass diese Papierschlämme PFC-verseucht waren und dann - wissend oder nicht wissend - auf den Böden in der Region ausgebracht worden sind. Fraglich ist, ob es gelingt, das in dem Prozess zu klären. Und selbst wenn die Stadtwerke den Prozess gewinnen sollten - ob der Unternehmer solche Summen bezahlen kann, ist ebenfalls ungewiss.

Wasserwerk in Rastatt wegen PFC-Verseuchung stillgelegt

Durch die Verunreinigung des Bodens hatten die Stadtwerke unter anderem eines ihrer Wasserwerke stilllegen müssen und viel Geld in Filteranlagen investiert. Die Kosten dafür belaufen sich bislang auf rund 6,5 Millionen Euro – und weitere Millionen sind in Zukunft nötig, so die Stadtwerke. Diese Kosten soll der Kompostunternehmer tragen.

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wurden zwar von der Staatsanwaltschaft eingestellt, doch zivilrechtlich kann er dennoch belangt werden. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Baden-Baden sollen unter anderem Mitarbeiter der Firma als Zeugen gehört werden. Ein erster Gerichtstermin vor knapp einem Jahr wurde wegen Corona abgesagt.

Sanierung der verseuchten Flächen teuer und zeitaufwändig

Die PFC-Sanierungen ist sehr teuer. Würde man etwa alle rund 1.200 von den Verunreinigungen betroffenen Hektar Land in Mittelbaden abbaggern - die Kosten wären astronomisch und für niemanden zu stemmen. Das Land sieht sich nicht in der Pflicht. Erst im August vergangenen Jahres hatte es erneut Finanzhilfen für Sanierungen abgelehnt.

Rechtlich gelte das Verursacherprinzip, meint auch die am Regierungspräsidium Karlsruhe angesiedelte Stabstelle PFC. Ein Urteil im nun anstehenden Prozess werde man bewerten, sobald es feststeht, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums.